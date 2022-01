Los mejores accesorios para practicar deporte y volver a estar en forma sin salir de casa

Frente a las excusas, soluciones, a raíz de cuarentena, el ejercicio en casa ha evolucionado en todos sus aspecto. Desde Amazon ofrecen una gran variedad de artículos para entrenar sin salir que puedas aumentar el rango de ejercicios y no te dejes sin trabajar ningún músculo.

Si hay algo en el que todo el mundo está de acuerdo es que el deporte es bueno para la salud. Ahora bien, de ese punto a iniciar la práctica deportiva hay un salto gigante que no superan todos. Ya sea porque hay gente a la que no les gusta salir a correr o no tienen gimnasios cerca, las frases para excusarse de hacer deporte son siempre las mismas: "No tengo gimnasios cerca", "No quiero hacer deporte con gente que no conozco", "Correr cansa mucho", etc. Ahora, no nos sirven.

Imprescindible para tener en casa, este accesorio inteligente te ayudará a que tengas un seguimiento de tu entrenamiento. Tendrás conexión directa con tu teléfono a través de bluetooth y gracias a la aplicación SkipJoy podrás medir la cantidad de saltos, las calorías quemadas, el tiempo transcurrido y el progreso físico en general.

La carga USB es conveniente y rápida, se carga durante dos horas, y te durará alrededor de 30 días. Gracias a la cuerda de acero protegida con revestimiento de PVC la convierte en una cuerda más duradera. Mide 3 metros y se puede ajustar con la altura que desees.

Se puede utilizar para ejercicios de cuerpo completo y es una banda de resistencia multifuncional. Funciona tanto para pérdida de peso como para levantamiento de caderas o entrenamiento de fuerza muscular. Son ideales para yoga, pilates, fitness, recuperación postparto, fisioterapia, etc.

Estas bandas elásticas de alta calidad están claramente marcadas en las cintas en 5 niveles. Están hechas de látex natural y son ultra duraderas.

El juego de bandas de fitness incluye una guía de entrenamiento con imágenes para que puedas comenzar a entrenar de inmediato. Podrás copiar ejercicios tanto para la parte inferior como para la parte superior para lograr un verdadero entrenamiento de cuerpo entero.

Las articulaciones, las muñecas y los hombros se pueden dañar fácilmente si no estás en la postura correcta durante las flexiones. Esto no es bueno para tus músculos. Por lo tanto, necesitas utilizar equipos de entrenamiento profesionales para mejorar la postura correcta.

Este producto es perfecto para el hogar porque con sólo 30 minutos al día podrás utilizar esta tabla de flexiones para desarrollar músculos, aumentar la fuerza, quemar calorías y perder peso.

Es fácil de transportar, desmontable y cómodo. Ocupa poco espacio y gracias a los diferentes colores que trae podrás trabajar de manera eficaz todos los grupos musculares.

Es una estación de pull-up multifuncional que admite elevación vertical de rodilla, flexiones, de dominadas. Puede ayudar a construir tus brazos, abdomen, hombros, pecho y espalda para una parte superior del cuerpo más fuerte.

Está construida con el acero pesado cuadrado de calibre 14. Puede soportar pesos de hasta 200KG y mantener un uso continuo a largo plazo sin ningún problema. La base en forma de H de 110cm de largo proporciona 8 puntos de apoyo en los pies de acero extendidos, aumenta eficientemente el área de contacto y proporciona doble estabilidad.

La altura de la barra pull-up se puede ajustar a 164cm-224cm para adaptarse a los miembros de la familia en diferentes tamaños de cuerpo.

Con este producto podrás entrenar de una manera fácil y cómoda en casa con ejercicios probados. El stepper tiene varios grados de dificultad y está provisto de una consola que le permite programar eficazmente tu entrenamiento.

Gracias a las cintas elásticas incluidas, no solo fortalecerá los músculos de las piernas, la espalda y los glúteos, sino también los brazos y los pectorales.

Las superficies de apoyo de los pies, especialmente grandes y antideslizantes con cantos antideslizantes, proporcionan seguridad al entrenar con la máquina de step Ultrasport.

Hecha con materiales ecológicos, se caracteriza por estar fabricada con un 0% de látex, haciéndola amigable con el medio ambiente y creando una práctica sustentable.

Es el producto ideal para tu práctica diaria de yoga y meditación. Buena adherencia para evitar resbalones y tensiones innecesarias en las posturas y cómoda para que no sufran tus articulaciones y ligera para poder transportarla a interiores y exteriores.

Gracias a sus 6mm de grosor, la esterilla protege al practicante de tensiones y resbalones así como asegura una superficie cómoda para las posiciones de reposo.

Es uno de los ejercitadores giroscópicos de mano lo más fluido, rápido y potentes y desarrollará fuerza real en el brazo, de la punta de los dedos a los hombros.

Powerball genera hasta 16 kg de resistencia isométrica, para un ejercicio intenso de los miembros superiores, que desarrolla la fuerza de la muñeca, la empuñadura, y que fortalece directamente los músculos de los hombros y los brazos.

Usar el Powerball durante solo 3 minutos cada día permite rehabilitar y aliviar las lesiones por esfuerzo repetido como el síndrome del túnel carpiano y codo de tenista. También calma y cura huesos rotos y fracturas de la muñeca.

Las correas de velcro ajustables garantizan un ajuste seguro para todos los tamaños del cuerpo. Ya sea en el gimnasio o para correr, las pesas de muñeca y tobillo son el compañero perfecto. El material transpirable aumenta la circulación del aire y te mantiene seco incluso durante las sesiones más intensas.

Cubiertas de neopreno por el exterior y con las costuras reforzadas, podrás obtener una mayor comodidad en la práctica deportiva.

Este producto es ideal para la ciática, hernia de discos, escoliosis, dolor d e cadera, etc. Te ayuda a estar activa y a prevenir lesiones de todo tipo . Gracias a su autoajuste de doble agarre, se hace discreto bajo la ropa.

También mejora o mantiene la postura de la espalda al entrenar y en caso de que se adelgazase, esta banda se ajusta perfectamente a distintos cuerpos.

La bicicleta de ejercicio de interior es suave y silenciosa, lo que hace que la práctica deportiva sea conveniente y efectiva. Al estar equipada con un soporte de mesa, tendrás la posibilidad de ver la televisión a la misma vez que haces deporte.

Trae incorporada unos sensores de pulso de mano, con lo que podrás controlar y mantener tu frecuencia cardiaca.

Además dispone de 8 niveles de resistencia magnética suave y se puede ajustar el nivel según tus propias necesidades.

