Esta es la baliza V16 homologada por la DGT y top ventas que tienes que tener antes del 1 de enero

En esta recta final de año no se habla de otra cosa. La Dirección General de Tráfico (DGT) hará obligatoria la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026 para sustituir a los triángulos de emergencia. Los turismos, furgonetas, autobuses, camiones, vehículos mixtos y conjuntos de vehículos no especiales están obligados a llevarla, bajo multa de 80 euros si no lo cumplen.

Si eres de los conductores que todavía no tiene la suya y estás dejándolo para el último momento, ahora tienes un buen motivo para comprarla. PcComponentes acaba de rebajar la baliza V16 SOS Flash EVO homologada por la DGT a menos de 30€. Acaba de alcanzar su precio mínimo histórico en la plataforma y además es una de las más baratas del mercado, porque hay balizas que incluso alcanzan los 50€.

Ventajas de la baliza V16 para la seguridad vial

La puedes colocar sin bajarte del vehículo, lo que reduce el riesgo de atropello que se asocia con los triángulos.

Buena visibilidad gracias a la luz LED de alta intensidad, visible a un mínimo de 1 kilómetro.

Localización automática del vehículo que envía la ubicación a la plataforma DGT 3.0.

Fabricada con materiales resistentes a golpes, lluvia intensa, viento o cualquier otro factor.

La baliza V16 homologada por la DGT cae a precio mínimo histórico

Baliza V16 homologada

La baliza V16 SOS Flash EVO es un modelo homologado por la DGT, así que es válida para circular a partir del 1 de enero de 2026. Esto significa que cumple con todos los requisitos que serán obligatorios en unas pocas semanas, como la geolocalización mediante una eSIM. La baliza V16 transmite la ubicación del vehículo en tiempo real a la plataforma DGT 3.0 sin que tengas que hacer nada más.

La luz LED de color naranja 360º alcanza 65 candelas efectivas (en la media del sector), lo que garantiza una buena visibilidad en cualquier condición. También está pensada para aguantar golpes y tiene protección frente al agua y al polvo gracias al IP54. Funciona con tres pilas AA y tiene hasta 6 horas de autonomía.

Preguntas frecuentes sobre la baliza V16

Es normal que todavía tengas dudas, porque la baliza V16 aún no es obligatoria y además España es un país pionero en eliminar los triángulos de emergencia. A continuación, respondemos las preguntas más frecuentes.

¿Cuándo será obligatoria la baliza V16 homologada por la DGT?

El uso de balizas V16 conectadas y homologadas será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué vehículos están obligados a llevar una baliza V16?

Turismos, furgonetas, vehículos mixtos, autobuses, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas y los cuadriciclos no es obligatorio, pero sí recomendable.

¿Para qué sirve la conectividad con la DGT 3.0?

Esta plataforma es la que recibe la ubicación en tiempo real y la que se encarga de transmitirla (de forma anónima) a los navegadores y a los paneles de información de las carreteras.

¿Cómo saber si una baliza V16 está homologada por la DGT?

El fabricante lo debería indicar de manera visible en la caja de la baliza V16 o en el propio dispositivo. Busca siempre el sello de 'homologado por la DGT' y el número de certificado, que comienza por 'IDIADA' o 'LCOE', seguido de varios dígitos. De todas formas, la DGT tiene publicado un listado con la relación de marcas y modelos homologados, con su correspondiente número de certificado.

La cuenta atrás para comprar la baliza V16 está a punto de llegar a su fin, así que no lo dejes para el último momento y aprovecha ofertas como la que acaba de lanzar PcComponentes. ¡Precio mínimo histórico!