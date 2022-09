Consigue la bola reutilizable de Amazon y acaba con la suciedad de tu bolso

Los bolsos y las mochilas son perfectos para almacenar y portar, e incluso de mantener en orden para no perder objetos del día a día. Todo parece muy práctico excepto cuando están sucios. Por desgracia, esto ocurre con mucha frecuencia y hay que estar limpiándolos a diario para que no se almacene mucha basura.

Para ponerle solución, Amazon ha sacado a la venta un producto que mantendrá tu bolso o mochila lo más limpio posible sin necesidad de tener que perder tu tiempo en ello. Se trata de una bola reutilizable cuya función es retener toda la suciedad que se encuentre en el interior de cualquier bolso o maleta, neceser o mochila.

Esta bola de limpieza está generalmente adecuada para todos los públicos, especialmente para aquellos que tienen poco tiempo y ganas de limpiar sus bolsos o mochilas.

Este producto se antoja ideal para la bolsa de la playa en vacaciones de verano o también para, por ejemplo, la bolsa de tenis para recoger los granos de arena. Se trata de una pequeña bola de la marca Sauberkugel. Cuenta con un tamaño similar al de una pelota de golf y pesa alrededor de 18 gramos.

Limpiar el bolso puede resulta un tanto engorroso. Con este accesorio remediarás este problema debido a que se encargará de recoger las partículas de suciedad a lo lago del día. Es de aplicación fácil, ya que solo tendrás que dejar caer la bola en el interior de tu bolso o mochila y ésta tendrá como función principal atraer todas las migas, arena y otras sustancias que se encuentre.

Las esferas interiores y exteriores están hechas de plástico de alta calidad 100% reciclable y los materiales están fabricados en Alemania. No contienen PVC ni plastificantes tóxicos, además de ser inodoro y antialérgico.

La propia inventora se muestra satisfecha con todo lo que ha logrado su producto: "Me encuentro muy bien cuando siempre he tenido tantas migas y pelusas en mi bolso. Por eso he desarrollado la bola limpiadora con mi amigo: limpia automáticamente el forro interior mediante el transporte y el lavado diario y recoge todas las pelusas, pelusas, migas y granos de arena".

Cuenta con más de 3.000 valoraciones en Amazon, la mayoría de ellas positivas:

"Yo he utilizado mi bola limpiadora alrededor de 4 semanas y estoy muy entusiasmada. Se puede limpiar bien y también está lista para usar de nuevo".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.