Esta es la cafetera compacta que cabe en cualquier rincón y prepara espresso con la crema perfecta

La Delonghi Dedica EC685BK es una cafetera espresso manual que convertirá en un imprescindibles en tu hogar cuando la pruebes. Su diseño estrecho de solo 15 cm encaja en cualquier cocina, incluso en las más pequeñas, y ahora mismo se puede conseguir con un 24% de descuento en El Corte Inglés, lo que la convierte en un regalo de Navidad perfecto.

La Dedica EC685BK combina rapidez, precisión y versatilidad. Con su sistema Thermoblock, el agua alcanza la temperatura ideal en apenas 35 segundos, lo que significa que puedes tener tu espresso listo casi al instante. Y gracias a su presión de 15 bares, cada taza sale con ese aroma intenso y la crema color avellana que tanto gusta a los amantes del café.

Lo mejor de este modelo

Presión de 15 bares : extrae el café con intensidad y una crema de color nuez que marca la diferencia.

: extrae el café con intensidad y una crema de color nuez que marca la diferencia. Sistema Thermoblock : agua lista en solo 35 segundos, a la temperatura exacta para un espresso perfecto.

: agua lista en solo 35 segundos, a la temperatura exacta para un espresso perfecto. Espumador de leche 360º : prepara capuccinos, lattes o macchiatos con espuma cremosa y consistente.

: prepara capuccinos, lattes o macchiatos con espuma cremosa y consistente. Función Flow Stop : personaliza el tamaño de tu café, desde un espresso corto hasta una taza más larga.

: personaliza el tamaño de tu café, desde un espresso corto hasta una taza más larga. Diseño estrecho (15 cm): encaja en cualquier espacio sin renunciar a estilo ni prestaciones.

encaja en cualquier espacio sin renunciar a estilo ni prestaciones. Valoraciones positivas: más de 43.000 reseñas en Amazon la sitúan como una de las favoritas de su categoría.

Comprar en El Corte Inglés por 169€

¿Por qué elegir la Delonghi Dedica EC685BK?

Mientras otros modelos tardan varios minutos en estar listos, la Dedica EC685BK actúa en menos de un minuto. Esa rapidez, unida a la presión de 15 bares, garantiza un espresso con un sabor y textura profesional. El vaporizador ajustable permite jugar con la leche y conseguir desde una espuma ligera hasta una más densa, perfecta para capuccinos. Además, el panel de control con tres botones iluminados es tan intuitivo que cualquiera puede usarla sin complicaciones.

La doble bandeja de goteo y el sistema antigoteo facilitan la limpieza, algo que siempre se agradece en el día a día. Y si hablamos de diseño, su perfil estrecho y elegante acabado negro hacen que no solo sea práctica, sino también estética.

Para quién encaja mejor

Este modelo resulta perfecto para quienes valoran el café de calidad pero no quieren depender de cafeterías a diario. Su diseño elegante y su facilidad de uso hacen que guste tanto a aficionados como a quienes se inician en el mundo del espresso.

La Delonghi Dedica EC685BK está disponible en El Corte Inglés con un 24% de descuento y envío gratuito. Una oportunidad para hacerse con una cafetera que combina diseño, rapidez y resultados profesionales sin salir de casa.

Comprar en El Corte Inglés por 169€

Hablamos de una cafetera que cumple lo que promete, y con la oferta actual, es difícil encontrar una opción más completa y atractiva.