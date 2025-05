Esta es la cámara de vigilancia que va a evitar que te roben u okupen la casa: está en PcComponentes y cuesta menos de 30€

Las cámaras de vigilancia han pasado de ser algo puntual a convertirse en una herramienta cada vez más presente en muchos hogares. Con el aumento de paquetes en la puerta, pisos compartidos, mascotas solas o simplemente las ganas de saber que todo está en orden, es normal que mucha gente se plantee instalar una. El problema viene cuando toca elegir: hay tantas opciones que uno no sabe por dónde empezar. Al final, lo importante es que ofrezca una buena visión, sea fácil de usar y no dé más complicaciones de las que resuelve. Y, por supuesto, que no te obligue a dejarte un dineral por tener un poco más de tranquilidad.

La cámara de vigilancia TP-Link Tapo TC71 encaja justo con lo que muchos buscan: confianza, sencillez y esa sensación de que, aunque no estés, puedes estar tranquilo. No hace falta ser un experto ni volverse loco con instalaciones. Basta con saber que puedes ver tu casa desde donde estés, saber que todo va bien y, si no, poder actuar. Y ahora, con un 20% de descuento por el 20 Aniversario de PcComponentes, cuesta aún menos dar el paso.

Cámara de vigilancia TP Link Tapo TC71

Si estás pensando en poner un poco más de control en casa o en la oficina sin liarte con instalaciones complicadas, la cámara de vigilancia TP-Link Tapo TC71 es de esas cámaras que tienen todo lo que se espera hoy en día. Lo primero que llama la atención es que gira 360 grados, literalmente. Puedes moverla desde el móvil y ver cualquier rincón, arriba o abajo, sin puntos ciegos. Y con una calidad de imagen 2K de 3MP, se ve hasta el más mínimo detalle.

Por la noche también cumple de sobra: tiene visión nocturna con alcance de hasta 9 metros, así que aunque esté todo a oscuras, no te pierdes nada. Otra cosa que suma es la detección de movimiento con seguimiento automático. Se activa sola si ve algo raro, te avisa al momento y hasta lanza luz y sonido si hace falta espantar a alguien.

Además, incluye audio bidireccional, que no es solo escuchar, también puedes hablar. Muy útil si estás fuera y quieres decirle algo a quien esté en casa, o simplemente dejar claro que estás pendiente. Y por si fuera poco, funciona con Google Assistant y Alexa, lo que da un punto más de comodidad.

Se puede guardar todo directamente en una tarjeta MicroSD de hasta 512 GB, sin depender de la nube. Y ahora mismo, además, tiene 7 euros de descuento.

