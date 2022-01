Olvídate de los tirones con el cepillo que triunfa en Amazon por menos de 20 euros

Éstas son algunas de las valoraciones que podemos encontrar en Amazon:

"Me lo compré porque en la peluquería donde voy lo usaban para peinarme. Tengo el pelo largo y peinarme siempre supone un reto. Este peine tienes la sensación de que no peina porque no da tirones al pelo. Pero te desenreda el pelo sin dañarlo. He reducido los daños en el pelo por el cepillado. Se acabaron los dolores en las raíces por los tirones. Además cuando te lo secas con el secador permite el paso del calor y te ayuda a estirarlo y a recudir el encrespamiento. A posterior regalé uno idéntico a una amiga con dos niñas pequeñas y están encantadas. No dejan que las peine con ningún otro peine que no sea este."

"Me parece un cepillo fantástico, lo he estado probando desde hace un tiempo y la verdad que estoy encantada, desenreda sin dar tirones tanto en seco como en mojado y es muy agradable al contacto con el cuero cabelludo, yo tengo el de cerdas de jabalí y púas de nylon de punta redondeada, y lo dicho súper agradable, por el momento no se me ha caído ninguna bolita de las púas de nylon."