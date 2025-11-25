Descubre el nuevo tratamiento líquido de belleza que marca la época del “Innter Beauty”

La belleza ya no solo se aplica, también se bebe. La tendencia del innter beauty continúa consolidándose como una de las grandes protagonistas del autocuidado, y los nutricosméticos se cuelan con fuerza en las rutinas de quienes buscan resultados visibles más allá de las cremas.

Entre todos ellos, el colágeno líquido se posiciona como uno de los productos más demandados por su capacidad para reforzar la elasticidad de la piel, mejorar el aspecto del cabello y fortalecer las uñas. Eso sí, no todos los colágenos ofrecen los mismos beneficios: la diferencia está en su formulación y en los ingredientes que lo acompañan.

Collaforce Skin Hair & Nails

Dentro de este mercado en auge, Dietmed presenta Collaforce Skin Hair & Nails, un complemento alimenticio en formato líquido que combina colágeno hidrolizado con una selección de activos pensados para ofrecer un cuidado integral desde el interior.

Cada ampolla contiene 5.000 mg de colágeno hidrolizado enzimáticamente, una proteína esencial cuya producción natural disminuye a partir de los 25 años, favoreciendo con el paso del tiempo la pérdida de firmeza, luminosidad y densidad cutánea.

La fórmula se completa con:

Ácido hialurónico , que contribuye a mantener la hidratación de la piel.

, que contribuye a mantener la hidratación de la piel. Biotina y Zinc , que ayudan al mantenimiento normal del cabello y las uñas.

, que ayudan al mantenimiento normal del cabello y las uñas. Vitamina C, que favorece la formación de colágeno y actúa como antioxidante frente al estrés oxidativo.

Una combinación que actúa en sinergia y convierte este complemento en un aliado diario para quienes buscan reforzar su rutina de belleza con un gesto sencillo.

Un extra de cuidado ideal para estos meses

Con los mese de otoño-invierno, la piel suele mostrar signos de fatiga: menor luminosidad, sensación de tirantez y pérdida de elasticidad. Factores como los cambios de temperatura y la menor exposición solar hacen que fórmulas enriquecidas con vitamina C resulten especialmente interesantes en esta época para mantener un aspecto saludable y revitalizado.

Cómo tomarlo

Collaforce Skin Hair & Nails se presenta en un práctico formato de 20 ampollas de 25 ml con sabor a frutas del bosque. Se recomienda tomar una ampolla al día, preferiblemente después del desayuno, sola o diluida en agua o zumo.

Fácil de integrar en la rutina diaria, su formato líquido y su agradable sabor lo convierten en una opción cómoda para quienes buscan cuidar su belleza desde dentro sin renunciar a la practicidad.

