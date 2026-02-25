Este congelador de Cecotec también es frigorífico, tiene 418 litros de capacidad y pesa tan poco como lo que cuesta

El congelador de tu frigorífico se te queda chico para toda la comida que almacenas, así que toca mover ficha. Un congelador horizontal es una buena opción para ganar almacenamiento en frío, y el Congelador Cecotec Bolero CoolMarket Chest es una de las mejores compras que puedes hacer ahora mismo en ese sentido. Este modelo tiene 418 litros de capacidad, es muy silencioso, se puede convertir en frigorífico y hasta tiene ruedas para moverlo. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora lo tienes rebajado 110 €.

Es el aliado perfecto para poder guardar más alimentos sin tener que preocuparte por tu frigorífico combi, ni por la factura de la luz gracias a su consumo eficiente. El desahogo que estabas buscando.

¿Por qué recomendamos este congelador?

Tiene la tecnología Dual Funcion que permite cambiar de congelador a frigorífico.

Mantiene la temperatura perfectamente constante en todo su interior, a consumo reducido.

La puerta se puede fijar entre 30º y 80º sin que se mueva y sin sujetarla.

Incluye ruedas para moverlo si lo necesitas.

La primera razón de peso por la que tanto convence el Congelador Cecotec Bolero CoolMarket Chest es su capacidad: son 418 litros que puedes aprovechar no solo para congelar, sino también para enfriar, gracias a la función que le permite alternar entre un modo y otro. Además, su interior es mucho más aprovechable gracias a la doble cesta con asa que incluye para organizarlo mejor, y todo se conserva perfectamente al conseguir una temperatura homogénea en todo su interior. No tiene partes que enfrían más que otras, como sucede con algunos congeladores. Lo puedes ajustar fácilmente como quieras con el display LED que tiene en su parte inferior, cuenta con ruedas para colocarlo donde lo necesiteses y hasta tiene una función de congelación rápida para esos momentos en los que necesitas frío rápido con alimentos delicados. Y todo esto, además, con un funcionamiento la mar de silencioso.

Este congelador es perfecto si tienes poco espacio en casa o tu frigorífico es demasiado pequeño y necesitas más. Si eres un amante del batch cooking o aprovechas al máximo cada vez que cocinas, es tu mejor aliado.

¿Qué opinan los usuarios que lo tienen?

A los usuarios les gusta bastante este congelador, como podrás ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación, porque hace poco ruido, es muy ligero y tiene un precio muy bien ajustado:

"Todo correcto, va muy bien, no hace nada de ruido y no pesa nada."

"Es un congelador que es económico y funciona de maravilla, es muy silencioso y tiene buena capacidad de almacenaje.”

"Ya llevamos un tiempo con él es económico y funciona bien. La verdad es que esta marca suele ser económica y con buenas prestaciones."

Precio rebajado, envío en 72 horas gratuito y opción de financiación en hasta 36 cuotas si lo necesitas. Todo esto es lo que te ofrece Cecotec si te lanzas a por este congelador.