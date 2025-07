Descubre los mejores libros para adolescentes de este verano 2025

La lectura en la adolescencia es una herramienta fundamental para el desarrollo personal, emocional e intelectual. Durante esta etapa de cambios profundos, los libros pueden servir como un refugio, una guía o un espacio de exploración interior. Leer no solo mejora la comprensión lectora y el vocabulario, sino que también ayuda a los adolescentes a construir su identidad, a desarrollar empatía al ponerse en el lugar de otros y a entender mejor el mundo que los rodea. A través de novelas, ensayos o poesía, los jóvenes pueden descubrir diferentes puntos de vista, cuestionar ideas establecidas y encontrar inspiración para sus propias inquietudes.

Sin embargo, fomentar el hábito lector en esta etapa no siempre es sencillo. Las múltiples distracciones digitales y la presión académica pueden hacer que la lectura pierda atractivo si no se presenta de forma adecuada. Por eso, es clave ofrecer lecturas que conecten con sus intereses, que traten temas relevantes para ellos y que los inviten a reflexionar sin imponer juicios. Cuando se logra despertar ese gusto por la lectura, se abre una puerta poderosa a la imaginación, al pensamiento crítico y al crecimiento personal.

Por ese mismo motivo, presentamos una selección de los libros más demandados por los adolescentes.

Todas las personas que fui

Alfonso Casas trae un viaje al centro de uno mismo, porque para encontrarte hoy, hay que abrazar todas las personas que fuiste.

Este libro esta hecho para que seas capaz de despedirte de las vidas que no vivirás, de esas metas que ya no deseas alcanzar, de esas creencias que te limitaban y que por suertes ya no lo podrán hacer más, incluso podrás despedirte de algunos monstruos en tu interior que nunca te gustaron.

Pero también es un libro con el que podrás encontrar la vida que tú mismo eliges, con el camino que trazas al andar, con todas las versiones de ti mismo que fuiste y con aquella versión en la que te convertirás.

Vecinos cotillas

La convivencia entre vecinos nunca es fácil, estés donde estés, puedes elegir tu casa, pero nunca puedes decidir quien es el que vive al lado tuya. En Shelley House, las paredes lo oyen todo y están unidas a un grupo bastante estrambótico de entrometidos desconocidos que se odian y no se hablen entre ellos.

Un libro divertido y hermoso escrito por Freya Sampson donde habla sobre el poder devastador que los secretos pueden tener en nuestras vidas y las múltiples maneras en que la comunidad puede ayudarnos a sanar.

Descubre esta historia dulce y conmovedora que explora cómo unos completos desconocidos pueden finalmente convertirse en una buena comunidad, y quizá resolver un crimen y evitar una demolición.

La chica nueva

Esta historia de Cassandra Calin habla sobre Lia, una chica que junto con su familia está a punto de cruzar el Atlántico dejando atrás a sus familiares, amigos y su país. Ella está triste y, como si ya no estuviese en una situación complicada, le llega por primera vez el periodo.

Ahora todo es distinto, su hogar, idioma e incluso su cuerpo. Con tantos cambios ocurriendo al mismo tiempo, a Lia le resulta difícil estar al tanto de su día a día con cosas como los deberes, hacer amigos y lidiar con sus dolores del periodo. ¿volverá a sentirse ella mismo algún día?

Cuando el cielo se vuelva amarillo

¿Qué harías si tu relación tuviese fecha de caducidad? Basada en una historia real de la autora Nerea Pascual, esta novela es un canto a la vida y al amor.

Este libro habla de Lola, una adolescente en su último año de instituto, llena de inquietudes sobre el futuro y sin saber qué hacer con su vida, repleta de inseguridades, pero con ganas de conquistarlo todo, se mantiene en su zona de confort. Y Nico, un joven que vive cada día como si fuera el último, disfrutando el presente.

Sin esperarlo, sus caminos se cruzan, y en seguida se convierten el uno para el otro en la persona perfecta en el momento perfecto. Su relación no será fácil, pero juntos aprenderán a vivir de verdad.

Cuando el cielo se vuelva amarillo es una auténtica lección de vida que te hará comprender el verdadero significado del amor, algo muy simple en esencia, pero que el ser humano tiende a complicar innecesariamente.

El brillo de las luciérnagas

Paul Pen nos presente el fenómeno editorial del año en redes sociales. Un bestseller internacional que lo consagran como el autor del thriller del momento.

Una narrativa que se puede resumir con esto: Tengo diez años y he vivido siempre en este sótano con mi familia: mis padres, mi abuela, mi hermana y mi hermano, todos marcados por un incendio. Mi hermana usa una máscara blanca para ocultar sus quemaduras, porque papá dice que su rostro me asustaría.

Encuentro consuelo en mi cactus, un libro de insectos y un rayo de sol que entra por una rendija. Pero desde que nació el bebé de mi hermana, todo ha cambiado: siento que me ocultan la verdad sobre el pasado, el padre del bebé y el misterioso hombre grillo que ronda por las noches. Al menos tengo luciérnagas que atrapé en un frasco; su luz me da esperanza y el deseo de escapar, aunque todas las puertas siguen cerradas.

El chico de arriba

La gran autora Marie Jenn nos trae la historia de Ruby Graham, una chica que no tenia pensado enamorarse en sus planes de vida hasta que conoció a Kem Woods.

Ruby Graham tiene dos grandes pasiones: leer y pasar tiempo con su mejor amiga, Amber. Aunque son completamente distintas, su amistad se sostiene por esas diferencias… y porque Amber es la única otra chica de su edad en el edificio.

Todo cambia con la llegada de los Woods.

Su interés por los nuevos vecinos se desvanece rápidamente cuando Kem Woods, el hijo mayor, arruina uno de sus libros favoritos al empaparlo con un balde de agua. Furiosa, Ruby jura que lo odiará para siempre. Pero pronto descubre que no es tan fácil odiar a Kem, y lo que empieza como una enemistad se transforma en algo mucho más complicado. El amor aparece, pero también los celos, las mentiras y los secretos.

En medio del caos emocional, Ruby tendrá que tomar una decisión difícil: elegir entre conservar una amistad sincera o arriesgarse por un amor que podría no ser lo que parece.

Marina

En la Barcelona de 1980, Óscar Drai es un adolescente soñador, fascinado por los antiguos palacetes modernistas que rodean el internado donde estudia. En una de sus escapadas conoce a Marina, una chica enigmática con quien comparte una amistad única y una inquietante aventura. Juntos se ven envueltos en el misterio de un oscuro episodio del pasado, protagonizado por un hombre de la posguerra cuya obsesión lo llevó por caminos oscuros, dejando huellas que aún persisten.

Quince años después, el recuerdo de aquella historia regresa con fuerza. Óscar revive la imagen del muchacho perdido entre las brumas de la estación de Francia, y el nombre de Marina resurge como una cicatriz abierta. Porque todos guardamos un secreto oculto en el desván del alma. Éste es el suyo.

Otra obra maestra del gran escritor Carlos Ruiz Zafón que te enganchará desde el minuto uno hasta al final.

Un verano en el campamento

Una historia de amor prohibido que toca el alma.

En el verano de 1986, Yura, un adolescente ucraniano de 16 años, llega al campamento La Golondrina esperando pasar unas semanas monótonas entre juegos y baños en el río. Lo que no imagina es que ese verano marcará un antes y un después en su vida. Allí conoce a Volodia, un joven ruso de 18 años, con quien comparte ensayos teatrales y, poco a poco, algo más profundo que la amistad empieza a surgir entre ellos.

Pero en una sociedad donde ese amor no tiene lugar, deben mantener en secreto lo que sienten. Años después, Yura emprenderá la búsqueda de ese primer amor que nunca olvidó. Escrita con delicadeza por Elena Malisova y Katerina Silvanova —una autora rusa y otra ucraniana—, esta novela conmovió a cientos de miles de lectores antes de ser censurada en Rusia, donde las historias LGTBI+ siguen siendo perseguidas.

Caperucita en Manhattan

Sara Allen, una niña de diez años que vive en Brooklyn, sueña con poder cruzar sola hasta Manhattan para llevarle a su abuela una deliciosa tarta de fresa. Una moderna versión de Caperucita Roja que nos presenta a una abuela excéntrica, una antigua artista que cantaba music-hall y varias veces casada, y a un lobo muy peculiar: Míster Woolf, un pastelero millonario que vive en un rascacielos con forma de tarta junto a Central Park.

Pero el corazón de esta historia lo ocupa miss Lunatic, una misteriosa mendiga que habita de día en la estatua de la Libertad y que, por las noches, sale a ofrecer consuelo y un elixir capaz de vencer el miedo. Con un estilo ágil y encantador, Carmen Martín Gaite reinventa un clásico, transformándolo en un cuento sobre el paso a la madurez, la valentía y la importancia de la libertad personal.

Nada

Andrea llega a Barcelona con la ilusión de estudiar Letras, pero pronto sus expectativas se ven truncadas por el ambiente opresivo y cargado de tensiones en la casa de su abuela, donde convive con familiares marcados por heridas emocionales y ásperos silencios. A través de sus ojos, asistimos al contraste entre ese mundo oscuro y decadente, y la delicada armonía de sus relaciones universitarias, centradas especialmente en Ena, una joven brillante y luminosa.

Cuando ambos mundos —el familiar y el académico— terminan por encontrarse, el choque es inevitable y violento. Nada, obra ganadora del primer Premio Nadal en 1944, ha sido comparada con Cumbres borrascosas por su intensidad emocional y su estilo narrativo. Con una prosa clara y una sensibilidad única, Carmen Laforet da vida a una protagonista inolvidable. Al cerrar el libro, el lector casi puede imaginar a Andrea en la calle, joven y perdida, buscando algo que no sabe nombrar. Gracias a la fuerza de la literatura, ella —como el resto de los personajes— ha cobrado vida más allá de las páginas.

