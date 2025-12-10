Convierte tu casa en un oasis navideño de la mano de Dreame en tan solo un “clic”

MÚSICA
10 de diciembre 2025 - 12:44

La Navidad llega con su mezcla de momentos familiares, planes improvisados y algún que otro caos doméstico. Y si hay un deseo común en estas fechas, es disponer de más tiempo para lo que importa. Este año, Dreame Technology —firma especializada en dispositivos inteligentes para el hogar— se postula como el auténtico “duende moderno” capaz de ocuparse de la limpieza mientras tú disfrutas de las fiestas.

Su catálogo navideño aterriza con descuentos potentes y equipos que convierten la limpieza en una tarea automática. Desde robots aspiradores capaces de dejar el suelo impecable hasta fregonas eléctricas para emergencias express, pasando por herramientas de cuidado del cabello listas para cualquier fiesta.

Por ese mismo motivo, te presentamos en nuestra sección De Compras, una selección de los mejores dispositivos para el hogar que harán ahorrarte tiempo y dinero mientras disfrutas de lo que verdaderamente importa en estas fechas tan señaladas.

Robots aspiradores: limpieza sin esfuerzo incluso en días de mucho ajetreo

Los robots aspiradores estan en auge a la hora de ahorrar tiempo en la limpieza total de tu entorno, además, requieren apenas un par de ajustes iniciales para recorrer la casa con precisión. Las gamas media y alta incluyen bases de autolimpieza para olvidarse del mantenimiento diario. Perfectos para hogares con varios tipos de suelo, familias sin tiempo o casas con mascotas.

Dreame L10s Ultra Gen 2

Dreame L10s Ultra Gen 2
Dreame L10s Ultra Gen 2

Potencia y autonomía para una limpieza total: su sistema MopExtend llega a los rincones más traicioneros y la succión Vormax de 10.000 Pa arrasa con el polvo. Con navegación inteligente y 32 niveles de agua para ajustar la limpieza a cada espacio. Incluye modo mascotas y una estación totalmente automática.

Comprar en PcComponentes

Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra Complete
Dreame X50 Ultra Complete

Un robot todoterreno: supera obstáculos de hasta 6 cm, extiende la mopa para limpiar bordes y utiliza el sistema VersaLift para trabajar con precisión incluso en huecos estrechos. Su cepillo dual HyperStream evita enredos y su base PowerDock simplifica el mantenimiento.

Comprar en PcComponentes

Dreame D20 Pro Plus

Dreame D20 Pro Plus
Dreame D20 Pro Plus

Para hogares que viven diciembre en “modo multitarea”. Succión de 13.000 Pa, cepillo doble antienredos y autovaciado para hasta 150 días sin intervención. Con detección ultrasónica de alfombras y cinco niveles de potencia.

Comprar en PcComponentes

Dreame L40 Ultra AE

Dreame L40 Ultra AE
Dreame L40 Ultra AE

Un “todo en uno” que deja cualquier estancia lista para recibir visitas. Su succión de 19.000 Pa y su cepillo TriCut garantizan una limpieza profunda. La base PowerDock se ocupa del vaciado, lavado y secado automático.

Comprar en PcComponentes

Dreame L40s Pro Ultra

Dreame L40s Pro Ultra
Dreame L40s Pro Ultra

Diseño elegante y potencia de 19.000 Pa para un acabado profesional. Su sistema EasyLeap supera obstáculos de hasta 40 mm y su relimpieza con IA garantiza un resultado perfecto, ideal para esas fotos navideñas que lo enseñan todo.

Comprar en Leroy Merlín

Fregonas eléctricas: la solución rápida para derrames navideños

Para cocinas, baños o viviendas con mascotas, las fregonas eléctricas son una mano amiga ante cualquier imprevisto donde sea necesario una limpieza rápida y eficiente.

H12 Pro FlexReach

H12 Pro FlexReach
H12 Pro FlexReach

Su alcance plano de 180° permite llegar hasta donde suelen caer las gotas de sidra rebelde. Con succión de 18.000 Pa, sistema antienredos TangleCut y autolimpieza con secado por aire caliente en solo cinco minutos. Potente y muy higiénica.

Comprar en PcComponentes

Cuidado del cabello: listas para cualquier fiesta en minutos

El ritmo social navideño exige peinados preparados en tiempo récord. Los stylers presentados combinan rapidez, protección y diseño que dejarán tu pelo perfecto siempre que lo necesites.

Dreame Airstyle Pro

Dreame Airstyle Pro
Dreame Airstyle Pro

Con 7 accesorios, tres modos de temperatura, control térmico NTC y un estuche de piel sintética que lo convierte en un regalo perfecto que permite cambiar de look entre planes sin renunciar a un acabado de salón.

Comprar en PcComponentes

Dreame Pocket Neo

Dreame Pocket Neo
Dreame Pocket Neo

Secador plegable, ultraligero y perfecto para llevar en la maleta. Sus 300 millones de iones negativos evitan el encrespamiento y aportan brillo convirtiéndolo en el dispositivo ideal para lucir un peinado impecable en cada foto familiar.

Comprar en PcComponentes

Otros dispositivos destacados para esta Navidad

La campaña navideña de Dreame trae una oportunidad perfecta para equipar tu hogar (o resolver regalos) con descuentos que no se ven todos los días. Estas Navidades, deja que tu casa brille sin que seas tú quien pase la mopa.

