Prepara tu hogar para el frío y la Navidad con las mejores ofertas Black Friday de Leroy Merlín

Con la llegada del frío y la cuenta atrás para la Navidad, el hogar se convierte en protagonista. Es tiempo de reforzar el confort, mejorar el aislamiento y crear ambientes cálidos que inviten a disfrutar de los momentos en familia. El Black Friday de Leroy Merlin irrumpe como la ocasión ideal para acometer esas mejoras pendientes con precios especialmente competitivos.

Desde nuestra sección De Compras analizamos productos destacados separados por diferentes categorías funcionales, donde eficiencia energética, bienestar y decoración se combinan para ofrecer soluciones prácticas que ayudan a preparar la casa para el invierno sin renunciar al estilo ni al ahorro.

Calefacción eficiente para el invierno

Mantener una temperatura agradable en casa es esencial durante los meses más fríos. En esta categoría, Leroy Merlin reúne soluciones pensadas para ofrecer calor constante con un consumo controlado, ideales para crear espacios acogedores y confortables durante las fiestas.

Taurus New Dakar 2000

Radiador elétrico Dakar 2000W

Este radiador destaca por su capacidad para calentar estancias medias y grandes de forma homogénea, gracias a su tecnología de fluido térmico que mantiene el calor durante más tiempo. Es una opción ideal para salones y dormitorios en los que se busca confort continuo sin picos de consumo.

Su diseño elegante y compacto facilita su integración en cualquier estilo decorativo, aportando funcionalidad sin romper la estética del espacio.

Características destacadas:

Potencia de 2000W

Termostato digital programable

Tecnología de fluido térmico

Modo eco para ahorro energético

Estufa de pellets Ferroli Atlas 9 KW

Estufa Pellet Ferroli Atlas 9 KW

Pensada para quienes buscan una alternativa sostenible y eficiente, esta estufa de pellet ofrece un alto rendimiento calorífico con bajo impacto ambiental. Su potencia la hace perfecta para calentar espacios amplios de forma uniforme.

Además de su funcionalidad, se convierte en un elemento decorativo que aporta calidez visual y ambiente acogedor durante el invierno y la Navidad.

Características destacadas:

Potencia de 9 kW

Programación semanal

Encendido automático

Depósito para varias horas de autonomía

Aislamiento y eficiencia térmica

Reducir la entrada de frío y conservar el calor interior es clave para mejorar el bienestar y disminuir el gasto en calefacción. Esta selección incluye soluciones prácticas que optimizan el rendimiento energético del hogar.

Burlete para ventanas y puertas TESA

Burlete Tesa

Este burlete está diseñado para bloquear corrientes de aire y evitar la entrada de frío en el hogar. Es ideal para puertas y ventanas con pequeñas holguras, ofreciendo una solución práctica y eficaz.

Su instalación sencilla permite notar rápidamente una mejora en la temperatura interior.

Características destacadas:

Adhesivo de alta resistencia

Compatible con madera y aluminio

Fácil corte y colocación

Cortina térmica opaca ollaos Alaska poliéster liso gris

Cortina Térmica Alaska

Esta cortina combina aislamiento térmico y efecto oscurecedor, ayudando a mantener el calor en el interior durante el invierno. Su tejido grueso reduce el intercambio térmico con el exterior.

Además, su diseño sobrio encaja perfectamente en ambientes invernales y decoraciones navideñas.

Características destacadas:

Alto poder aislante

Efecto blackout

Tejido grueso y resistente

Instalación mediante ollaos

Confort y bienestar en casa

Pequeños detalles que marcan la diferencia en el día a día. Esta categoría reúne productos pensados para crear un entorno más saludable, cálido y agradable durante el invierno.

Humidificador CECOTEC PureAroma 550 Connected White

Humidificador Cecotec

Este humidificador ayuda a mantener el nivel óptimo de humedad en el ambiente, contrarrestando la sequedad generada por la calefacción. Es ideal para dormitorios y estancias donde se busca un ambiente más saludable y su sistema inteligente permite controlar la intensidad de forma sencilla.

Características destacadas:

Capacidad de 5,5 litros

Control por app

Temporizador programable

Funcionamiento silencioso

Manta térmica eléctrica doble Softy Plus

Manta Eléctrica doble softy Plus

Perfecta para relajarse en el sofá durante las tardes frías, esta manta eléctrica proporciona calor inmediato con diferentes niveles de intensidad. Su tacto suave mejora la sensación de confort. Una solución práctica para disfrutar del invierno con mayor bienestar.

Características destacadas:

3 niveles de temperatura

Sistema de seguridad con autoapagado

Tejido lavable

Calentamiento rápido

Decoración e iluminación navideña

La Navidad se vive también a través de la luz y los detalles decorativos. Esta categoría reúne elementos que transforman la casa en un espacio acogedor y festivo.

Guirnalda de luces LED decorativa navideña

Guirnalda LED

Esta guirnalda es ideal para decorar balcones, fachadas o interiores con una iluminación elegante y discreta. Su temporizador facilita el control del encendido diario sin preocupaciones. Aporta un ambiente navideño acogedor con bajo consumo energético.

Características destacadas:

Longitud de 10 metros

Resistente al agua

Bajo consumo LED

Pack de decoración navideña

Set de decoración Navideña

Este completo pack incluye bolas, adornos y figuras decorativas para vestir el árbol y distintos espacios del hogar con una estética elegante y coordinada. Perfecto para crear una decoración navideña armoniosa y sofisticada en pocos pasos.

Características destacadas:

45 elementos decorativos

Tonos dorados y neutros

Material irrompible

Fácil combinación

Ambiente y sensaciones

Crear un entorno agradable va más allá de la temperatura. El aroma y la atmósfera también juegan un papel fundamental en la experiencia del hogar durante el invierno.

Difusor-ambientador Led

Difusor ambientador

Este difusor permite aromatizar el hogar con fragancias cálidas, ideales para el ambiente navideño. Su diseño elegante se integra en cualquier estancia. Transforma el espacio en un entorno relajante y acogedor.

Características destacadas:

Difusión continua

Compatible con aceites naturales

Diseño decorativo

Luz ambiental suave

Textil de invierno

Los textiles aportan calidez visual y térmica, reforzando la sensación de confort en el hogar durante los meses más fríos.

Alfombra yute tejido plano INSPIRE Nils

Alfombra Inspire Nils

Esta alfombra decorativa inpire Yute Ronda Nils ayuda a conservar la temperatura y mejorar la comodidad en salones y dormitorios. Su diseño neutro encaja perfectamente con decoraciones invernales y navideñas.

Características destacadas:

Aislamiento térmico

Diseño liso y actual

Material resistente

Fácil limpieza

El Black Friday de Leroy Merlin se presenta como una oportunidad ideal para preparar el hogar de cara al invierno y la Navidad, combinando ahorro, confort y estilo en una misma promoción. Desde soluciones de calefacción eficiente hasta detalles decorativos que transforman cualquier estancia, esta selección permite anticiparse al frío con productos de calidad y precios especialmente competitivos.

