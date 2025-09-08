Vuelve a la rutina y al ejercico: máquinas para entrenar en casa como en el gimnasio

Descubre los equipos de ejercicio que ayudarán a tu puesta a punto en el regreso a la rutina

Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina, muchas personas deciden retomar hábitos más saludables después de los excesos del verano. La reincorporación al trabajo, las nuevas metas y la necesidad de recuperar energía suelen ir acompañadas del propósito de cuidar la alimentación y volver a una rutina deportiva. En este contexto, las máquinas de ejercicio aparecen como pieza clave para potenciar los resultados y hacer más llevadero el proceso de recuperación física.

Los beneficios son múltiples: recuperar energía, mejorar el sueño, liberar estrés y prevenir lesiones. Además, contar con equipos accesibles en casa facilita la constancia y hace más sencillo mantener hábitos saludables. En conjunto, estas herramientas permiten una vuelta más motivadora y equilibrada al ejercicio tras el descanso vacacional.

Además, en nuestra sección De Compras puedes encontrar ropa deportiva con la que podrás hacer ejercicio a la última moda.

A continuación, te presentamos una selección de los mejores equipos de ejercicio donde sus precios te dejarán sin palabras.

Máquina de Remo para Casa Chaoke

Maquina de Remo Chaoke

Máquina de remo de doble vía hecho de acero grueso que facilita la estabilidad a la hora de realizar el ejercicio, evitando así que se vuelque y brindando una experiencia de remo mejorada.

Posee 16 niveles de resistencia ajustables con los que puedes ajustar el rango de acuerdo a tus objetivos, dándote una gran variedad de entrenamiento. Además, su pantalla inteligente te da información detallada de todo tu ejercicio: tiempo, conteo, velocidad, distancia, calorías y otros datos.

Comprar en Amazon

Bowflex Xtreme 2SE

Bowflex Xtreme 2SE

Máquina multifuncional con la cual podrás realizar más de 70 ejercicios de musculación diferentes. Tiene un sistema de resistencia patentado PowerRod con una máxima de 95 kg. Posee unas dimensiones de 147,3 x 124,5 x 210,8 cm

Además, El dispositivo es mucho más ligero que un sistema de apilamiento de metal clásico y es fácil de mover cuando sea necesario, aunque es muy estable gracias a la gran escalera. El peso máximo permitido para esta máquina es de 136 kg.

Comprar en Amazon

NordicTrack T Series

Nordictrack T Series

Máquina de correr con superficie de carrera de 51 x 140 cm, pudiéndote acomodar fácilmente a la hora de hacer ejercicio además de ahorrar espacio en tu hogar, ya que es plegable y cabe en cualquier parte.

Posee un potente motor de 2,6 CHP que podrás adaptar a la velocidad que tu quieras junto con la inclinación que más desees, dándote una experiencia perfecta. Además, se puede sincronizar con aplicaciones para así almacenar todos tus datos de actividad.

Comprar en Amazon

Set Amonax

Set Amonax

Set de entrenamiento para abdominales efectivo con un diseño portátil y liviano. Posee un modo dual en el que el soporte más ancho del rodillo ab brinda más estabilidad y control, especialmente útil para principiantes.

También tiene modo único donde simplemente puedes cambiar la dirección de las ruedas para tener una posición más estrecha para un ejercicio abdominal más avanzado y desafiante.

Comprar en Amazon

Pedaleador estático InnovaGoods

Pedaleador estático InnovaGoods

Este pedaleador para brazos y piernas te ayudará a hacer ejercicio cómodamente sentado. El manillar con puntos de masaje estimula la circulación y relaja las manos. Se recomiendo usar los pedaleadores por separado.

Dispone de 2 reguladores de rosca para ajustar el nivel de intensidad del ejercicio. Su altura también se puede adaptar. Además, cuenta con un contador digital de actividad con medición de vueltas, tiempo, calorías y distancia. Y lo mejor es que es desmontable ligera y fácil de guardar.

Comprar en Amazon

Tablero de flexiones Suewidfray

Tablero de flexiones

Tablero de flexiones de alta calidad y resistencia. El mango antideslizante ayuda a distribuir la fuerza de manera uniforme y proporciona un agarre cómodo que minimiza la fatiga de la muñeca.

El tablero de flexiones portátil se puede usar con varios accesorios del gimnasio: tablero de flexiones plegable, 2 tubos de reposabrazos, 2 mangos flexibles, 2 cuerdas de tracción, 2 almohadillas de codo acolchadas para satisfacer la mayoría de tus necesidades de ejercicio en el gimnasio.

Comprar en Amazon

Cómo volver a un rutina saludable

A pesar de la ayuda de cada uno de estos equipos de ejercicio, es totalmente necesario volver a una rutina saludable y tener hábitos constantes junto con disciplina.

Por ese mismo motivo te damos también algunos consejos que te pueden ayudar a lograr tu mejor forma después de la vuelta a la rutina.

1. Regresa a la rutina de comidas

Establece horarios fijos para tus comidas principales.

Evita “picar” constantemente y limita los ultraprocesados.

2. Aumenta proteína y fibra

Proteínas magras (pollo, pescado, huevos, legumbres).

Fibra (verduras, frutas enteras, avena, semillas) para saciedad.

3. Controla las porciones

Usa platos más pequeños.

Sirve una sola vez y espera antes de repetir.

4. Hidratación

2 L de agua al día. A veces la sed se confunde con hambre.

5. Reduce alcohol y azúcar

Bebidas alcohólicas y azucaradas aportan calorías vacías.

6. Sueño y estrés