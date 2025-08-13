La freidora de aire y horno 2 en 1 Moulinex Easy Fry Air Fryer Oven: cocina más sano, rápido y variado

El horno y freidora de aire Moulinex Easy Fry Air Fryer Oven combina lo mejor de dos mundos: la versatilidad de un horno y la rapidez de una freidora de aire. Con él, puedes preparar desde unas patatas crujientes sin apenas aceite hasta un pollo asado entero, ahorrando tiempo y energía. Además, su diseño pensado para el día a día facilita que cualquiera pueda sacarle partido sin necesidad de ser un experto en cocina.

Si lo que quieres es cocinar más variado, ahorrar luz y reducir el uso de aceite, este modelo de Moulinex destaca por su capacidad de 20 litros, sus 10 programas automáticos y su tecnología Extra Crisp que deja los alimentos dorados y apetecibles. Y lo mejor es que hoy es posible encontrarlo con descuento del 27 % en Amazon y envío gratis.

Lo mejor de este producto

Función 2 en 1 : horno y freidora de aire en un solo aparato.

: horno y freidora de aire en un solo aparato. 10 programas automáticos : cocinar pizza, tostar pan, asar carne o freír patatas sin tener que calcular temperaturas y tiempos.

: cocinar pizza, tostar pan, asar carne o freír patatas sin tener que calcular temperaturas y tiempos. Ahorro de energía : según pruebas de la marca, puede consumir hasta un 70 % menos que un horno de convección Moulinex y reducir a la mitad el tiempo de cocción.

: según pruebas de la marca, puede consumir hasta un 70 % menos que un horno de convección Moulinex y reducir a la mitad el tiempo de cocción. Gran capacidad : espacio suficiente para 6 rebanadas de pan, una pizza de 30 cm o un pollo entero.

: espacio suficiente para 6 rebanadas de pan, una pizza de 30 cm o un pollo entero. Uso intuitivo : pantalla digital y controles claros para ajustar todo en segundos.

: pantalla digital y controles claros para ajustar todo en segundos. Accesorios incluidos : cesta para freír, rejilla, bandeja para alimentos y bandeja recogemigas.

: cesta para freír, rejilla, bandeja para alimentos y bandeja recogemigas. App de recetas Moulinex: inspiración continua con platos fáciles y de temporada.

¿Por qué elegir este modelo?

Moulinex Easy Fry Air Fryer Oven

Porque permite cocinar más sano y variado sin perder tiempo ni encender un horno grande. Su sistema Extra Crisp logra ese punto crujiente que muchos buscan, pero sin exceso de grasa. Y la posibilidad de usar varios niveles de cocción a la vez es un plus para preparar un menú completo en una sola tanda.

Para quién es ideal

Perfecto para familias de hasta seis personas, para quienes tienen poco espacio en la cocina o para los que quieren simplificar la preparación de comidas sin renunciar a buenos resultados.

Está disponible en Amazon con descuento puntual del 27 % que lo deja muy por debajo de su precio habitual.

El Moulinex Easy Fry Air Fryer Oven no solo es práctico y versátil, sino que también ayuda a ahorrar energía y tiempo. Una opción muy completa para quienes quieren comer mejor, con menos aceite y sin complicarse en la cocina.