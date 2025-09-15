Encuentra los imprescindibles de hogar y cocina para esta temporada

La nueva temporada llega cargada de novedades para el hogar y la cocina, con productos que combinan diseño, funcionalidad y un toque moderno que marca la diferencia en el día a día. Desde pequeños electrodomésticos que facilitan la rutina hasta accesorios decorativos que transforman cualquier estancia, las tendencias de este año apuestan por la practicidad sin renunciar al estilo.

Si buscas renovar tu cocina o dar un aire más acogedor a tu entorno, aquí encontrarás una selección de productos imprescindibles, perfectos para quienes valoran la comodidad, la tecnología y la estética en el hogar. Opciones pensadas para todos los gustos y bolsillos que harán que disfrutes más de cada momento en casa.

Freidora de aire Moulinex

Freidora de Aire

La freidora de aire Moulinex Easy Fry Mega es el aliado perfecto para quienes buscan cocinar de forma práctica, saludable y para muchas personas a la vez. Con capacidad para preparar hasta 8 raciones, ofrece el equilibrio ideal entre tamaño compacto y amplitud interior, aprovechando al máximo el espacio en la cocina. Sus 8 programas automáticos permiten ajustar temperatura y tiempo con precisión, asegurando resultados óptimos en cada receta.

Su cubeta antiadherente apta para lavavajillas facilita la limpieza tras cada uso, con opciones para personalizar y planificar menús. Además, destaca por su eficiencia: consume hasta un 65 % menos de energía y cocina un 37 % más rápido que un horno tradicional, convirtiéndose en una alternativa moderna y económica para la cocina del día a día.

Robot Aspirador Fregasuelos Roborock Q10VF

Robot Aspiradora Roborock

Olvídate de barrer y fregar a diario. Este robot recorre la casa de forma autónoma, detectando obstáculos y recordando el mapa de cada estancia. Puede controlarse desde el móvil e incluso programarse por voz con asistentes virtuales.

Utiliza vibraciones para mejorar la eficacia del fregado. Su potencia de succión y autonomía lo convierten en la mejor inversión para mantener tu hogar limpio sin esfuerzo.

Juego de 3 sartenes aluminio fundido Foodie Bra

Juego de sartenes

Este juego de 3 sartenes de distintos diámetros es la solución perfecta para tener siempre el tamaño ideal según la receta o la ocasión. Aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción, combinan calidad superior con un diseño moderno y elegante en negro con detalles de color en el mango.

Fabricadas en aluminio fundido resistente, cuentan con un recubrimiento antiadherente tri-capa Teflon Innovations 100%, que garantiza durabilidad y alta resistencia. Su antiadherencia libre de PFOA permite cocinar con menos aceite, logrando platos más saludables. Además, incorporan el sistema Full Induction, que absorbe y distribuye el calor de manera uniforme, cocinando los alimentos de forma homogénea mientras ahorras tiempo y energía en cada preparación.

Cafetera express Power Espresso 20 ColdBrew Cecotec

Cafetera Express Cecotec

Disfruta del café recién molido cada mañana sin salir de casa. Esta cafetera ofrece distintas intensidades y prepara cappuccinos o lattes con espuma cremosa en segundos.

Ideal para los amantes del café que buscan calidad profesional en casa. Compacta, elegante y con depósitos fáciles de limpiar.

Bloque de 5 cuchillos "bambú negro 5five

Juego de cuchillos

Un imprescindible en cualquier cocina: cuchillos resistentes, afilados y ergonómicos que cubren todas las necesidades, desde cortar pan hasta filetear carne o verduras.

El bloque de bambú no solo organiza y protege las hojas, sino que añade un toque decorativo natural a la encimera.

Humidificador Ultrasónico Cecotec

Humidificador Cecotec

El humidificador ultrasónico es ideal para reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de vapor frío y continuo, y además funciona como un difusor de aromas, manteniendo un ambiente agradable y fresco en tu hogar. Cuenta con un depósito de 300 ml y temporizador de hasta 6 horas, apagándose automáticamente al finalizar el ciclo, lo que garantiza comodidad y seguridad en su uso.

Su diseño elegante en color madera se adapta a cualquier estancia y es apto para espacios de hasta 15 m². Incluye 7 colores LED con control manual y automático, que pueden usarse también como luz nocturna. Gracias a su tecnología ultrasónica, es increíblemente silencioso, convirtiéndolo en el complemento perfecto incluso para habitaciones de bebés, sin generar ruidos molestos durante la noche.

Batería de Cocina 5 Piezas WMF Provence Plus

Batería de cocina

El juego de ollas de acero inoxidable incluye una olla para asar (20 cm, 2,5 l), tres ollas para carne (16 cm, 2 l; 20 cm, 3,5 l; 24 cm, 5,7 l) y un cazo sin tapa (16 cm, 1,4 l). Fabricadas en Cromargan 18/10, son resistentes al calor, aptas para horno y lavavajillas, y se pueden usar en todo tipo de cocinas. Su diseño permite una distribución uniforme del calor, evitando que los alimentos se quemen.

Los mangos remachados ofrecen un agarre seguro y permanecen frescos, mientras que la tapa de cristal permite supervisar la cocción. La base TransTherm conserva el calor de manera uniforme, ahorrando energía y tiempo, y el borde exterior facilita verter líquidos sin derrames, haciendo de este juego una opción práctica y eficiente para cualquier cocina.

Tostadora Edición Eco Conscious Philips

Tostadora Philips

La tostadora de pan de 2 ranuras está diseñada de forma sostenible, utilizando plásticos 100 % de base biológica, y combina eficiencia con respeto al medio ambiente. Ofrece 8 niveles de tostado, permitiendo que cada rebanada quede exactamente como te gusta, mientras que sus funciones de recalentamiento y descongelación aseguran tostadas listas en segundos, incluso a partir de pan congelado.

Además, su funcionamiento de bajo consumo la hace segura y económica, y su diseño práctico facilita la limpieza: la bandeja recogemigas desmontable se vacía fácilmente y la cubierta protectora mantiene las ranuras libres de polvo entre usos. Es la opción ideal para un desayuno rápido, sabroso y sostenible.

Colchón Visco Live + Base Tapizada Marmota

Colchón Viscoelástico

El descanso también es protagonista en esta temporada. El modelo Marmota Live incorpora la exclusiva viscoelástica Marmota, que alivia la presión y se adapta a cada zona del cuerpo.

Además, cuenta con Support Foam, un bloque de espuma que proporciona el soporte ideal para la viscoelástica.

Juego de 6 vasos de refresco Atlanta El Corte Inglés

Juego de Vasos

Confeccionados en cristal facetado de alta calidad, que combina elegancia y resistencia. Cada vaso refleja la luz de manera única, ofreciendo un brillo y una claridad excepcionales que realzan la presentación de tus bebidas. Su diseño sofisticado y contemporáneo los convierte en una opción ideal tanto para el uso diario como para ocasiones especiales, aportando un toque de distinción a cualquier mesa.

Además, gracias a su durabilidad y robustez, estos vasos garantizan un uso prolongado sin perder su acabado impecable, haciendo de esta colección una inversión práctica y elegante para el hogar.

