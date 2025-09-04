TRENES
Nuevos retrasos en los AVE entre Andalucía y Madrid

Todo lo que necesitas para cocinar fácil y sin complicaciones en tu nueva etapa universitaria

De Compras

Te presentamos los productos de cocina que no pueden faltar en todo piso de estudiantes

Eleva tus planes de verano al siguiente nivel con SharkNinja

Todo lo que necesitas para cocinar fácil y sin complicaciones en tu nueva etapa universitaria
Todo lo que necesitas para cocinar fácil y sin complicaciones en tu nueva etapa universitaria
Felipe De Sande

04 de septiembre 2025 - 13:41

Tener utensilios de cocina adecuados en un piso de estudiantes es mucho más importante de lo que parece a primera vista. No se trata solo de cocinar, sino de facilitar el día a día, ahorrar dinero y hasta fomentar hábitos más saludables.

Por un lado, tener utensilios básicos permite preparar comidas caseras de forma sencilla, ayudando la dependencia de comida rápida o a domicilio pudiendo así ahorrar y comer sano sin perder tiempo en su preparación. Por otro lado, disponer de utensilios funcionales fomenta la autonomía y la organización además de evitar problemas de convivencia. En definitiva, elegir los productos de cocina correctos es clave para la vida universitario en todos los sentidos.

Además de utensilios de cocina básicos, en nuestra sección De compras también podrás encontrar aparatos de cocina más tecnológicos que te pueden interesar como freidoras de aire u hornos eléctricos.

A continuación, te mostramos una selección de los productos de cocina que mejor se adaptan a un piso de estudiante y que seguro te ayudarán en tus días de universidad.

Freidora de Aire Jocca

Freidora de Aire Jocca
Freidora de Aire Jocca

Hoy día un aparato imprescindible para la cocina ya sea en una casa o en un piso de estudiantes es una freidora de aire, la cual permite hacer platillos deliciosos y saludables en un corto periodo de tiempo permitiendo así a los estudiantes el poder concentrarse en asuntos más importantes.

Esta precisamente, posee un sistema de circulación de aire rápido para una fritura más rápida y energéticamente eficiente. Además, si es la primera que compras y no tienes claro con qué receta estrenarla, te dejamos un enlace con muchísimas recetas hechas en Air Fryer.

Comprar en Amazon

Juego de 3 sartenes de aluminio

Juego de 3 sartenes de aluminio
Juego de 3 sartenes de aluminio

un juego formado por 3 sartenes de diferentes tamaños (18, 22 y 26 cm) realizadas en aluminio forjado con revestimiento antiadherente Xylan+ de PPG efecto piedra, haciéndolas perfectas para cocinar y freír todo tipo de alimentos.

Tiene mango ergonómico y son aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción. Podrás realizar platos básicos y saludables en poco tiempo.

Comprar en El Corte Inglés

Cacerola de aluminio forjado

Cacerola de alumino forjado
Cacerola de alumino forjado

Realizada en aluminio forjado y con revestimiento antiadherente Xylan+ de PPG, también posee un poderoso revestimiento con alta resistencia a la corrosión. El resultado que se consigue es un excelente rendimiento en todo tipo de cocinas, gran durabilidad y resistencia al rayado. Además, puede meterse en el lavavajillas.

Todo esto junto una tapa de vidrio templado y asas de baquelita, perfectas para aislar y resistir el calor. Cocina platos maravillosamente conseguidos en menos de lo que piensas.

Comprar en El Corte Inglés

Set de utensilios de cocina Cecotec

Utensilios de cocina Cecotec
Utensilios de cocina Cecotec

Un set con los imprescindibles para la cocina fabricados con silicona junto con mango de acero y TPR soft touch a color. Piezas elaboradas a partir de silicona, nylon y PP. Junto con un revestimiento 100% libre de BPA y otros tóxicos.

Además, son resistentes hastas 220º C e incluye un holder de Polka. Perfectos para remover, servir y batir a la hora de cocinar cualquier tipo de receta.

Comprar en Amazon

Pulverizador Aceite TrendPlain

Pulverizador de aceite TrendPlain
Pulverizador de aceite TrendPlain

En todo piso de estudiante no puede faltar un buen dispensador de aceite, este precisamente, tiene doble funcionalidad para una mayor comodidad combinando la capacidad de verter y pulverizar.

Con un diseño práctico de boquilla avanzada y eficiente podrás tener un control total y preciso a la hora de rociar el aceite en cualquier sartén. Además, está fabricado con vidrio de alta calidad para evitar olores.

Comprar en Amazon

Cortador de verduras multifuncional Fullstar

Cortador de verduras
Cortador de verduras

Con este cortador los estudiantes podrán ahorrar mucho tiempo en cortar las verduras a la hora de cocinar cualquier tipo de plato, ayudándoles a comer sano al mismo tiempo que pueden concentrarse en sus estudios. Pica y corta como un auténtico chef.

Este utensilio posee cuchillas de acero resistentes al óxido con un mango de agarre suave hecho de TPU de larga duración y una goma antideslizante en la parte inferior los estudiantes disfrutarán de más control sobre los movimientos de corte. Además, no ensucia y es muy fácil de limpiar.

Comprar en Amazon

Tapa de microondas Kotaro

Tapa de microondas Kotaro
Tapa de microondas Kotaro

Calienta fácilmente los alimentos y mantén limpio tu microondas gracias a esta tapa libre de BPA, evitando así, salpicaduras y contaminaciones al calentar la comida. Esta tapa es apta para cualquier tipo de plato e ideal para conservar el calor de la comida por un tiempo además de protegerla de insectos.

Lo mejor de todo es que no tendrás ningún problema a la hora de lavarla ya que es apta para meter en el lavavajillas.

Comprar en Amazon

Set de recipientes de cristal Edihome

Set de recipientes Edihome
Set de recipientes Edihome

Algo que nunca puede faltar en un piso de estudiantes son las tuppers de comida para guardar esos deliciosos platos que hacen las madres y las abuelas. Este, por ejemplo, contiene 7 recipientes de distintas dimensiones fabricados con vidrio de borosilicato de primera calidad.

Además, tienen un diseño transparente para identificar fácilmente el contenido del interior, también tienen tapas fáciles de abrir y cerrar gracias a sus cuatro cierres con juntas de goma. Pueden usarse tanto para el congelador y el microondas y son muy fáciles de almacenar y limpiar.

Comprar en Amazon

Set de cuchillos de cocina Mastercherf

Set de cuchillos de cocina Masterchef
Set de cuchillos de cocina Masterchef

Cinco cuchillos afilados fabricados en acero inoxidable que permiten realizar tareas cotidianas con la mayor eficacia, como preparar, rebanar y picar, al igual que un profesional. El set incluye 1x cuchillo de verduras, 1x cuchillo multiusos, 1x cuchillo de pan, 1x cuchillo de trinchar, 1x cuchillo de chef.

Los mangos son suaves y cómodos de agarrar para trabajos de corte exigentes y sus hojas están revestidas con un recubrimiento antiadherente antibacteriano, ideal para estudiantes que están arrancando su etapa de independencia.

Comprar en Amazon

Abridor Jata HVIN2202

Abridor Jata
Abridor Jata

Este abridor multiusos es perfecto para cualquier botella, botellín, lata o capsula, podrás abrir cualquier cosa gracias a su mecanismo que incluye espiral y navaja más abridor de acero inoxidable.

No pierdas la oportunidad de tener este utensilio en tu piso de estudiante para así poder abrir y disfrutar de una buena botella de vino o una cerveza.

Comprar en Amazon

Tostador Russell Hobbs

Tostador Russell Hobbs
Tostador Russell Hobbs

El Tostador Russell Hobbs Colours Plus Cream es un electrodoméstico diseñado para ofrecer una experiencia de tostado eficiente y versátil. Este tostador cuenta con dos ranuras, lo que permite tostar dos rebanadas de pan simultáneamente, ideal para preparar desayunos rápidos.

Entre sus funciones destacan la opción de levantar y ver el pan, extra-elevación para facilitar la extracción de las tostadas, descongelación, cancelación y recalentamiento, así como seis niveles de tostado que permiten ajustar el dorado del pan según las preferencias personales.

Comprar en El Corte Inglés

También te puede interesar

Lo último

stats