Todo lo que necesitas para cocinar fácil y sin complicaciones en tu nueva etapa universitaria
De Compras
Te presentamos los productos de cocina que no pueden faltar en todo piso de estudiantes
Eleva tus planes de verano al siguiente nivel con SharkNinja
Tener utensilios de cocina adecuados en un piso de estudiantes es mucho más importante de lo que parece a primera vista. No se trata solo de cocinar, sino de facilitar el día a día, ahorrar dinero y hasta fomentar hábitos más saludables.
Por un lado, tener utensilios básicos permite preparar comidas caseras de forma sencilla, ayudando la dependencia de comida rápida o a domicilio pudiendo así ahorrar y comer sano sin perder tiempo en su preparación. Por otro lado, disponer de utensilios funcionales fomenta la autonomía y la organización además de evitar problemas de convivencia. En definitiva, elegir los productos de cocina correctos es clave para la vida universitario en todos los sentidos.
Además de utensilios de cocina básicos, en nuestra sección De compras también podrás encontrar aparatos de cocina más tecnológicos que te pueden interesar como freidoras de aire u hornos eléctricos.
A continuación, te mostramos una selección de los productos de cocina que mejor se adaptan a un piso de estudiante y que seguro te ayudarán en tus días de universidad.
Freidora de Aire Jocca
Hoy día un aparato imprescindible para la cocina ya sea en una casa o en un piso de estudiantes es una freidora de aire, la cual permite hacer platillos deliciosos y saludables en un corto periodo de tiempo permitiendo así a los estudiantes el poder concentrarse en asuntos más importantes.
Esta precisamente, posee un sistema de circulación de aire rápido para una fritura más rápida y energéticamente eficiente. Además, si es la primera que compras y no tienes claro con qué receta estrenarla, te dejamos un enlace con muchísimas recetas hechas en Air Fryer.
Juego de 3 sartenes de aluminio
un juego formado por 3 sartenes de diferentes tamaños (18, 22 y 26 cm) realizadas en aluminio forjado con revestimiento antiadherente Xylan+ de PPG efecto piedra, haciéndolas perfectas para cocinar y freír todo tipo de alimentos.
Tiene mango ergonómico y son aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción. Podrás realizar platos básicos y saludables en poco tiempo.
Cacerola de aluminio forjado
Realizada en aluminio forjado y con revestimiento antiadherente Xylan+ de PPG, también posee un poderoso revestimiento con alta resistencia a la corrosión. El resultado que se consigue es un excelente rendimiento en todo tipo de cocinas, gran durabilidad y resistencia al rayado. Además, puede meterse en el lavavajillas.
Todo esto junto una tapa de vidrio templado y asas de baquelita, perfectas para aislar y resistir el calor. Cocina platos maravillosamente conseguidos en menos de lo que piensas.
Set de utensilios de cocina Cecotec
Un set con los imprescindibles para la cocina fabricados con silicona junto con mango de acero y TPR soft touch a color. Piezas elaboradas a partir de silicona, nylon y PP. Junto con un revestimiento 100% libre de BPA y otros tóxicos.
Además, son resistentes hastas 220º C e incluye un holder de Polka. Perfectos para remover, servir y batir a la hora de cocinar cualquier tipo de receta.
Pulverizador Aceite TrendPlain
En todo piso de estudiante no puede faltar un buen dispensador de aceite, este precisamente, tiene doble funcionalidad para una mayor comodidad combinando la capacidad de verter y pulverizar.
Con un diseño práctico de boquilla avanzada y eficiente podrás tener un control total y preciso a la hora de rociar el aceite en cualquier sartén. Además, está fabricado con vidrio de alta calidad para evitar olores.
Cortador de verduras multifuncional Fullstar
Con este cortador los estudiantes podrán ahorrar mucho tiempo en cortar las verduras a la hora de cocinar cualquier tipo de plato, ayudándoles a comer sano al mismo tiempo que pueden concentrarse en sus estudios. Pica y corta como un auténtico chef.
Este utensilio posee cuchillas de acero resistentes al óxido con un mango de agarre suave hecho de TPU de larga duración y una goma antideslizante en la parte inferior los estudiantes disfrutarán de más control sobre los movimientos de corte. Además, no ensucia y es muy fácil de limpiar.
Tapa de microondas Kotaro
Calienta fácilmente los alimentos y mantén limpio tu microondas gracias a esta tapa libre de BPA, evitando así, salpicaduras y contaminaciones al calentar la comida. Esta tapa es apta para cualquier tipo de plato e ideal para conservar el calor de la comida por un tiempo además de protegerla de insectos.
Lo mejor de todo es que no tendrás ningún problema a la hora de lavarla ya que es apta para meter en el lavavajillas.
Set de recipientes de cristal Edihome
Algo que nunca puede faltar en un piso de estudiantes son las tuppers de comida para guardar esos deliciosos platos que hacen las madres y las abuelas. Este, por ejemplo, contiene 7 recipientes de distintas dimensiones fabricados con vidrio de borosilicato de primera calidad.
Además, tienen un diseño transparente para identificar fácilmente el contenido del interior, también tienen tapas fáciles de abrir y cerrar gracias a sus cuatro cierres con juntas de goma. Pueden usarse tanto para el congelador y el microondas y son muy fáciles de almacenar y limpiar.
Set de cuchillos de cocina Mastercherf
Cinco cuchillos afilados fabricados en acero inoxidable que permiten realizar tareas cotidianas con la mayor eficacia, como preparar, rebanar y picar, al igual que un profesional. El set incluye 1x cuchillo de verduras, 1x cuchillo multiusos, 1x cuchillo de pan, 1x cuchillo de trinchar, 1x cuchillo de chef.
Los mangos son suaves y cómodos de agarrar para trabajos de corte exigentes y sus hojas están revestidas con un recubrimiento antiadherente antibacteriano, ideal para estudiantes que están arrancando su etapa de independencia.
Abridor Jata HVIN2202
Este abridor multiusos es perfecto para cualquier botella, botellín, lata o capsula, podrás abrir cualquier cosa gracias a su mecanismo que incluye espiral y navaja más abridor de acero inoxidable.
No pierdas la oportunidad de tener este utensilio en tu piso de estudiante para así poder abrir y disfrutar de una buena botella de vino o una cerveza.
Tostador Russell Hobbs
El Tostador Russell Hobbs Colours Plus Cream es un electrodoméstico diseñado para ofrecer una experiencia de tostado eficiente y versátil. Este tostador cuenta con dos ranuras, lo que permite tostar dos rebanadas de pan simultáneamente, ideal para preparar desayunos rápidos.
Entre sus funciones destacan la opción de levantar y ver el pan, extra-elevación para facilitar la extracción de las tostadas, descongelación, cancelación y recalentamiento, así como seis niveles de tostado que permiten ajustar el dorado del pan según las preferencias personales.
También te puede interesar
Lo último