Eleva tus planes de verano al siguiente nivel con SharkNinja

Disfruta en la terraza o jardín de casa de una barbacoa con la Woodfire Pro XL, organiza cenas divertidas de pizzas artesanales con Ninja Artisan, o aprovecha al máximo el buen tiempo pasando un día entero en la playa con la bebida y la comida siempre fresquita gracias a Ninja FrostVault.

Además, sin importar si tu plan es interior o exterior, alarga las tardes de verano con la brisa refrescante de los mejores ventiladores y nebulizadores de Shark: Shark FlexBreeze Pro Mist, FlexBreeze HydroGo y TurboBlade.

SharkNinja alarga tu verano con las soluciones tecnológicas que necesitas para disfrutar tus planes veraniegos… y tú pones las ganas de vivirlos todos.

Ninja Woodfire PRO XL | barbacoa eléctrica XL con ahumador

OG850EU

Disfruta de la cocción y el auténtico sellado a la parrilla con esta barbacoa eléctrica. Cuenta con un termómetro integrado y 4 programas de cocinado predeterminados: barbacoa, ahumador, freidora de aire y asado, harán que consigas resultados perfectos. Su tecnología Woodfire, que aportará un sabor de leña auténtica a tus comidas gracias a los pellets de madera 100% natural.

Ninja Artisan | horno eléctrico de exterior para pizza

MO201EU

Este horno con bandeja de 30 cm cuenta con 4 funciones: pizza, horno, freidora de aire y fermentación. Además, puedes crear pizzas artesanales en menos de 3 min* del estilo que más te guste: Artisan, de corteza blanda y esponjosa; Romana, de masa fina y corteza crujiente; New York, de masa grande y plegable con un ligero tostado; Chicago Style, de masa gruesa blanda; y Personalizada, para que tu pizza envasada parezca una obra de arte.

Ninja FrostVault | nevera portátil rígida con ruedas y cajón seco 28 L

FB230EUWH

Su tecnología FrostVault permite que el frío se transfiera al cajón Dry Zone, donde los alimentos se mantienen secos a temperatura de frigorífico durante días**. Además, cuenta con un cajón con capacidad de 28 L para mantener en hielo tus bebidas favoritas, y con ruedas todoterreno robustas para que te acompañe en cualquier aventura.

Shark FlexBreeze Pro Mist | ventilador portátil con nebulizador

FA300EU

El ventilador Shark FlexBreeze Pro Mist ha sido creado para refrescar tus planes de exterior. Utilízalo en modo pie o en sobremesa con tan solo tocar un botón y elige entre sus cinco velocidades y el grado de inclinación perfecto. Además, refresca el ambiente gracias a su nebulizador sin necesidad de agua. Gracias a su funcionamiento silencioso, se puede usar mientras duermes, trabajas o te relajas.

Shark FlexBreeze HydroGo | ventilador portátil de sobremesa con nebulizador

FA050EU

Este ventilador aporta una brisa refrescante con vapor de agua en cualquier lugar. Con su tecnología HydroGo Evaporative Cooling produce gotas ultrafinas para que puedas disfrutar de una refrescante nebulización en interiores y exteriores sin dejar las superficies húmedas. Pequeño, ligero y con 12 horas de autonomía***, Shark FlexBreeze HydroGo es el compañero de ventilación perfecto que te acompañará a todas partes.

Shark TurboBlade | ventilador de pie multidireccional

TF200SEU

Y si lo que te apetece es estar fresquito en casa, Shark TurboBlade es el potente ventilador de torre sin aspas ideal. Puedes regular la altura, utilizarlo en modo vertical u horizontal, girar los conductos para que lance aire en dos direcciones, ajustar la oscilación hasta 180° y activar el modo temporizador. Además, es silencioso, fácil de limpiar y cuenta con un mando a distancia.

