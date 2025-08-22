Así es esta impresora multifunción top ventas de HP ahora rebajadísima

¿Te ha pasado alguna vez que, en el momento menos inoportuno, tu impresora deja de funcionar o se queda sin tinta? Es frustrante, especialmente cuando necesitas imprimir un documento importante, escanear unas páginas o simplemente hacer una copia rápida. La impresora multifunción HP DeskJet 2820e resuelve esos problemas porque combina impresión, escaneo y copiado de manera sencilla, además de ofrecer conectividad WiFi estable y la posibilidad de gestionar todo desde el móvil.

Pero no sólo se trata de evitar esos momentos incómodos. Gracias al servicio HP Instant Ink, la tinta llega directamente a casa antes de que se agote, ahorrando hasta un 70%. Y si necesitas escanear varias páginas, su alimentador automático de 35 hojas lo hace en un solo paso, mientras que la impresión alcanza hasta 4800 x 1200 ppp, garantizando resultados claros y nítidos. Todo esto en un equipo compacto, ligero y fabricado con materiales reciclados, pensando también en el medio ambiente. ¿Lo mejor? Que ahora PcComponentes lo ha rebajado un 25% por la Vuelta al cole.

Lo mejor de la HP DeskJet 2820e

Impresión, escaneo y copia en un solo dispositivo compacto.

en un solo dispositivo compacto. Conectividad WiFi fiable que se reconecta automáticamente.

fiable que se reconecta automáticamente. Alimentador automático de documentos para hasta 35 páginas.

para hasta 35 páginas. Compatible con HP Instant Ink : ahorra hasta un 70% en tinta y recíbela en casa.

: ahorra hasta un 70% en tinta y recíbela en casa. Fabricada con más de un 60% de plástico reciclado .

. Resolución de impresión de hasta 4800 x 1200 ppp para textos nítidos y colores vivos.

Comprar en PcComponentes por 44,99€

¿Por qué elegirla frente a otras multifunción?

HP DeskJet 2820e

Mientras muchas impresoras se quedan cortas en capacidad, la HP DeskJet 2820e viene con detalles pensados para facilitar la vida. El alimentador automático permite escanear varias páginas sin estar pendiente hoja por hoja, y la app móvil ofrece acceso rápido a todas las funciones, desde imprimir fotos hasta enviar faxes online. Además, con Instant Ink no sólo se evita la clásica situación de quedarse sin tinta justo cuando más la necesitas, sino que también supone un ahorro importante.

Otro punto a destacar es el compromiso medioambiental: más del 60% del plástico usado es reciclado y, además, HP cuenta con el programa gratuito Planet Partners para reciclar cartuchos. Un detalle que cada vez pesa más en la decisión de compra.

¿Para quién es perfecta?

Pensada para hogares y estudiantes que imprimen de forma regular, pero también para quienes teletrabajan y necesitan un equipo fiable y económico. No ocupa mucho espacio (42,5 cm de ancho) y pesa poco más de 3 kilos, lo que facilita colocarla en cualquier rincón.

La HP DeskJet 2820e está disponible en PcComponentes con descuento del 25% por la Vuelta al cole. Tiene compatibilidad asegurada con Windows, MacOS y ChromeOS. Al activarla con HP+, puedes acceder a todas las ventajas del servicio Instant Ink durante 3 meses sin coste inicial.

Comprar en PcComponentes por 44,99€

Es una impresora multifunción práctica, accesible y muy completa para quienes buscan imprimir, escanear y copiar sin complicaciones.