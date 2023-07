Huye del encrespamiento este verano, todo sobre la línea y kit de alisado en casa de Kativa

Los míticos kit de alisado de la firma Kativa nos han dejado claro que no todo son planchas de pelo o secadores para mantener radiante nuestra melena. Este tipo de tratamientos semi-permanentes están diseñados para poder realizarlos en casa y su formula se encarga de rellenar las fibras capilares, consiguiendo una apariencia más lisa y con menos encrespamiento, aportando brillo y una apariencia sana.

Este tipo de tratamientos son seguros ya que están compuestos en su mayoría por queratina, una proteína natural que produce nuestro pelo. La diferencia entre el alisado brasileño y el de queratina (los dos más populares) es que el alisado brasileño elimina por completo el frizz pero es capaz de mantener las ondas de tu cabello cosa que en el caso del tratamiento de queratina no, obteniendo una melena completamente lisa.

Los tratamientos de Kativa fueron muy criticados en sus inicios a causa de que contenían formol (muy dañino para el cabello) actualmente Kativa ha eliminado por completo este compuesto optando por alternativas más naturales.

En sus inicios la firma tenia un único tratamiento bastante famoso pero en la actualidad Kativa cuenta hasta con nueve tratamientos para que elijas el que mejor se adapta a ti. ¿Lo mejor de todo? Duran meses, ahorrando tiempo a tus mañanas. Este verano súmate al club del pelazo con Kativa.

El nuevo alisado de Happy Anne está enriquecido con proteína de queratina para hidratar el cabello en profundidad, aceite de Argán que repara y protege además de manteca de karité, la cual nutre y suaviza el cabello de forma intensiva dejando el pelo liso hasta 100 días.

Su fórmula está desarrollada con ingredientes naturales dejando el cabello liso, brillante y con movimiento. No necesitarás más productos, están todos incluidos en el kit y explicado paso a paso. El alisado Happy Anne es libre de tóxicos e ingredientes agresivos para la salud de tu cabello además de tener el sello cruelty free.

Este tratamiento contiene ingredientes 100% naturales y de carácter orgánico. El tratamiento promete una duración mayor a comparación con otros de la marca y con el mismo precio traer más producto.

Con su alisado brasileño podrás disfrutar de un resultado de calidad profesional sin gastar fortunas, transforma el pelo rizado en elegantes ondas, el ondulado se vuelve liso y el rebelde se muestra manejable y radiante, todos ellos sin el odioso encrespamiento.

El tratamiento más popular de la firma, el de "la caja naranja". Este pack trae consigo dos unidades de producto de mantenimiento para que le saques el máximo partido a tu alisado por el mayor tiempo posible.

Ayuda a controlar el volumen aportando brillo, hidratación y suavidad a tu pelo. Este tratamiento tiene termoprotección y memoria térmica, lo que significa que el alisado se activará simplemente con el calor del secador.

Especialmente pensado para cabellos claros. Su fórmula alisante con Glyoxylic, Keratina Vegetal y Aminoácidos no daña ni modifica la estructura de la fibra capilar. Estos compuestos se complementan con aceite de oliva y el poder antioxidante de los cítricos para dejar un cabello liso y nutrido con un brillo dorado espectacular.

Si tienes el pelo liso y fino pero con encrespamiento esta es la mejor opción para ti ya que no necesita de plancha, esto lo hace menos invasivo. Este alisado tiene una duración de 30 días aproximadamente y te proporcionará un resultado muy sedoso con apariencia saludable. Son los más fáciles de utilizar además no contienen guanidina ni vapores tóxicos.

Los alisados de Kativa tienden a aclarar un par de tonos el color del cabello y en ocasiones más si utilizas tintes pero con este alisado especialmente pensado para cabellos oscuros no tendrás que preocuparte. Te ofrecerá resultados muy satisfactorios con una duración de hasta 12 semanas.

Este tratamiento no solo es uno de los más fáciles de aplicar al no necesitar el uso de plancha si no que repara tus puntas para que no tengas que cortarlo tanto gracias al aceite de coco. Reduce las ondas sin cambios drásticos y elimina el encrespamiento con Keratin anti-frizz.

Si eres vegano, este tratamiento es tu solución para tener un pelazo. Ofrece los mismos beneficios que otros productos de la firma pero con una formula natural basada en Aceite de Coco orgánico, Manteca de Cupuaçu, Keratina Vegetal y extracto de Bambú. Su fórmula está verificada como 100% vegana sin ingredientes de origen animal y dermatológicamente testados.

Con este tratamiento la firma quiere comprometerse en la elaboración de productos de alta calidad sin afectar al bienestar animal además de cuidar el medio ambiente; reduciendo el plástico y el papel.

Dentro de los alisados sin plancha este es el más reconocido ya que aporta un brillo espectacular al cabello sin dañarlo en absoluto. Esta especialmente pensado para el pelo liso y dañado, eliminando el encrespamiento y aportando una apariencia mucho más saludable.

