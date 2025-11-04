Consigue un maquillaje multifuncional y multizona en un twist gracias a Collistar

Belleza práctica, resultados de lujo. El maquillaje en stick se ha consolidado como uno de los formatos más cómodos y buscados del momento. Su facilidad de aplicación, su alta pigmentación y ese acabado jugoso que aporta luz instantánea lo han convertido en un imprescindible. Ahora, Collistar, la marca número uno en Italia, eleva el concepto con el lanzamiento de sus nuevos Twist Glowy Blush y Twist Glowy Highlighter, dos productos diseñados para aportar frescura y luminosidad al rostro en segundos.

Con textura cremosa y acabado natural, estas barras de color son el equilibrio perfecto entre maquillaje profesional y tratamiento facial. Ideales para quienes buscan simplificar su rutina sin renunciar a un resultado impecable.

Textura sensorial 3 en 1: fresca, fundente y ligera

Uno de los secretos del éxito de estos nuevos sticks de Collistar es su textura sensorial 3 en 1, que combina lo mejor de tres mundos: la frescura de un gel, la suavidad de una crema y la ligereza de un polvo. Este trío de sensaciones permite una aplicación fácil y una fusión perfecta con la piel, logrando un acabado uniforme y modulable según la intensidad deseada.

COLLISTAR TWIST GLOWY BLUSH

A diferencia de otros productos del mercado, los Twist Glowy ofrecen un efecto “bonne mine” (buena cara) sin recurrir a partículas brillantes. El resultado es un brillo saludable y sofisticado, ideal para el día a día o para realzar un maquillaje más elaborado.

Un híbrido entre maquillaje y tratamiento

Más que simples coloretes o iluminadores, los nuevos Twist de Collistar se pueden considerar un híbrido entre maquillaje y skincare. Su fórmula está enriquecida con activos de tratamiento que cuidan la piel mientras aportan color:

Manteca de melocotón italiano, que nutre y suaviza.

Ácido hialurónico, con efecto voluminizador y alisante.

Pro-colágeno, que hidrata en profundidad y mejora la elasticidad.

El resultado es un producto que no solo embellece, sino que hidrata y revitaliza la piel, sin marcar líneas de expresión ni resecar.

Multiusos y perfectos para retocar sobre la marcha

Los Twist Glowy son perfectos para aplicar en distintas zonas del rostro: en los pómulos, para realzar su forma y dar dimensión; en los párpados, para un toque de color natural y luminoso; o en los labios, para revivir su tono y marcar el arco de cupido.

COLLISTAR TWIST GLOWY HIGHLIGHTER

Además, su formato en stick es ideal para llevar en el bolso y hacer pequeños retoques en cualquier momento. En un solo gesto, aportan color, luz y frescura para conseguir ese look natural que tanto gusta.

Tonos para todos los gustos

Los Twist Glowy Blush están disponibles en cuatro tonos (Supernova, eterea, venere y mira), con matices fríos y cálidos que se adaptan a todos los tipos de piel. Por su parte, el Twist Glowy Highlighter se presenta en dos acabados, crema mate (Luna) y dorado brillante (Sole), perfectos para quienes buscan personalizar su maquillaje según la ocasión o la luz del día.

Con esta nueva colección, Collistar demuestra que la belleza práctica puede ser también sofisticada. Color, tratamiento y luminosidad se unen en un solo producto para conquistar tanto a amantes del maquillaje como a quienes buscan un resultado natural sin complicaciones.