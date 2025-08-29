La aspiradora para hogares con mascotas que garantiza limpieza total, sin cables y sin límites

Levoit, la solución definitiva para mejorar la calidad del aire en el hogar, ha presentado lo último en aspiradoras domésticas, su nuevo modelo LVAC 300, pensada especialmente para casas con mascotas y personas sensibles a los alérgenos.

Diseñada para elevar la limpieza doméstica a un nivel superior de eficacia, comodidad y potencia, proporciona una limpieza de 360 grados, eliminando desde polvo fino o suciedad incrustada hasta llegar a áreas de acceso complicado, gracias a sus accesorios, que incluyen un cepillo principal de alto rendimiento, una boquilla 2 en 1 y un mini cepillo turbo.

Innovación para proteger la salud de todos

Porque convivir con animales no tiene por qué significar renunciar a un entorno limpio y saludable, la aspiradora LVAC 300 de Levoit, con motor DC de 240W, pone en funcionamiento su cepillo anti-enredos patentado (que cuenta con dos cerdas y cuatro palas de silicona) a una velocidad de 12.000 golpes por minuto, lo que permite obtener una eficacia del 99,9% en la limpieza de suelos duros. Se trata de una herramienta infalible para eliminar la suciedad, verificada conforme a la norma EN 60312-1.

Su sofisticado sistema de filtración HEPA de grado purificador atrapa el 99,99% de partículas, desde el polvo más fino hasta el pelo incrustado en alfombras o muebles; así se asegura un entorno más saludable para todos los miembros de la familia.

Esto es especialmente importante en hogares con niños, personas con alergias o asma, y por supuesto, con animales de compañía. Permite crear un entorno en el que síntomas molestos como el moqueo o la tos ya no perturban la rutina diaria, ni de pequeños ni de mayores. Y también cuida de las mascotas, ya que un ambiente limpio disminuye las irritaciones cutáneas y respiratorias en estas y contribuye a su bienestar general. Así, este potente dispositivo consigue crear de forma sencilla un entorno saludable y limpio donde convivan en armonía todos los miembros del núcleo familiar.

Potencia que hace la diferencia

La LVAC 300 ha sido especialmente diseñada para cuidar de nuestra salud y entorno diario: llegar a zonas de difícil acceso, limpieza rápida una jornada de juegos con una mascota o recoger la suciedad que se haya podido crear en nuestro día a día.

LVAC 300 proporciona una carga rápida de solamente 3,5 horas y la opción de añadir baterías extra para sesiones más largas sin interrupciones, gracias a su batería de 3000 mAh. La aspiradora viene con una garantía de 3 años para el motor y servicio posventa de por vida, lo cual respalda el compromiso de Levoit con la calidad y la satisfacción del consumidor.

El soporte para pared con carga directa permite almacenar y recargar el dispositivo, mientras que la pantalla LED integrada ofrece información en tiempo real acerca del estado de la batería y el equipo. Asimismo, su cepillo anti-enredos, el tubo flexible que tiene una abertura de 180° y las tres luces LED permiten que la suciedad más escondida se pueda quitar fácilmente.

La aspiradora viene con cuerpo principal, barra larga, barra corta, cabezal, herramienta 2 en 1 para hendiduras, mini cepillo motorizado, base de carga, tornillos, soportes de pared, cargador, filtro y manual de usuario.