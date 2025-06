Ilumina tu vida con MediaMarkt y sus ofertas increíbles en productos Philips y Wiz ¡No te quedes a oscuras!

La iluminación es un factor clave en cualquier hogar, haciendo que este pueda transmitir diferentes sensaciones al entrar, los pequeños detalles lumínicos pueden marcar la diferencia y crear un ambiente perfecto para ti y tus invitados.

Pero conseguir esto no es fácil, ya que muchos productos tienen un tiempo de vida limitado y frágil, haciéndote gastar más dinero del que te esperas antes de tiempo. Por eso MediaMarkt junto con Philips y Wiz te ofrecen una gran cantidad de artículos lumínicos de primera calidad con los que no tendrás que preocuparte en renovarlos durante mucho tiempo, así que no pierdas esta oportunidad y cambia las bombillas y luces que te den problemas, y dale una iluminación de auténtico lujo a tu casa sin tener que rascarte el bolsillo.

Para que no tengas problemas y elijas lo mejor, te mostramos una selección de los mejores productos lumínicos donde sus precios brillarán más que nunca.

Bombilla inteligente Philips Smart LED

Conoce lo último en bombillas inteligentes de Philips Smart LED y disfruta de una luz a todo color que se adapta totalmente a tu estado de ánimo y que podrás controlar con facilidad desde cualquier parte.

Elige entre una paleta de 16 millones de colores de luz para crear un ambiente impresionante en tu hogar. Disfruta de esas sutiles diferencias con las que los efectos de iluminación dinámicos hacen brillar tu entorno. También podrás elegir entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes y otras cálidas suaves para crear el mejor entorno para tus actividades cotidianas.

Tira LED WiZ

16 millones de colores y luz blanca cálida a fría. Puedes establecer un horario para encender y apagar las lámparas y bombillas de acuerdo con tus rutinas diarias o semanales, además, puedes controlarlas con tu teléfono inteligente o tu voz y tener acceso remoto incluso cuando no estés. Las lámparas y bombillas WiZ se conectan a ti Wi-Fi existente, no se necesita hardware adicional.

Con la aplicación de WiZ y la tecnología SpaceSense puedes convertir tus dispositivos en sensores permitiendo que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento sin necesidad de un dispositivo adicional.

Enchufe inteligente WiZ

El enchufe inteligente WiZ PH 55268500 Smart Plug de color blanco convierte cada enchufe de pared en una herramienta inteligente. Conéctalo vía Wi-Fi sin necesidad de ninguna conexión adicional. Consigue un control manos libres de tus luces y utiliza la voz o cualquier Asistente. Usa comandos de voz simples para encender o apagar las luces, intensificar o regular su brillo, cambiar de color y configurar escenas de iluminación.

Con WiZ podrás controlar todos los dispositivos del hogar, ya sean lámparas, ventiladores, etc. Se conectan al encenderse y reaccionan a la aplicación. Este Smart Plug cuenta con un medidor de potencia incorporado que supervisa el consumo energético del dispositivo al que está conectado. Descubre la cantidad de energía que consume el dispositivo mirando el resumen visual en la aplicación WiZ.

Lámpara inteligente Wiz Light Bar Dual Pack

Si tienes una estantería o un rincón que necesita iluminación de acento, esta barra de luz es lo que necesitas gracias a su facilidad para colocarla en espacios pequeños y sus muchos colores. Basta con inclinarla sobre uno de los lados para ajustar el ángulo de la luz.

Automatiza las luces para que se adapten a tus rutinas diarias o semanales. Programa que la luz se encienda antes de llegar a casa y que se mantenga apagada cuando no la necesites.

Lámpara inteligente WiZ Squire

Elige entre una paleta de millones de colores de luz para crear un ambiente impresionante en tu hogar con la lámpara WiZ Squire de color blanco.

Consigue un control manos libres de tus luces y utiliza la voz y el Asistente de Google, Amazon Alexa o los atajos de Siri. Usa comandos de voz simples para encender o apagar las luces, intensificar o regular su brillo, cambiar de color y configurar escenas de iluminación personalizada.

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías energizantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.

Bombilla inteligente Philips A60 E27

Disfruta de más comodidad en tu vida cotidiana con la bombilla inteligente A60 E27. Esta bombilla ofrece una luz blanca y suave cuyo brillo se regular como desees a través de la aplicación o con tu voz. Puedes programar las luces para que se apaguen y enciendan en función de tu ritmo de vida.

Utiliza las características relacionadas con el bienestar predefinidas de la aplicación WiZ y disfruta del patrón de iluminación que mejor se adapte a tu ritmo circadiano durante el día. WiZ te permite disfrutar de una luz natural brillante cuando necesitas llenarte de energía y concentrarte y también te permite cambiar poco a poco a una luz blanca cálida y suave para ayudarte a relajarte y dormir mejor.

Mezcla diferentes modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de iluminación perfecto para cada momento del día. Guarda esa configuración y vuelve a utilizarla cuando quieras con la aplicación, el Control Remoto Wiz o tu voz.

