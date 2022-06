El mejor cepillo eléctrico para mantener tu casa impecable

Limpiar nuestra casa no nos resulta una tarea extremadamente divertida, de hecho a muchos nos da pereza el hecho de tener que estar limpiando constantemente ya que después de una maratón de limpieza, todo parece que se vuelve a ensuciar enseguida. Este cepillo eléctrico de limpieza Bosh, será el mejor aliado para tener siempre nuestro hogar a punto.

Para ello la clave es limpiar en profundidad veces contadas a la semana pero sobre todo a la hora de usar las cosas, dejarlo todo recogido y es tan simple como empezar dejando la cama hecha por las mañanas. Una imagen de tu cuarto desordenado ya da la impresión de que parece estar sucio por lo que evitar ese desorden nos ayudará a tener una imagen de nuestra casa mucho más agradable y aparentemente limpio.

Además, detalles como cocinar e ir limpiando guardando lo que usas hace que posteriormente todo este más limpio, al igual que salir de la ducha y no dejar el baño mojado o con manchas en el lavabo de pasta de dientes.

La clave no está realmente en ser un maquina limpiando sino en no ensuciar por donde pasamos y dejarlo igual que como estaba. Además hay miles de "ayudantes" que nos harán que esta tarea sea menos densa como puede ser el cepillo eléctrico de Bosh, con el que no solo dejarás todo reluciente sino que te ayudará también a ahorrarte tiempo.

El multifuncional y resistente cepillo UniversalBrush hace la vida más fácil: es un ayudante versátil para eliminar la suciedad ligera y la más persistente. Su potente motor asegura un giro casi constante de los cepillos para hacer frente a las tareas de limpieza más exigentes. Los diferentes accesorios permiten su uso en una amplia gama de superficies y materiales. Gracias a su protección IPX5 frente a las salpicaduras de agua, también se puede utilizar en entornos húmedos. Este cepillo es capaz de fregar azulejos y juntas, muebles de jardín, hornos, ollas y sartenes, mamparas de ducha, y llega incluso a zonas estrechas como el grifo o la ducha. Esta práctica herramienta permite trabajar sin cables y se puede recargar mediante un cable micro USB. Elimina la suciedad rebelde con rapidez y eficiencia : el potente motor ofrece una velocidad prácticamente constante de 215 rpm para realizar con facilidad las tareas de limpieza más difíciles.

