Estas son las últimas tendencias en bolsos y mochilas para comenzar tu etapa universitaria

Descubre los mejores bolsos y mochilas para transportar tu portátil y apuntes en tu etapa universitaria

Elegir el bolso o la mochila adecuada para la universidad es fundamental para combinar comodidad, estilo y funcionalidad. Los estudiantes necesitan un accesorio resistente, con capacidad suficiente para transportar portátiles, libros, apuntes y objetos personales sin sacrificar el confort. Además, el diseño juega un papel clave, ya que cada persona busca un modelo que refleje su estilo y se adapte a sus rutinas diarias.

Hoy en día, las marcas ofrecen opciones muy variadas: desde mochilas ergonómicas con múltiples compartimentos hasta bolsos versátiles que pueden pasar del aula a un plan informal con amigos. La clave está en encontrar un equilibrio entre practicidad y estética, asegurando que el bolso o mochila se convierta en un aliado fiable durante toda la etapa universitaria.

Además, en nuestra sección De Compras, podrás encontrar material y aparatos electrónicos como tablets, ordenadores o agendas que harán mucho más cómodo este año.

A continuación, te presentamos una selección de los mejores bolsos y mochilas con los que podrás presumir de estilo a la para que comodidad.

Herschel Little America Backpack

Mochila Herschel

Se trata de una de las mochilas universitarias más reconocidas por su combinación de diseño moderno y estilo vintage. Inspirada en las clásicas mochilas de montaña, cuenta con correas imantadas que le dan un aire distintivo, además de un compartimento principal amplio y acolchado para portátiles de hasta 15 pulgadas.

Su interior forrado con tela a rayas rojas y blancas es un detalle característico de la marca que aporta personalidad. Además, su acolchado en la espalda y las correas ajustables garantizan comodidad. Por eso se trata de una mochila capaz de resistir el uso diario.

Comprar en Amazon

Fjällräven Kånken

Fjällräven Kånken

La Fjällräven Kånken es un icono del diseño escandinavo, famosa por su forma cuadrada y minimalista. Fabricada con el material vinylon F, es extremadamente ligera, resistente al agua y fácil de limpiar, lo que la convierte en una opción práctica para estudiantes que cargan con sus cosas todos los días.

Su compartimento principal es amplio, con bolsillo delantero con cremallera y asas que permiten llevarla como bolso o mochila. Además, su durabilidad la hace ideal para quienes buscan una inversión a largo plazo. Es perfecta para quienes valoran la sencillez y la resistencia en un mismo producto.

Comprar en Amazon

Eastpak Padded Pak’r

Eastpak Padded Pak’r

Probablemente una de las mochilas más clásicas y reconocidas en el mundo estudiantil. La Eastpak Padded Pak’r destaca por su diseño simple y práctico, con un gran compartimento principal y un bolsillo delantero, se adapta a cualquier necesidad universitaria. Está fabricada en materiales resistentes y ofrece una durabilidad que la ha mantenido vigente durante décadas.

Su comodidad también es destacable, ya que cuenta con correas acolchadas y un respaldo cómodo para largas jornadas de estudio. Permite a cada estudiante expresar su estilo personal sin sacrificar la practicidad.

Comprar en Amazon

The North Face Borealis

North face borealis

Esta es una de las mochilas más completas para universitarios que buscan máxima organización. Incluye múltiples bolsillos y compartimentos, entre ellos uno acolchado para portátil y otro con separadores para accesorios. Su diseño ergonómico incorpora correas acolchadas, soporte lumbar y una correa de pecho ajustable, lo que la hace ideal para quienes llevan bastante peso.

Gracias a la calidad de sus materiales, está pensada para durar muchos años, incluso en condiciones de uso intensivo. Es una opción excelente para quienes combinan universidad con actividades al aire libre, ya que se adapta tanto al entorno urbano como a escapadas de fin de semana.

Comprar en Amazon

JanSport Right Pack

JanSport Right Pack

La JanSport Right Pack es otro clásico atemporal entre los universitarios. Su diseño sencillo pero elegante se distingue por la base reforzada en gamuza, que no solo le da un toque distintivo, sino que también aumenta su resistencia. Con un compartimento principal amplio y un bolsillo delantero, resulta muy práctica para el día a día.

Esta mochila destaca por su durabilidad y por la variedad de colores disponibles, lo que la convierte en una opción versátil para cualquier estilo. Su tamaño es perfecto para llevar portátiles, libros y material de estudio, garantizando comodidad durante toda la jornada universitaria.

Comprar en Amazon

Samsonite GuardIT 2.0

Samsonite GuardIT 2.0

Esta mochila es ideal para quienes buscan un estilo más formal y profesional. Diseñada principalmente para portátiles, cuenta con varios compartimentos acolchados que protegen dispositivos electrónicos y documentos importantes. Su estética sobria la hace perfecta para estudiantes que combinan la universidad con prácticas o trabajos.

La calidad de la marca Samsonite asegura resistencia y durabilidad, con cremalleras robustas y materiales de primera. Además, su diseño ergonómico permite transportar el contenido cómodamente, incluso cuando está llena. Es una opción muy recomendable para quienes quieren una mochila que también funcione en contextos laborales.

Comprar en Amazon

Targus CityLite Pro

Targus CityLite Pro

La Targus CityLite Pro es una mochila diseñada para la seguridad y ligereza. Cuenta con compartimentos acolchados para portátiles y tablets, además de bolsillos internos que facilitan la organización de accesorios. Su estilo moderno y minimalista la hace adecuada tanto para clases como para reuniones de trabajo.

Otra ventaja es su diseño ligero, que reduce la carga sobre los hombros sin comprometer la capacidad. Es una opción perfecta para estudiantes que transportan tecnología valiosa y desean una mochila confiable y estilizada.

Comprar en MediaMarkt

Nike Heritage Backpack

Nike Heritage Backpack

Ofrece un diseño deportivo y casual, ideal para quienes prefieren un look relajado. Con un compartimento principal amplio y un bolsillo frontal, permite llevar con facilidad portátiles, libros y objetos personales. El logotipo clásico de Nike le da un aire juvenil y actual.

Gracias a sus materiales resistentes y su comodidad, es perfecta para el uso diario. Se adapta tanto a las clases como a actividades deportivas, lo que la convierte en una opción versátil para estudiantes activos que valoran tanto el estilo como la funcionalidad.

Comprar en Amazon

Longchamp Le Pliage Tote

Longchamp Le Pliage Tote

El Longchamp Le Pliage Tote es un bolso elegante y ligero, perfecto para quienes no desean usar mochila. Su diseño plegable es práctico y sofisticado, con capacidad suficiente para llevar libros, portátil y objetos esenciales. Está confeccionado con nailon resistente y asas de cuero que le aportan un aire refinado.

Es ideal para estudiantes que buscan combinar estilo con funcionalidad, ya que puede pasar fácilmente de un entorno universitario a un plan social. Su durabilidad y diseño atemporal lo convierten en una inversión acertada.

Comprar en El Corte Inglés

Michael Kors Jet Set Tote

Michael Kors Jet Set Tote

Bolso amplio y elegante pensado para quienes desean un accesorio más sofisticado. Con múltiples compartimentos internos y un espacio central generoso, permite organizar libros, dispositivos electrónicos y objetos personales con facilidad.

Además de su practicidad, aporta un estilo profesional y moderno, ideal para estudiantes que buscan destacar con un look más formal. Es un bolso que combina perfectamente la moda con la funcionalidad, convirtiéndose en una opción premium para la universidad.

Comprar en Amazon