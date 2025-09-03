HP Omnibook X Flip: descubre por qué necesitas este portátil convertible y aprovecha sus 260€ de descuento

Si necesitas un ordenador portátil convertible que te acompañe en todo, el HP Omnibook X Flip tiene todo lo que esperas y un poco más. Combina potencia y diseño en un formato que puedes usar como tablet o como ordenador tradicional, sin renunciar a nada. Su procesador Intel Core Ultra 7 258V, con 8 núcleos y hasta 4,8 GHz gracias a la tecnología Intel Turbo Boost, asegura que cualquier tarea, desde navegar por varias pestañas hasta editar vídeos, vaya fluida y sin interrupciones.

La pantalla de este ordenador convertible HP es otro punto que no pasa desapercibido. Con 14 pulgadas 2 K multitáctil, cristal Corning Gorilla Glass 3 y microbordes, se ve increíble tanto para trabajar como para ver series. La combinación de 400 nits de brillo y un 62,5% de cobertura sRGB garantiza colores vivos y detalles claros, mientras que el formato convertible permite girar la pantalla 360º y usarlo en modo tablet. Y lo mejor de todo es que tiene un descuento del 20% en Amazon.

Lo mejor de este producto

Memoria de 32 GB LPDDR5x : navegación, multitarea y programas pesados sin tirones.

: navegación, multitarea y programas pesados sin tirones. Almacenamiento SSD de 1 TB PCIe Gen4 NVMe : carga rápida de apps y mucho espacio para archivos.

: carga rápida de apps y mucho espacio para archivos. Gráficos integrados Intel ARC de 140 v con 16 GB: fluidez suficiente para juegos, edición y tareas creativas.

fluidez suficiente para juegos, edición y tareas creativas. Pantalla multitáctil 2 K con Corning Gorilla Glass 3: resistente, clara y cómoda para dibujar o tomar notas.

resistente, clara y cómoda para dibujar o tomar notas. Valorado con altas puntuaciones en reseñas por su versatilidad y rendimiento.

Comprar en Amazon por 1.039€ (antes 1.299€)

¿Por qué elegir este modelo?

HP Omnibook X Flip

Mientras muchos portátiles se quedan cortos en memoria o velocidad, el Omnibook X Flip maneja todo sin esfuerzo. Es ligero, resistente y su diseño convertible aporta una comodidad que se nota, especialmente si alternas entre trabajo, estudio o entretenimiento. Para quienes pasan mucho tiempo frente a la pantalla y necesitan rendimiento constante, este modelo se siente como un compañero fiable.

Lo que más gusta

En cuanto a la experiencia de uso, las opiniones destacan la rapidez al abrir aplicaciones, la calidad de imagen y la sensación premium al tacto. La combinación de potencia, memoria y pantalla táctil hace que cualquier tarea se realice de manera más agradable y eficiente que en otros modelos de su gama.

Disponible Amazon con descuento del 20% y envío rápido, el HP Omnibook X Flip se convierte en una alternativa seria si buscas un convertible potente y versátil.

El HP Omnibook X Flip es un dispositivo que se adapta a tu día a día sin comprometer potencia ni comodidad. Su combinación de procesador avanzado, memoria, almacenamiento y pantalla táctil de calidad lo hace destacar.