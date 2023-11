Te contamos cuales son las mejores ofertas del Cyber Monday de Apple en El Corte Inglés

Tras la esperada semana negra llega el Cyber Monday, este día se ha ido popularizando convirtiéndose en la actualidad en una fecha clave para los aficionados de la tecnología ya que nos permite conseguir productos que generalmente tienen precios muy elevados con grandes descuentos.

Apple es una de las marcas mas deseadas cuando hablamos de telefonía, auriculares, ordenadores, relojes, tablets y todo lo que puedas imaginar. El Corte Inglés es consciente de ello por lo que este año las ofertas en dispositivos de la marca están siendo una auténtica locura. Consigue ese producto de Apple que llevas ojeando todo el año a un precio insuperable.

MacBook Air promete ajustarse como un guante a la filosofía de ligereza en el diseño, portabilidad y fluidez. Una de las principales características del M1 es que ofrecer una gran potencia, con un consumo mínimo de batería. Esto resulta una combinación ganadora para un portátil como el Apple MacBook Air que deja un peso de 1,29 kg.

Su procesador de ocho núcleos le permite opciones como integrar hasta 16 GB de memoria RAM, y hasta 2 TB de almacenamiento interno SSD que, según Apple, es hasta 2 veces más rápido. Cuenta con una pantalla de 13,3 pulgadas con Retina Display, una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y 227 ppp. Además, ofrece brillo de 400 nits y utiliza un espacio de color DCI-P3 con tecnología True Tone.

Este dispositivo cuenta con un teclado Magic Keyboard retroilumoinado e integrará soporte para tecnología WiFi 6, Bluetooth 5.0 y dos puertos Thunderbolt 3 que permite tasas de transferencia de hasta 40 Gb/s.

Tras quince minutos de carga en su estuche los AirPods de 2ª Generación ofrecen 3 horas de reproducción de audio o más de 2 horas de conversación (una hora más que con los de 1ª generación) y su autonomía contando con estuche es de 24 horas de reproducción de audio y hasta 18 horas de conversación (frente a las 11 de su versión anterior).

Gracias a su chip H1 este dispositivo dispone de una gran mejora en uso diario frente al modelo anterior, especialmente si se alternan llamadas con música sin cargar los auriculares.

La característica principal (para no profundizar en todas las especificaciones) del Iphone 13 Pro es que el corazón de este dispositivo es el chip A15 Bionic, que sigue siendo uno de los procesadores más potentes y eficientes disponibles en 2023. Este chip permite un rendimiento excelente en todas las tareas, desde la navegación por internet hasta los juegos más exigentes.

Una de las computadoras con mejor relación calidad-precio por su potencia. Mac Mini cuenta con un chip M2 de 8 núcleos, con un GPU de 10 núcleos que se acompaña de 256 GB de almacenamiento en SSD y 8 GB de memoria RAM disponiendo de la potencia suficiente para trabajo de oficina y ediciones sencillas.

En cuanto a conexiones añadir que trae dos puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB-A, un puerto HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet y una entrada para audífonos. Y si quieres una conexión de red más rápida, puedes configurarla con Ethernet de 10 Gb para obtener una velocidad hasta 10 veces superior.

Una de las versiones más económicas de la marca, con este dispositivo podrás enviar y recibir mensajes además de recibir o realizar llamadas gracias a su GPS. Mil y una formas de conectar con tu mundo ofreciéndote funcionalidades como datos de ejercicio para motivarte o prestaciones innovadoras de salud y seguridad.

Dispone de una gran conectividad con otros dispositivos (como cascos o smartphones), además podrás configurarlo para estar al día de donde se encuentran los miembros más importantes de tu vida y ponerte en contacto con ellos rápidamente. Es resistente al agua por lo que podrá contar con datos completos sobre tu actividad y con su control de salud mental te ayudará a llevar un seguimiento de tus estados de ánimo.

El Apple Watch SE detecta si has tenido un accidente de coche grave. En ese caso, puede llamar automáticamente a los servicios de emergencia, enviarles tu ubicación y avisar a los contactos que hayas definido.

Con su App Sueño no solo registrarás las horas que duermes, también une fuerzas con el iPhone para ayudarte a crear un horario y una rutina nocturna que velen por tu descanso. Consulta el tiempo que has pasado en las fases de sueño REM, esencial y profundo. Descubre cuántas veces te has despertado y observa tus tendencias para saber si estás cumpliendo tus objetivos.

El iMac está disponible en siete colores, algo bastante llamativo frente a otros modelos de la marca que no cuentan con tanta variedad. Sobre todo sorprende por contar con un diseño que da un salto radical frente el anterior, destacando por su delgadez y alegres tonos.

Estos quipos de sobremesa Apple presumen de una pantalla de 24" con resolución 4.5K en la que se integran mejoras importantes como su webcam (1080p al fin) y su sistema de sonido. También dispone de novedades en su Magic Keyboard, que por primera vez integran el sensor Touch ID.

Tiene instalado el chip M1 con siete núcleos y trae dos puertos USB-C con interfaz TB4 y uno Gigabit Ethernet que ya no se encuentra en la parte trasera de la pantalla sino en el adaptador de corriente.

El AirTag te ayuda a encontrar tus cosas muy fácilmente. Ponle uno a tus llaves y otro a tu mochila para que siempre puedas ver su ubicación en la app Encontrar. Además, esta app también te permite localizar tus dispositivos Apple y mantenerte en contacto con tus familiares y amistades.

El Apple AirTag cubre una distancia de aproximadamente 100 metros, aunque esto depende de dónde se encuentre el usuario, su entorno.

El corazón de este dispositivo es el chip A13 Bionic que ofrece un rendimiento un 20% superior al de su predecesor. El iPad 9 generación mantiene su clásico diseño, con una pantalla retina de 10.2 pulgadas que es todo un placer para la vista. Ya sea que estés pintando tu próxima obra maestra, preparando una presentación o disfrutando de tu película favorita, esta pantalla te brindará colores vivos y un nivel de detalle impresionante. Con la función True Tone, que ajusta automáticamente la temperatura del color según la iluminación ambiente, tendrás una experiencia visual aún más cómoda y natural.

Su cámara frontal es de 12 MP con una funcionalidad llamada Center Stage (Encuadre Centrado), esta función usa aprendizaje automático para mantenerte centrado en la pantalla, sin importar cómo te muevas, un accesorio perfecto para reuniones virtuales.

El adaptador de corriente USB-C de 96 W es rápido y eficiente ya que te permitirá cargar tu equipo en cualquier lugar. Si bien es cierto que aunque es compatible con cualquier dispositivo con puerto USB-C la firma recomienda usarlo con el MacBook Pro de 16 pulgadas para lograr un rendimiento óptimo.

