Vegan Food Club te envía a casa tu menú semanal por menos de 19 euros

Todos buscamos nuevas formas de obtener el mayor bienestar posible, y por supuesto, la alimentación es uno de los pilares claves para conseguirlo. Sin embargo, no es un ámbito que afecte únicamente al ser humano, sino también a todo el planeta. El impacto medioambiental, la explotación animal y el aumento de la huella de carbono que supone o el desperdicio masivo de productos, está generando graves consecuencias en nuestro entorno. Por desgracia esta no es una tarea fácil. Vivimos en la sociedad del aquí y ahora y, en muchas ocasiones, se hace difícil disponer del tiempo y de los conocimientos necesarios para poder cocinar de una manera sana y atractiva para el paladar. Sin embargo, aquí te traemos la solución. Hoy queremos presentarte Vegan Food Club, una plataforma pensada para personas como tú, que te permitirá ahorrar tiempo y dinero, cuidar tu salud y, por supuesto, también de la Tierra. Si continúas leyendo, te contamos su método para disfrutar de la mejor comida Plant Based en casa y que ahora puedes probar con una promoción del 37% de descuento durante las dos primeras semanas. Simplemente tienes que pinchar en el enlace que verás a continuación e introducir el código descuento: "GJ". ¿Nos acompañas?

Recibe tu menú semanal por ( 29,90€) 18,90€ por dos semanas

Plant Based come rico, sano y sostenible

La alimentación es uno de los factores que más afectan a la sostenibilidad del planeta. Por eso, desde Vegan Food Club apuestan por un tipo de comida que genere un impacto positivo tanto en el entorno como en nuestro organismo. Al estar preparados todos sus platos con recetas veganas, no contribuyen a aumenta la huella de carbono que supone la cría de animales para su consumo. Ellos utilizan ingredientes de calidad que elaboran con métodos caseros, que posibilitan que cada semana presenten nuevos platos, siempre deliciosos y saludables. Destaca su apuesta por platos 100% Plant Based para de esta manera producir alimentos con una menor huella de carbono. Por estos motivos, cabe destacar que el consumo de alimentos Plant Based contribuye a la reducción de emisiones de CO2.

¿Cómo funciona Vegan Food Club?

Vegan Food Club es una solución para todas aquellas que quieran recibir en su casa o trabajo comida equilibrada, de calidad y Plant Based. Este sello te permite comer sano en tres sencillos pasos. Es tan fácil como elegir el plan que más se adapte a tus necesidades, recibir los platos y disfrutarlos en la mesa. De este modo, podremos ahorrar tiempo y dinero tanto en ir al supermercado como preparar las recetas después. Cuidaremos nuestra salud, puesto que todos los ingredientes siguen una dieta 100% plant based y, además, evitaremos el desperdicio de alimentos. Lejos de ser un menú monótono, Vegan Food Club nos ofrece un abanico de propuestas gastronómicas de todo el mundo, que se van renovando de manera progresiva. Cada semana, martes o viernes, un mensajero te entregará todos los platos que podrás guardar de manera cómoda en la nevera en tuppers elaborados con cartón reciclable. Después, tan solo tendrás que disfrutar cómodamente de ellos.

Planes y precios de Vegan Food Club