La plancha secador que seca, alisa y peina que arrasa en ventas en Cecotec está rebajadísima

Hay productos que marcan un antes y un después en la rutina diaria, y esta plancha secador de Cecotec es uno de ellos. La AirLisse 6in1 Platinum combina la potencia de un secador con la precisión de una plancha, logrando que el cabello pase de mojado a liso en una sola pasada. Y lo mejor, durante el Black Friday se puede conseguir con un descuento del 25%, lo que convierte esta compra en una oportunidad difícil de dejar escapar.

En un mercado lleno de herramientas que prometen resultados rápidos, lo que realmente marca la diferencia es que cumplan lo que dicen. Con la AirLisse 6in1 Platinum hablamos de un motor Brushless de 112.000 rpm y un flujo de aire de 13 m/s, cifras que se traducen en menos tiempo frente al espejo y más protección frente al calor excesivo.

Lo mejor de la AirLisse 6in1 Platinum

Motor Brushless de 112.000 rpm : secado veloz y eficiente

: secado veloz y eficiente Tecnología Plasma anti frizz : cabello más suave, brillante y sin encrespamiento

: cabello más suave, brillante y sin encrespamiento 6 accesorios incluidos para personalizar cada peinado

para personalizar cada peinado 4 ajustes de temperatura, incluido aire frío para sellar el peinado

Comprar en Cecotec por 149€

¿Qué la hace diferente?

Plancha secador de Cecotec

Mientras otros modelos requieren varios pasos para secar y alisar, la AirLisse combina aire y placas para lograrlo en un solo gesto. El resultado es un peinado duradero, con menos daño y más brillo. Sus tres modos de uso (Dry, Lisse y Dry&Lisse) permiten adaptarse a cada necesidad: desde un secado rápido hasta un alisado impecable que aguanta todo el día.

Además, los accesorios marcan la diferencia. El concentrador acelera el secado con precisión, el desenredante cuida el cabello mojado sin tirones, el difusor respeta los rizos, el voluminizador da cuerpo desde la raíz, el moldeador define puntas y ondas, y el cabezal antifrizz pule el acabado. Todo en un estuche premium que facilita guardarlo y transportarlo.

¿Para quién es este producto?

Es perfecto para quienes buscan simplificar la rutina sin renunciar a un buen resultado. Desde un acabado liso y pulido hasta rizos con forma o peinados con volumen, esta herramienta reúne todas las opciones en un único dispositivo.

Durante el Black Friday está disponible con un 25% de descuento en Cecotec, con envío gratuito.

La plancha secador AirLisse 6in1 Platinum convierte la rutina de peinado en algo rápido y sencillo, con acabados que se mantienen impecables durante horas