Desde PlayStation a Nintendo: las mejores videoconsolas que dominan el mercado actualmente y marcan el ritmo gaming actual

Las videoconsolas llevan siendo muchísimos años fieles compañeras de juego para pequeños y mayores, evolucionando conforme a las necesidades de los usuarios y el paso del tiempo. Hoy en día el mercado de las videoconsolas vive una de sus etapas más interesantes de los últimos años. Las nuevas generaciones de hardware han llevado el rendimiento gráfico y la velocidad de carga a niveles que hace apenas una década parecían exclusivos del PC. Hoy, desde una consola doméstica o incluso desde un dispositivo portátil, es posible disfrutar de experiencias visuales cercanas al cine interactivo.

Pero elegir la consola adecuada no siempre es sencillo. Cada plataforma tiene su propio ecosistema, catálogo de exclusivos y filosofía de juego. Algunas priorizan la potencia gráfica, otras la portabilidad o el acceso a bibliotecas digitales gigantescas.

En esta guía de De Compras te presentamos a continuación, una selección donde reunimos algunas de las mejores videoconsolas disponibles actualmente, analizando qué ofrece cada modelo y qué tipo de jugador puede aprovecharla mejor.

Sony PlayStation 5

Sony PlayStation 5

La PlayStation 5 se ha consolidado como una de las consolas más completas del mercado actual. Su arquitectura permite gráficos en 4K y tiempos de carga muy reducidos gracias a su SSD ultrarrápido. Además, cuenta con un catálogo de exclusivos muy potente que incluye grandes producciones narrativas y sagas emblemáticas. Su mando DualSense añade una experiencia táctil y de vibración avanzada que aporta una dimensión extra a la jugabilidad.

Características destacadas:

Gráficos en resolución hasta 4K.

SSD ultrarrápido para cargas mínimas.

Mando DualSense con respuesta háptica.

Amplio catálogo de juegos exclusivos.

Comprar en Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés o PcComponentes

Microsoft Xbox Series X

Xbox Series X

La Xbox Series X apuesta por la potencia bruta y un ecosistema muy amplio de juegos. Su hardware está diseñado para ofrecer gráficos fluidos y un rendimiento estable incluso en títulos exigentes. Uno de sus mayores atractivos es el servicio Game Pass, que permite acceder a una biblioteca enorme de juegos mediante suscripción, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para jugadores frecuentes.

Características destacadas:

Potente GPU con soporte para 4K.

Compatibilidad con generaciones anteriores.

Servicio Game Pass con amplio catálogo.

Gran rendimiento y estabilidad.

Comprar en Amazon, MediaMarkt o PcComponentes

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED

La Switch OLED continúa siendo una de las consolas más versátiles del mercado gracias a su formato híbrido. Puede utilizarse conectada al televisor o como consola portátil, lo que la hace ideal para jugar en casa o fuera de ella. Su pantalla OLED mejora el contraste y el color respecto al modelo original, mientras que el catálogo de Nintendo destaca por títulos familiares y sagas icónicas.

Características destacadas:

Consola híbrida portátil y de sobremesa.

Pantalla OLED de alta calidad.

Amplio catálogo familiar y exclusivo.

Mandos Joy-Con desmontables.

Comprar en Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés o PcComponentes

Valve Steam Deck

Valve Steam Deck

La Steam Deck representa una nueva forma de jugar en portátil. Diseñada para ejecutar juegos de PC, permite acceder a una biblioteca enorme de títulos a través de Steam. Su hardware integra CPU y GPU basadas en arquitectura moderna, con 16 GB de RAM y almacenamiento ampliable, lo que permite ejecutar juegos exigentes en formato portátil.

Características destacadas:

Consola portátil con catálogo de PC.

16 GB de RAM y arquitectura moderna.

Compatible con biblioteca Steam.

Almacenamiento ampliable con microSD.

Comprar en Amazon

Asus Rog Ally

Asus Rog Ally

La ROG Ally es una consola portátil orientada a jugadores que buscan potencia en un formato compacto. Funciona con Windows, lo que permite acceder a múltiples plataformas de juegos, desde Steam hasta Xbox Game Pass. Su pantalla de alta frecuencia de refresco y su procesador de alto rendimiento la convierten en una opción interesante para quienes desean jugar títulos exigentes en movilidad.

Características destacadas:

Consola portátil de alto rendimiento.

Sistema operativo Windows.

Pantalla con alta tasa de refresco.

Compatible con varias plataformas de juegos.

Comprar en Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés o PcComponentes

Elegir la videoconsola adecuada depende, sobre todo, de cómo y dónde quieres jugar. Las consolas de sobremesa como PlayStation 5 o Xbox Series X ofrecen potencia y grandes producciones gráficas, mientras que opciones como Nintendo Switch, Steam Deck o ROG Ally apuestan por la movilidad y la versatilidad. En cualquier caso, el mercado actual ofrece alternativas para todos los perfiles de jugador: desde el casual que busca diversión rápida hasta el entusiasta que quiere lo último en tecnología gaming.