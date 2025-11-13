Disfruta de una calidad visual superior en pantalla con los monitores para PC más recomendados

Disfruta de una potencia visual superior en pantalla con los monitores para PC más recomendados

Elegir el mejor monitor para PC no es tarea sencilla. Este año, la oferta es más completa y avanzada que nunca, paneles con resoluciones 4K, tasas de refresco ultrarrápidas y tecnologías pensadas para proteger la vista y optimizar el rendimiento. Puedes encontrar Desde modelos curvos inmersivos hasta pantallas ultrapanorámicas para multitarea.

Tanto si eres un gamer que busca una experiencia fluida y sin retardo, como si eres un profesional del diseño, la edición o la programación, encontrar la pantalla adecuada puede marcar una gran diferencia.

Por ese mismo motivo, te presentamos a continuación, una selección con los mejores monitores para PC, seleccionados por su equilibrio entre calidad, prestaciones y precio, donde se analizarán sus ventajas y características técnicas para ayudarte a elegir con criterio y sin complicaciones.

Asus ROG Swift PG27AQDM

ASUS ROG Swift PG27AQDM

Uno de los monitores OLED más aclamados por la comunidad gamer. Su panel QD-OLED ofrece negros profundos y colores intensos, con un tiempo de respuesta casi instantáneo. Perfecto para juegos competitivos y trabajos de edición donde el color lo es todo.

Características destacadas:

Resolución: 2560 x 1440 (QHD)

Frecuencia: 240 Hz

Tiempo de respuesta: 0,03 ms

Tecnología OLED con HDR10

Compatibilidad G-Sync

Comprar en PcComponentes

LG UltraGear 27GP950-B

LG UltraGear 27GP950 B

Pensado para quienes exigen rendimiento sin sacrificar calidad visual. Este monitor 4K con 144 Hz combina nitidez extrema y fluidez, ideal para gaming de alto nivel o edición de vídeo en Ultra HD.

Características destacadas:

Resolución: 3840 x 2160 (4K UHD)

Frecuencia: 144 Hz

Tiempo de respuesta: 1 ms

Panel Nano IPS

Compatibilidad G-Sync y FreeSync Premium Pro

Comprar en PcComponentes

Dell UltraSharp U2723QE

Dell Ultrasharp U2723QE

El monitor preferido por diseñadores, editores y profesionales que buscan precisión y confort. Su panel IPS Black ofrece una representación de color impecable y amplias opciones de conectividad.

Características destacadas:

Resolución: 3840 x 2160 (4K UHD)

Cobertura 99% sRGB y 98% DCI-P3

USB-C con carga de 90W

Diseño sin marcos y soporte ergonómico

Hub integrado para periféricos

Comprar en PcComponentes

Samsung Odyssey G9 Neo

Samsung Odyseey Neo G9

Un gigante curvo de 57 pulgadas que redefine la inmersión. Ideal para jugadores que buscan un campo de visión total o profesionales multitarea que manejan varias ventanas a la vez.

Características destacadas:

Resolución: 5120 x 1440 (DQHD)

Curvatura 1000R

Frecuencia: 240 Hz

VESA Display HDR 1000

G-Sync y FreeSync Premium Pro

Comprar en El Corte Inglés

BenQ PD3220U

BENQ PD3220U

Un modelo de referencia para creativos y profesionales del color. Ofrece calibración de fábrica y múltiples modos de trabajo, perfecto para diseño gráfico, animación o fotografía.

Características destacadas:

Resolución: 4K UHD

Panel IPS con calibración Delta E ≤ 3

95% DCI-P3 y HDR10

USB-C con carga de 85W

Soporte ergonómico y elegante

Comprar en PcComponentes

Gigabyte M27Q X

Gigabyte M27Q X

Una opción equilibrada para quienes buscan rendimiento gaming y uso diario. Su tasa de refresco de 240 Hz y buena representación de color lo convierten en un monitor versátil a precio competitivo.

Características destacadas:

Resolución: 2560 x 1440 (QHD)

Frecuencia: 240 Hz

Panel IPS rápido

Compatibilidad FreeSync

KVM integrado para usar dos dispositivos

Comprar en PcComponentes

Hp E27U G5

HP E27U G5

Diseñado para entornos de oficina o estudio, combina eficiencia energética, comodidad visual y conectividad avanzada. Ideal para largas jornadas de trabajo frente a la pantalla.

Características destacadas:

Resolución: QHD (2560 x 1440)

Panel IPS antirreflejos

Luz azul baja certificada

Conexión USB-C con carga rápida

Ajuste de altura y rotación total

Comprar en PcComponentes

Dell Alienware 27 AW2725DM

Dell Alienware AW2725DM

Este monitor de 27 pulgadas pensado para gaming exigentes y también para profesionales que alternan trabajo y ocio ofrece un gran equilibrio entre fluidez, resolución y ergonomía. Su resolución QHD (2560 × 1440) permite una visualización más detallada que un estándar Full HD sin exigir tanto como un 4K puro.

Características destacadas:

Resolución QHD 2560 × 1440

Frecuencia de refresco hasta 180 Hz mediante DisplayPort

Tiempo de respuesta hasta 1 ms (modo extremo)

Cobertura del 95 % del espacio de color DCI-P3

Conectividad: 2 × HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, hub USB

Comprar en PcComponentes

El monitor ideal depende tanto del uso como del presupuesto. Los gamers encontrarán en modelos como el ASUS ROG Swift o el Samsung Odyssey G9 una experiencia fluida y envolvente, mientras que los profesionales valorarán la precisión y ergonomía del Dell UltraSharp o el BenQ PD3220U. Sea cual sea tu perfil, invertir en una buena pantalla es apostar por confort, rendimiento y una experiencia visual de otro nivel.