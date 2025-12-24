Vive un embarazo con estilo con las prendas premamá que no pueden faltar en tu armario

En pleno corazón de la temporada de compras y con la maternidad como protagonista absoluta para muchas sevillanas, elegir la ropa adecuada para cada trimestre de embarazo es esencial. Más allá de la simple funcionalidad, la moda premamá ha evolucionado hasta convertirse en una expresión personal de estilo, sin renunciar a tejidos suaves, cortes pensados para acompañar cada etapa y una selección de marcas que equilibran tendencia y practicidad.

Desde básicos esenciales hasta prendas que pueden transformar un look de día en uno perfecto para una ocasión especial, la propuesta que ofrece el mercado actualmente otorga versatilidad sin estridencias.

En esta guía de nuestra sección De Compras, te presentamos una selección que recoge las piezas más destacadas para hacer del armario premamá algo cómodo, elegante y apto tanto para el día a día como para esos momentos de celebración y citas importantes.

Southern Cotton Pantalón premamá liso

Shuthern Cotton Pantalón premamá liso

Un básico imprescindible en el armario premamá. Este pantalón liso de Southern Cotton combina funcionalidad y estilo con un corte recto y tejido suave que se adapta al cuerpo sin apretar. Su diseño discreto permite múltiples combinaciones, desde camisetas básicas hasta blusas más elaboradas.

Características destacadas:

Corte recto y versátil.

Tejido elástico y confortable.

Fácil de combinar.

Apto para el día a día.

Ysabel Mora Braga alta premamá regulable

Ysabel Mora Braga alta premamá

Elegir lencería adecuada es tan importante como el resto de prendas. Esta braga premamá regulable de Ysabel Mora proporciona un ajuste suave y seguridad extra para la zona abdominal, adaptándose a los cambios de la figura con discreción y ofreciendo el máximo confort.

Características destacadas:

Ajuste regulable.

Tejido suave para pieles sensibles.

Ideal para uso diario.

Diseño cómodo y práctico.

Promise Camisola Maternal de tirantes

Camisola maternal Promise

Una pieza versátil que acompaña tanto al final del embarazo como al postparto. Esta camisola maternal con tirantes incluye sistema pensado para facilitar la lactancia, un detalle funcional que además de otorgar comodidad, hace de esta prenda una inversión inteligente para las futuras madres.

Características destacadas:

Diseño pensado para embarazo y lactancia.

Tejido suave al tacto.

Tirantes ajustables.

Ideal para descanso o salidas informales.

Southern Cotton Vaquero premamá liso

Shuthern Cotton Vaquero premamá

La maternidad no está reñida con unos jeans cómodos y con estilo. Este vaquero premamá de Southern Cotton destaca por su cintura elástica adaptable a medida que crece la barriga, tejido de denim suave y corte clásico que facilita integrar el look en cualquier momento del día. Perfecto tanto con deportivas como con botas, es una pieza versátil que acompaña desde el segundo trimestre hasta el final del embarazo.

Características destacadas:

Cintura elástica adaptable.

Tejido denim cómodo y resistente.

Corte clásico que estiliza.

Ideal para looks casual o urbanos.

Ysabel Mora Camisón de maternidad

Camisón Ysabel Mora

Este camisón de maternidad de Ysabel Mora se ha convertido en una pieza de referencia para el embarazo y el postparto por su combinación perfecta de confort, funcionalidad y estilo atemporal. Su tejido suave abraza la figura sin apretar, mientras su doble capa frontal facilita la lactancia con total discreción. Es una opción ideal tanto para lucir en casa como para los primeros días tras el parto, cuando la comodidad es lo primero.

Características destacadas:

Manga larga y cuello redondo para mayor calidez.

Tejido suave de algodón y modal.

Doble capa frontal pensada para facilitar la lactancia.

Diseño elegante y adaptable.

Abrigo Wallaby Wombat & Co London

Abrigo de porteo y premama Wombat & Co London

Un abrigo que transforma el armario premamá y responde a uno de los retos más habituales como es el vestir con estilo sin renunciar a funcionalidad técnica. Este abrigo 4 en 1 de Wombat & Co London se adapta a cada etapa de la maternidad gracias a su panel central insertable y sistema de ajustes adaptables.

Características destacadas:

Diseño multifunción: premamá, porteo delante y detrás o abrigo de uso diario.

Tejido técnico repelente al agua y al viento, ideal para climas fríos.

Capucha y cuello desmontables para adaptarse a distintas condiciones meteorológicas.

Forro interior cálido y confortable con múltiples ajustes.

La moda premamá ha ido más allá de lo general. Hoy día el mercado ofrece prendas que combinan comodidad, diseño y funcionalidad, pensadas para acompañar a la mujer durante todo el tiempo de embarazo y el postparto. Esta selección abarca desde prendas de día versátiles hasta opciones pensadas para el descanso o la transición al postparto, con posibilidades que se adaptan tanto a gusto clásicos como a tendencias actuales.