Refuerza tus defensas este invierno con los suplementos naturales más efectivos contra el resfriado

Con la llegada del frio y los cambios brucos de temperatura, podemos notar a nuestro alrededor como muchas personas tosen y sufren de infecciones respiratorias agudas (IRA). Además, los datos del Instituto de Salud Carlos III muestran que solo en la última temporada invernal en España se registraron más de 33.000 hospitalizaciones relacionadas con la gripe.

En este contexto, cada vez más personas buscan suplementos alimenticios para prevenir el resfriado y fortalecer el sistema inmunitario de forma responsable. La clave está en elegir productos avalados, con ingredientes de calidad y sin caer en promesas milagrosas.

Por ese mismo motivo, en nuestra sección De Compras analizamos una selección de los mejores suplementos para prevenir el resfriado y mantener el sistema inmune activo. Nos basamos en criterios de eficacia, composición, respaldo científico y opinión de expertos: una lectura útil y verificada para quien quiera anticiparse a la temporada de virus respiratorios.

Redoxon Inmuno4 Bayer

Redoxon Inmuno4

Uno de los suplementos más vendidos en España durante la temporada de frío. Combina vitamina C, vitamina D, zinc y selenio para contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Su formato efervescente facilita su consumo diario y mejora la absorción. Está especialmente indicado para quienes buscan una solución práctica y completa. Muy popular en campañas de prevención.

Características destacadas:

Fórmula completa para defensas

Formato efervescente

Alta presencia en farmacias

Marca líder en inmunidad

Bion3 Defense Merck

Bion3 Defense

Suplemento multivitamínico de alta rotación que combina vitaminas, minerales y probióticos. Está diseñado para reforzar las defensas y aportar energía en etapas de mayor desgaste. Su éxito se debe a su enfoque integral y a su fácil consumo diario. Disponible en comprimidos y gominolas, lo que amplía su público.

Características destacadas:

Vitaminas + minerales + probióticos

Acción global

Formato cómodo

Apto para uso continuado

Multicentrum

Multicentrum

Complejo multivitamínico diseñado específicamente para reforzar las defensas. Combina vitaminas A, C, D, E y minerales esenciales. Está entre los más recomendados por su equilibrio nutricional y facilidad de consumo. Indicado para adultos con ritmo de vida exigente.

Características destacadas:

Fórmula equilibrada

Refuerzo diario

Alta disponibilidad

Marca de confianza

Juanola Própolis

Juanola Própolis

Producto clásico para el cuidado de garganta y vías respiratorias, muy vendido en otoño-invierno. Su fórmula a base de propóleo ayuda a aliviar molestias y proteger frente a agentes externos. Se presenta en pastillas, spray y jarabe. Muy utilizado como complemento puntual.

Características destacadas:

Ingredientes naturales

Acción suave

Formatos variados

Ideal para uso ocasional

Apiserum Defensas

Apisérum Defensas

Suplemento elaborado a base de apiterapia que combina jalea real, propóleo y vitaminas para reforzar las defensas de forma natural. Muy demandado en otoño e invierno por su enfoque preventivo y su perfil tradicional. Ayuda a mejorar la resistencia del organismo frente a los cambios de temperatura. Especialmente valorado por quienes buscan productos de origen natural.

Características destacadas:

Con jalea real y propóleo

Refuerzo natural para defensas

Fórmula apícola

Ideal para cambios estacionales

Royal Jelly

Royal Jelly

Complemento premium a base de jalea real pura, reconocido por su aporte energético y su contribución al buen funcionamiento del sistema inmunitario. Se asocia tradicionalmente con una mayor vitalidad y resistencia general del organismo. Recomendado en épocas de cansancio, estrés o bajada de defensas. Su calidad lo sitúa entre los más valorados del mercado.

Características destacadas:

Jalea real de alta pureza

Apoyo energético e inmunitario

Apta para adultos activos

Marca de prestigio

La prevención del resfriado pasa por un enfoque integral que combine hábitos saludables, alimentación equilibrada y descanso adecuado. Los suplementos más vendidos no solo reflejan tendencias de consumo, sino también la confianza de los usuarios en determinadas fórmulas y marcas. Sin embargo, deben entenderse como un apoyo complementario y no como una solución milagrosa.

Elegir productos contrastados, disponibles en canales fiables y adaptados a las necesidades personales puede marcar la diferencia durante la temporada de frío, ayudando a afrontar el otoño‑invierno con mayor tranquilidad y protección.