Consigue el máximo rendimiento con estilo gracias a la ropa deportiva que marca tendencia esta temporada
De Compras
El deporte ya no se queda en el gimnasio, la moda athleisure conquista las calles con las mejores marcas
Recobra tu ritmo: “Vuelta al deporte” con todo lo que necesitas en El Corte Inglés
La ropa deportiva ha dejado de ser un simple uniforme de entrenamiento para convertirse en una declaración de estilo. Esta temporada, las principales marcas apuestan por diseños que combinan tecnología de vanguardia, tejidos sostenibles y cortes modernos que se adaptan tanto al gimnasio como a la vida urbana. El resultado: prendas que rinden al máximo sin renunciar a la estética.
Desde chaquetas transpirables hasta leggings de compresión y zapatillas ultraligeras, las nuevas colecciones llegan cargadas de innovación. La tendencia athleisure sigue en auge, fusionando funcionalidad y moda para quienes buscan rendir, sentirse cómodos y lucir impecables dentro y fuera de la pista.
Debido a esto, te presentamos a continuación, una selección con las prendas deportivas que están arrasando y que seguro querrás en tu armario.
Leggings Nike Zenvy
Estos leggings se han convertido en un básico del armario deportivo femenino gracias a su comodidad y diseño elegante. Ideales para yoga, pilates o entrenamientos suaves, se adaptan al cuerpo como una segunda piel. Su tejido elástico y suave ofrece un equilibrio perfecto entre sujeción y libertad.
Características destacadas:
- Tejido InfinaSoft que proporciona compresión ligera
- Cintura alta y costuras planas que evitan roces
- Transpirables y resistentes al uso diario
Zapatillas Asics Gel-Cumulus 26
Una apuesta segura para corredores que buscan amortiguación y estabilidad. Este modelo mejora la pisada gracias a la combinación de espuma avanzada y gel en la mediasuela. Ideal para entrenamientos de media y larga distancia.
Características destacadas:
- Amortiguación FF Blast + para retorno de energía
- Suela de alta durabilidad y agarre en múltiples superficies
- Upper transpirable con refuerzos estratégicos
Camiseta Under Armour Tech 2.0
Un clásico renovado que no falta en ningún armario deportivo. Ligera, cómoda y con un diseño minimalista, es perfecta para correr, entrenar o simplemente vestir casual.
Características destacadas:
- Tejido UA Tech de secado ultrarrápido
- Tratamiento antimicrobiano que evita malos olores
- Corte holgado para libertad de movimiento
Sudadera Adidas Terrex Hybrid Fleece
Pensada para los amantes del outdoor, esta sudadera combina abrigo y ventilación en una sola prenda. Su diseño híbrido permite mantener el calor en el torso mientras libera la humedad en las zonas de mayor sudoración. Es perfecta tanto para senderismo como para el día a día.
Características destacadas:
- Tejido polar cálido con paneles transpirables
- Capucha ergonómica y puños elásticos
- Fabricada parcialmente con materiales reciclados
Top deportivo Puma Move Strappy
Diseñado para acompañar los movimientos del cuerpo sin perder sujeción, este top es ideal para sesiones de gimnasio o danza. Su tejido técnico favorece la evaporación del sudor y mantiene la frescura durante el entrenamiento.
Características destacadas:
- Tecnología DryCell de secado rápido
- Espalda cruzada mayor comodidad
- Sujeción media perfecta para entrenamientos dinámicos
Pantalón Corto Sportcasual Boomerang
Este pantalón corto de la línea Sportcasual de la marca Boomerang ofrece una excelente combinación de diseño relajado y funcionalidad deportiva, ideal tanto para entrenamientos ligeros como para un look urbano informal. Su corte y materiales están pensados para aportar comodidad en movimiento y en el día a día, sin dejar de lado la estética.
Características destacadas
- Cinturilla elástica con cordón ajustable
- Bolsillos laterales
- Tejido cómodo
Zapatillas New Balance Fresh Foam X 1080v13
Una de las zapatillas más cómodas del mercado, pensada para quienes no renuncian a la amortiguación. Su nueva espuma ofrece una pisada más suave y reactiva, ideal para entrenamientos diarios.
Características destacadas:
- Espuma Fresh Foam X para confort superior
- Diseño ergonómico y flexible
- Upper sin costuras para reducir fricción
Chaqueta The North Face
La chaqueta Quest Insulated para mujer de The North Face es una prenda técnica pensada para enfrentar condiciones de frío, viento y lluvia, sin sacrificar estilo urbano. Su combinación de aislamiento térmico y tejido impermeable la convierte en una excelente opción tanto para montaña como para ciudad. Gracias a su corte regular y diseño funcional, ofrece gran versatilidad para la temporada de otoño-invierno.
Características destacadas:
- Tejido exterior DryVent de 2 capas
- Aislamiento térmico sintético Heatseeker
- Corte regular
Esta temporada, la ropa deportiva apuesta por la tecnología, la sostenibilidad y la versatilidad. Las prendas se adaptan al cuerpo, al clima y al ritmo de cada deportista. Porque hoy entrenar bien también significa vestir bien.
