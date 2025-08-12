SPC viene con la última tecnología adaptada y pensada para el crecimiento y exploración de los más jóvenes

La vuelta al cole no solo significa retomar las clases, sino también abrir la puerta a una nueva etapa repleta de aprendizajes, retos y descubrimientos. En este camino, la tecnología puede convertirse en una aliada valiosa si se introduce de manera gradual, consciente y respetando el ritmo individual de cada niño.

Bien utilizada, la tecnología no reemplaza, sino que acompaña; no interfiere, sino que potencia. Se convierte así en un verdadero apoyo para las familias que desean educar en lo digital desde un enfoque basado en la confianza, el diálogo y el cuidado. Porque crecer en un mundo conectado también puede ser una experiencia segura, enriquecedora y llena de oportunidades.

A continuación, te presentamos 4 dispositivos de Spc, la marca española especializada en electrónica de consumo, que acompañarán a niños y jóvenes en cada fase de su desarrollo digital, promoviendo siempre la seguridad, la autonomía y la creatividad como pilares esenciales en su crecimiento.

Spc Smartee 4G Junior

Spc Smartee 4G Junior

Para los peques que comienzan a dar sus primeros pasos hacia la autonomía, pero aún necesitan estar conectados de forma segura y bajo supervisión, SPC SMARTEE 4G JUNIOR es el compañero ideal.

Este smartwatch con conectividad 4G permite insertar una tarjeta SIM para realizar llamadas, videollamadas y enviar mensajes, todo sin acceso a Internet, garantizando una comunicación segura y controlada.

Además, cuenta con certificación IP68, lo que lo hace resistente al agua y al polvo, perfecto para el ritmo activo de los más pequeños. Y con una batería que ofrece hasta 2 días de uso intensivo, podrás olvidarte de cargarlo constantemente y centrarte en lo que realmente importa: que estén conectados, protegidos y disfrutando de su libertad con tranquilidad.

Con la app SPC SMART CLAN, los padres tienen el control total para garantizar la seguridad de sus hijos. Desde revisar su actividad, gestionar la agenda de contactos o activar el modo colegio, hasta enviar mensajes de chat, realizar videollamadas o incluso configurar la función de respuesta automática en llamadas entrantes. Todo pensado para ofrecer tranquilidad, sin perder conexión.

Además, SPC SMARTEE 4G JUNIOR incorpora localización GPS en tiempo real, lo que permite conocer en todo momento dónde se encuentra el niño, visualizar las rutas recorridas e incluso establecer hasta dos zonas de seguridad con alertas personalizadas si se rebasan los límites.

Y para una protección aún más versátil, el smartwatch también puede utilizarse como tracker independiente: su esfera es extraíble y se puede guardar fácilmente en una mochila, bolso o cualquier accesorio, permitiendo saber dónde está el peque incluso si no lleva el reloj puesto en la muñeca. Seguridad, conectividad y tranquilidad, todo en un solo dispositivo.

Comprar en MediaMarkt con un 5% de descuento por 113,88€

Tablet SPC Gravity 11"

Tablet Spc gravity 11

Después del cole y los deberes, llega el momento de desconectar ¡y también de descubrir, aprender y pasarlo en grande! La tablet SPC GRAVITY de 11” es la compañera perfecta para que los más pequeños comiencen a interactuar con la tecnología de forma segura, divertida y responsable.

Gracias a su pantalla HD y sonido envolvente, disfrutarán al máximo de sus series, juegos y apps favoritas. Y mientras ellos exploran, los adultos pueden estar tranquilos con el control parental integrado, que permite supervisar su uso en todo momento, ya sea en persona o a distancia.

Pensada para acompañar a los más pequeños en sus primeras aventuras digitales, la SPC GRAVITY de 11” combina diseño y funcionalidad en un cuerpo metálico, compacto y resistente, ideal para el uso diario de los niños.

Con una autonomía de más de 7 horas, es perfecta para llevar a todas partes: en casa, en el coche o en el sofá de los abuelos. Una herramienta versátil que estimula su creatividad, fomenta el aprendizaje y les permite explorar, experimentar y dar forma a sus ideas con total libertad.

Tecnología pensada para crecer, jugar y aprender con confianza.

Comprar en El Corte Inglés con un 13% de descuento por 129,90€

SPC Boost Buds

Spc Boost Buds

Ligeros, vibrantes y con un sonido que engancha, los SPC BOOST BUDS son el accesorio perfecto para que los más jóvenes disfruten al máximo de su música, vídeos o podcasts favoritos en cualquier momento del día.

Con un diseño inalámbrico, cómodo y lleno de estilo, están disponibles en una gama de colores expresivos que reflejan su personalidad y energía. Pero no solo destacan por su aspecto: ofrecen hasta 7,5 horas de reproducción continua y 30 horas totales con su estuche de carga, para que la música no se detenga en todo el día.

¿Y si hay prisa? Gracias a su carga rápida, con solo 12 minutos de carga obtendrás 1 hora de autonomía.

Además, los SPC BOOST BUDS incorporan tecnología de cancelación de ruido ambiental (ENC), que reduce las distracciones y crea un entorno sonoro envolvente, ideal para mantener la concentración o disfrutar de un momento de desconexión.

Su diseño ultraligero y ergonómico se ajusta cómodamente al oído, permitiendo usarlos durante horas sin molestias. Ya sea para estudiar, relajarse o perderse en su playlist favorita, son el compañero perfecto para cada momento. Silencio, comodidad y buen sonido en un solo toque.

Comprar en Amazon por 39,90€

Smartphone SPC Discovery 3 SE

Smarphone Spc Discoery 3 SE

Dar el primer móvil es un gran paso, tanto para los padres como para los hijos. Por eso, el SPC DISCOVERY 3 SE ha sido diseñado pensando en quienes se inician en el mundo de los smartphones: un dispositivo que ofrece mayor autonomía para los más jóvenes, sin renunciar a la seguridad y tranquilidad que las familias necesitan.

Con una amplia pantalla IPS Incell HD+ de 6,8”, protege la vista y mejora la experiencia visual, ideal para estudiar, ver contenido o chatear. En su interior, un potente procesador Octa Core asegura un rendimiento fluido, mientras que su cámara dual con IA de 13 MPx y cámara frontal de 5 MPx permiten capturar cada momento con calidad, ya sea en casa o con amigos.

Además, incluye desbloqueo por huella dactilar y reconocimiento facial, para que acceder al dispositivo sea cómodo, rápido y seguro.

El SPC DISCOVERY 3 SE también destaca por su batería de 5.000 mAh, que ofrece hasta dos días de autonomía con un uso normal, ideal para que los más jóvenes estén siempre conectados sin preocuparse por el cargador.

Además, gracias a su función OTG (On-The-Go), el smartphone puede compartir batería con otros dispositivos, como auriculares o gadgets, convirtiéndose en una fuente de energía portátil cuando más se necesita.

Y para que los padres tengan siempre el control, el dispositivo es compatible con Google Family Link, una herramienta que permite supervisar, gestionar y acompañar el uso digital de sus hijos con total tranquilidad.

Autonomía, funcionalidad y control parental, todo en un solo dispositivo pensado para crecer conectados y con confianza.

Comprar en PcComponenetes por 104,99€