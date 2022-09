¿Uñas quebradizas? Fortalécelas con el tratamiento de Mordex Uñas Frágiles

Conoce este tratamiento especial para las uñas quebradizas y débiles. Gracias a su fórmula completa a base de queratina, glicerina y escualeno, nutre, fortalece y protege las uñas. Su práctico formato en pincel permite una aplicación rápida y sencilla además de poder llevarlo a cualquier parte y convertirlo en un básico para tu bolso.

Las uñas, a veces, son un reflejo del estado de salud de una persona. Observándolas se puede detectar desde faltas de calcio o vitaminas, si aparecen manchitas blancas, o incluso una anemia si, sencillamente, están débiles y frágiles. Las uñas saludables suelen ser lisas y de un color uniforme. Las decoloraciones y variaciones en el crecimiento pueden indicar que existe un problema y es recomendable consultar a un profesional. Estos son algunos trucos para mantener las uñas perfectas:

Evitar (o reducir) las manicuras semipermanentes: Éstas exigen productos químicos muy potentes, sobre todo para su retirada, ya que perjudican a la estructura de la uña. Prestar especial atención al limado: Utilizar limas de grano fino que harán que el limado sea más suave y respetuoso con las uñas. Además, tendrás que limar siempre en un solo sentido para evitar que la uña se rompa a capas. Evitar la humedad: Las uñas absorben agua y ésta desestabiliza los enlaces de la queratina de la uña, promoviendo su rotura. Hidratación, nutrición y más hidratación: Si son importantes y beneficiosas para el cuidado de todo el cuerpo, ¿ Por qué no iban a serlo para las uñas? Unas uñas deshidratadas o con falta de nutrientes no crecerán de forma saludable. utilizar un tratamiento específico: Si la uña ya está dañada y se ha vuelto frágil y quebradiza, necesitará componentes específicos que ayuden a que se reestructure, como MORDEX Uñas Frágiles.

El efecto del producto es inmediato. A partir del tercer día de aplicación, las uñas estarán más nutridas y protegidas, y mejorarás tu aspecto estético. Además, no irrita la piel ya que no contiene formaldehído, por lo que no daña la cutícula y ofrece un perfume agradable.

El modo de empleo es simple y rápido. Solamente tendrás que girar el extremo rotativo varias veces para hacer salir el producto, para aplicarlo después sobre las uñas limpias y secas. El tratamiento aconsejado es de 14 días, aplicando el producto una media de dos veces al día. Si fuera necesario, el tratamiento puede retirarse con agua.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Ya lo conocía, es muy bueno y lo utilizo para fortalecer las uñas de las manos".

"¡¡Funciona!! Fortalece las uñas".

