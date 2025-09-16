Disfruta de unas vacaciones sin aglomeraciones con los mejores destinos de España para visitar en septiembre

Viajar por España en septiembre es una excelente elección para quienes buscan tranquilidad y buen clima. Las temperaturas siguen siendo agradables para disfrutar de la playa o hacer turismo, pero sin el calor sofocante del verano. Además, hay menos aglomeraciones y los precios en hoteles y vuelos suelen ser más bajos, lo que convierte este mes en una oportunidad perfecta para ahorrar y vivir una experiencia más cómoda.

Septiembre también permite descubrir los destinos españoles de una forma más auténtica. Las ciudades y pueblos retoman su ritmo habitual, lo que facilita mezclarse con la vida local, y muchas regiones celebran fiestas, ferias o vendimias que aportan un encanto especial al viaje. Ya sea para disfrutar de la costa, recorrer ciudades culturales o explorar la naturaleza del norte, septiembre ofrece alternativas para todos los gustos.

Por ese mismo motivo, te mostramos una selección de los destinos más de moda para esta temporada.

San Sebastián

En septiembre, San Sebastián es un destino que combina a la perfección playa, gastronomía y cultura. La playa de La Concha mantiene el agua a buena temperatura, ideal para bañarse o dar un paseo por su paseo marítimo. En el casco viejo, los bares de pintxos invitan a probar desde clásicos como la gilda hasta creaciones más innovadoras, también puedes visitar una auténtica sidrería vasca. Además, este mes se celebra el Festival Internacional de Cine, lo que llena la ciudad de un ambiente cosmopolita.

También es el momento perfecto para subir al Monte Igueldo y disfrutar de las vistas de la bahía, visitar el Peine del Viento de Chillida o recorrer la moderna zona de Gros. Septiembre, con temperaturas suaves y menos turistas, permite vivir San Sebastián con calma, disfrutando de su ambiente elegante y relajado.

Sevilla

Por estas fechas, Sevilla es mucho más llevadero que los calurosos meses de verano, lo que lo convierte en un momento perfecto para recorrer la ciudad. Se puede visitar la Catedral de Sevilla, la Giralda y el Real Alcázar sin el agobio del calor, además de pasear por el barrio de Santa Cruz y descubrir sus estrechas calles llenas de historia.

Por la tarde, una opción fantástica es pasear por la Plaza de España o por el Parque de María Luisa, y al caer la noche disfrutar de un espectáculo de flamenco en un tablao. Las terrazas y bares vuelven a llenarse de ambiente tras el verano, lo que ofrece al viajero la oportunidad de mezclarse con la vida local y saborear lo mejor de la gastronomía andaluza.

Menorca

En este mes, Menorca mantiene su encanto de verano pero sin las multitudes de agosto. Sus calas, como Macarella, Turqueta o Mitjana, son mucho más accesibles y tranquilas, perfectas para relajarse. El agua sigue cálida, por lo que es ideal para practicar snorkel, kayak o paddle surf en sus rincones naturales.

La isla también invita a explorar el Camí de Cavalls, un antiguo sendero que rodea la costa y ofrece rutas de senderismo y ciclismo con visitas espectaculares. Al atardecer, no hay nada como visitar Ciutadella y Mahón, pasear por sus puertos y disfrutar de una cena con productos locales, desde caldereta de langosta hasta quesos artesanales.

Valencia

Valencia es un destino perfecto en septiembre, cuando las temperaturas bajan ligeramente pero siguen siendo ideales para disfrutar de la playa de la Malvarrosa o la Patacona. Además, la ciudad combina cultura y modernidad, con la impresionante Ciudad de las Artes y las Ciencias, que merece una visita completa.

El casco histórico ofrece otro tipo de encanto: la Catedral, la Lonja de la Seda y el animado Mercado Central. Y, por supuesto, no puede faltar probar la auténtica paella valenciana junto al mar. Septiembre también es un buen momento para alquilar una bicicleta y recorrer los jardines del Turia, un pulmón verde único en Europa.

La Rioja

Para esta temporada La Rioja se viste de fiesta con el inicio de la vendimia. Las bodegas abren sus puertas para ofrecer experiencias enoturísticas: visitas guiadas, catas de vino y recorridos por viñedos que muestran la esencia de la región. Es un mes en el que la naturaleza regala paisajes espectaculares, con los viñedos adquiriendo tonos rojizos y dorados.

Además del vino, la gastronomía riojana es otro de sus grandes atractivos. Logroño, con su famosa calle Laurel, es perfecta para hacer una ruta de tapas. También se pueden explorar pueblos con encanto como Haro o Briones, y disfrutar de rutas de senderismo por la sierra de Cameros.

Granada

Granada ofrece la oportunidad de visitar la Alhambra sin el calor excesivo del verano. El conjunto monumental se disfruta mejor en esta época, con paseos por los jardines del Generalife y las vistas de la ciudad desde la Alcazaba. El Albaicín, con sus callejuelas empedradas, invita a perderse en su ambiente morisco.

Por la tarde, un plan ideal es subir al mirador de San Nicolás para ver atardecer con la Alhambra al fondo. Y, por supuesto, Granada también es sinónimo de tapas: en muchos bares se pueden degustar platos tradicionales acompañados de una bebida, lo que convierte cualquier comida en una experiencia cultural.

Cádiz

Septiembre es uno de los mejores meses para descubrir Cádiz y su costa. Las playas como la Victoria o La Caleta tienen menos gente, y el agua sigue siendo agradable. Además, es un destino ideal para practicar deportes acuáticos como surf en la cercana Tarifa o windsurf en Zahara de los Atunes.

La ciudad de Cádiz tiene un encanto especial, con su casco histórico rodeado de mar, la Catedral, las callejuelas del barrio del Pópulo y el ambiente alegre de sus plazas. A la hora de comer, nada como disfrutar de pescaito frito o una buena tortillita de camarones frente al océano Atlántico.

Mallorca

Mallorca combina playas paradisíacas con un ambiente mucho más relajado que en verano. Calas como Mondragó, Formentor o Es Trenc invitan a descansar bajo el sol, y el mar todavía está cálido para bañarse o practicar snorkel.

La isla también tiene un interior lleno de encanto: pueblos como Valldemossa o Sóller ofrecen calles empedradas, mercados artesanales y paisajes de la sierra de Tramuntana, ideal para hacer rutas de senderismo. Además, Palma, su capital, mezcla historia con modernidad en monumentos como la Catedral y su casco antiguo.

Madrid

Septiembre es un mes fantástico para visitar Madrid, cuando las temperaturas descienden y las calles vuelven a llenarse de vida tras el verano. Es el momento perfecto para recorrer museos como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, así como pasear por el Retiro o el Madrid Río.

La ciudad también ofrece un sinfín de planes culturales, desde obras de teatro hasta conciertos. Los barrios de Malasaña, Chueca o La Latina se llenan de ambiente en terrazas y bares, y la oferta gastronómica permite desde tapas tradicionales hasta restaurantes de autor.

Santiago de Compostela

Santiago se trata de un destino que combina espiritualidad, cultura y naturaleza. La ciudad recibe todavía a peregrinos del Camino, lo que genera un ambiente muy especial en la Plaza del Obradoiro y la Catedral. Pasear por su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, es un viaje al pasado.

El clima es suave y agradable, lo que permite disfrutar de excursiones cercanas a la costa gallega, como las Rías Baixas o la Costa da Morte. Además, la gastronomía gallega brilla en septiembre, con mariscos frescos, pulpo a feira y vinos albariño, que convierten la experiencia en un festín para los sentidos.