Vuelta a clases con estilo, descubre las prendas imprescindibles de esta temporada

La vuelta al cole además de anunciar el inicio del nuevo curso escolar, es una ocasión perfecta para renovar el armario de tus hijos con prendas cómodas, resistentes y con estilo. Los niños y adolescentes necesitan ropa que acompañe en su día a día, desde las clases hasta el recreo, combinando practicidad con diseños actuales que reflejen su personalidad. La clave está en elegir prendas versátiles que se adapten tanto a las exigencias del colegio como a la energía de su rutina diaria.

Además, en nuestra sección De Compras también podrás encontrar material escolar para ellos, así como aparatos electrónicos o agendas escolares que les ayudarán a adaptarse mucho mejor al comienzo del nuevo curso.

A continuación, te mostramos una selección de las últimas novedades en ropa escolar de El Corte Inglés con precios y descuentos que seguro te sorprenderán.

Sudadera felpa cuello caja básica

Sudadera felpa

Esta sudadera es un básico que sobresale, su tejido proporciona calidez sin renunciar a la comodidad y libertad de movimiento, ideal para recreos activos. Además, su diseño atemporal en tonos neutros combina con todo convirtiéndola así, en una opción excelente.

Se trata de un imprescindible del fondo de armario escolar, ideal para los primeros días de fresco y fácil de lavar. Su suavidad y resistencia aseguran que perdure durante toda la temporada.

Pantalón de felpa

Pantalón de felpa

Esta pantalón de felpa es ideal para mantener la comodidad y el calor. Una prenda que hecha totalmente para el uso diario de tu hijo en el colegio. Su tejido suave se adapta al movimiento constante, así tu hijo podrás disfrutar de sus primeros días de colegio con total libertad.

Se trata de una apuesta práctica para el otoño y el invierno, ya que abriga sin apretar, aguanta el ritmo escolar y es fácil de combinar con sudaderas o camisetas básicas.

Vaqueros denim básicos

Pantalón denim básico

Los clásicos nunca fallan, estos vaqueros resistentes al uso diario, versátiles y duraderos son perfectos para combinar con cualquier estilo escolar. Tu pequeño o pequeña podrán disfrutar del día a día del colegio mientras van con estilo y comodidad.

Con materiales que le dan flexibilidad, ideal para actividades al aire libre, manualidades o juegos. Un básico que dura mucho más allá de lo que la rutina escolar exige.

Abrigo acolchado

Abrigo acolchado

Este abrigo con cierre de cremallera y capucha desmontable es una opción perfecta para tus hijos, ya que podrán ir a la moda con total comodidad. Su interior forrado aporta calor, convirtiéndolo en la prenda ideal para los meses más fríos.

Además, el diseño sobrio lo hace combinable tanto con uniforme como con ropa casual y su buena relación calidad precio lo convierte en un imprescindible para la temporada de otoño-invierno.

Sudadera estampada Rolling Stones

Sudadera Rolling Stone

Con un diseño divertido pero sofisticado del logo de los Rolling Stones, esta sudadera de algodón y poliéster es perfecta para los pequeños que buscan estilo con personalidad en los primeros días de colegio.

Su tejido suave y elástico la hace cómoda para el día a día, además de combinable con cualquier tipo de prenda. No desaproveches la oportunidad para darle un toque llamativo y moderno al armario escolar de tu hijo o hija.

Polo manga corta unisex

Polo manga corta unisex

Clásico polo de uniforme confeccionado en algodón piqué, con cuello camisero y tapeta de botones. Es una prenda clave para los institutos que insisten en que sus alumnos lleven uniforme.

Clásico y elegante, combina con cualquier prenda y es resistente a lavados manteniendo su forma con facilidad. Haz que tus hijos vayan cómodos y luciendo estilo en cualquier instituto.

Chándal Essentials Big Logo French Terry Adidas

Chandal adidas

Este conjunto de sudadera y pantalón para jóvenes se adapta a todo lo que les depare el día. Su tejido de felpa suave y cómodo es ideal para disfrutar de momentos de relax en casa o para ir a clase. Lo mejor de todo es que te brinda total libertad de movimiento en cualquier tipo de plan.

La sudadera incluye un gran logotipo de Adidas en la parte frontal y el pantalón luce un favorecedor corte de pernera ajustada.

Pantalón chino con pinzas

Pantalón chino con pinzas

Una prenda pensada para aportar un toque más elegante y formal al vestuario de tu hijo. Está confeccionado con un diseño de pinzas que lo hace ideal tanto para colegios con uniformes más cuidados como para ocasiones especiales.

Su estilo versátil permite combinarlo fácilmente con polos, camisas o sudaderas, y su tejido, propio de la línea Kids El Corte Inglés, está pensado para resistir lavados frecuentes sin perder forma. Por ello, es una opción recomendable para quienes buscan un equilibrio entre estilo y funcionalidad, especialmente si se necesita un look escolar o de diario un poco más formal.

Camiseta manga larga de rayas

Camiseta manga larga de rayas

Esta camiseta de Kids El Corte Inglés presenta mangas largas y un estampado de rayas sutiles, ideal para los días más frescos de clases. La tela es de punto suave que se adapta cómodamente al cuerpo, ofreciendo flexibilidad para moverse, sentarse y jugar sin restricciones.

Además, su diseño clásico con rayas facilita combinaciones con vaqueros, joggers o faldas escolares. Es fácil de lavar, resiste bien el desgaste frecuente típico del uso escolar, y su estilo discreto la convierte en una prenda que sirve tanto para uniforme como para uso casual.

Chubasquero nylon all over print tone to tone

Chubasquero nylon

Confeccionad en nylon ligero con estampado “tone to tone”, lo que le da un aspecto discreto pero con estilo. Tiene capucha para proteger de la lluvia y es perfecto para combinar fácilmente con un uniforme colorido, además de con otras prendas casuales y sin que desentone.

Al ser de nylon es perfecto para varias temporadas escolares ya que es resistente a los contratiempos climáticos, lo que lo convierte en la prenda adecuada para los días de lluvia o nieve. En resumen, es una opción versátil para llevar en la mochila para cosas inesperados.

La campaña de “Vuelta al Cole” de El Corte Inglés reúne prendas imprescindibles pensadas para que el regreso a las aulas sea práctico, cómodo y sin complicaciones. Incluye desde básicos versátiles como camisetas y sudaderas hasta opciones más funcionales como abrigos acolchados, chándales o mochilas con ruedas, adaptándose a todas las rutinas escolares.

Además, sus precios competitivos y las promociones especiales facilitan a las familias equipar a los niños con calidad y estilo sin descuidar el presupuesto.