Los teléfonos móviles que mejor se adaptan a tus hijos para este nuevo curso 2025-2026
Opciones equilibradas en control parental, autonomía y buen precio
La vuelta al cole no solo significa mochilas y cuadernos nuevos, también es un buen momento para elegir un móvil que acompañe a los adolescentes en sus estudios y en su vida diaria. Hoy en día, no hace falta gastar una fortuna para encontrar un dispositivo que combine seguridad, buen rendimiento y batería duradera.
Desde modelos con controles parentales avanzados, hasta opciones con gran relación calidad-precio, te presentamos los móviles que mejor se adaptan a las necesidades de los adolescentes en este regreso a clases.
Además, en nuestra sección De Compras podrás encontrar también otros aparatos electrónicos que pueden ayudar al desarrollo y estudio de tus hijos como Tablets u ordenadores portátiles, junto con agendas para que puedan organizar su día a día.
A continuación, te presentamos una selección de los móviles más demandados.
1. TCL 50 Nxtpaper 5G
El TCL 50 NXTPAPER 5G es una excelente opción para adolescentes que leen mucho o pasan tiempo en pantalla: su gran panel de 6,8″ con modos antirreflejos y una función especial (Max Ink) que reduce la fatiga visual convierte el móvil en una experiencia similar a un lector de libros electrónicos. Además, ofrece gran conectividad 5G, buena batería, rápido rendimiento, cámara potente y amplio almacenamiento.
Es un dispositivo completo y asequible, diseñado para combinar comodidad visual, autonomía y versatilidad. Si buscas un móvil resistente para uso diario, que cuide los ojos y permita disfrutar de apps, estudios y redes con fluidez, este modelo es una opción madura y bien balanceada.
2. Apple iPhone 16
Para los adolescentes que buscan estilo y potencia, el iPhone 16 es una apuesta segura. Con un diseño elegante, cámara de nivel profesional, rendimiento rápido y batería optimizada, es perfecto tanto para estudiar como para crear contenido en redes sociales.
Incluye funciones de seguridad avanzadas, como el SOS satelital, que brinda tranquilidad extra a las familias. Una opción premium que combina status y funcionalidad.
3. Google Pixel 8a
El teléfono que convierte cada día en una experiencia inteligente. Con su potente cámara, es capaz de captar fotos nítidas en cualquier situación, algo que encantará a los jóvenes amantes de la fotografía.
Además, integra herramientas de IA exclusivas de Google que facilitan la vida diaria: desde organización de tareas hasta edición de fotos. Con 7 años de soporte de actualizaciones, es una inversión que asegura un móvil moderno durante toda la etapa escolar.
4. Samsung Galaxy A25 5G
Equilibrio perfecto entre rendimiento y precio. Su pantalla AMOLED de 120 Hz garantiza fluidez en vídeos y juegos, mientras que la batería de 5.000 mAh ofrece autonomía para todo el día de clases.
Compatible con tarjetas microSD y con conectividad 5G, se convierte en un móvil versátil y preparado para el futuro. Una opción moderna que no exige un gran desembolso.
5. Bark Phone
El móvil pensado para la tranquilidad de los padres. Incluye sistemas de control parental avanzados, capaces de supervisar redes sociales, mensajes y tiempo de pantalla.
Se entrega con funda protectora incluida y requiere suscripción a los servicios de Bark, lo que lo convierte en la mejor herramienta para familias que priorizan la seguridad digital por encima de todo.
6. Samsung Galaxy S25 FE
La experiencia de un gama alta a precio más accesible. Este modelo “Fan Edition” incluye pantalla AMOLED de 120 Hz, resistencia al agua y polvo (IP68) y cámaras versátiles que capturan momentos con gran calidad.
Ofrece hasta 7 años de actualizaciones, lo que lo convierte en un dispositivo de largo recorrido. Una opción sólida para adolescentes que buscan rendimiento sin llegar a un flagship.
7. Motorola Moto G Power
El móvil de los que nunca quieren quedarse sin batería. Con una autonomía que dura hasta dos días completos, es perfecto para estudiantes que pasan muchas horas fuera de casa.
Su diseño robusto y su precio accesible lo hacen una de las elecciones más prácticas para adolescentes que valoran la durabilidad.
8. Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Potencia y diseño al mejor precio. Este dispositivo destaca por su pantalla AMOLED fluida de 120 Hz, su procesador rápido y su cámara de 108 MP, ideal para quienes aman la fotografía y los vídeos.
Con carga rápida de 67 W, es perfecto para jóvenes activos que necesitan energía sin esperar. Un móvil que ofrece prestaciones de gama alta a un coste sorprendente.
9. Samsung Galaxy A14 5G
La puerta de entrada al mundo de los smartphones modernos. Este modelo combina precio ajustado, diseño elegante y conectividad 5G, convirtiéndose en una opción muy atractiva para un primer móvil.
Su compatibilidad con el modo Samsung Kids permite a los padres configurar y limitar el uso de forma sencilla. Una excelente alternativa para quienes buscan funcionalidad básica con un toque moderno.
10. iPhone SE
El iPhone SE es una buena opción para un adolescente porque combina potencia (chip A15 Bionic) con un diseño compacto, resistente y fácil de usar. Tiene buena cámara, conexión 5G y permite a los padres usar herramientas de control como “Tiempo en Pantalla” y “Compartir en Familia”.
Ofrece la seguridad y fiabilidad del ecosistema Apple a un precio más accesible que otros iPhone, lo que lo hace ideal como primer smartphone de calidad.
Ya sea que priorices control parental, diseño, autonomía o potencia, en esta lista encontrarás el móvil ideal para acompañar a tus hijos en este regreso a clases.
