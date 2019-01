Consternación en mundo editorial por la muerte Claudio López Lamadrid

Editores, escritores, libreros, agentes literarios y festivales de literatura, tanto españoles como de América, han mostrado su consternación y su tristeza al conocerse la muerte por un infarto cerebral del editor Claudio López Lamadrid, a los 59 años.

Hombre querido en el sector del libro, su desaparición ha provocado que, especialmente a través de las redes sociales, se hayan podido leer numerosos mensajes de condolencia a la familia y muchos de recuerdo para un profesional con una dilatada carrera en este ámbito.

Los escritores Fernando Aramburu, Manuel Vilas, Marta Rivera de la Cruz, el mexicano Juan Pablo Villalobos, el norteamericano David Rieff o la argentina Claudia Piñeiro han lamentado su muerte a través de sus cuentas de Twitter.

Manuel Vilas ha señalado: "Muy triste y consternado por la muerte del gran editor Claudio López Lamadrid. Claudio ha sido un buen amigo, generoso siempre, y uno de los grandes editores españoles", mientras que Juan Pablo Villalobos ha utilizado un texto de Paulo Leminski: "un día de estos quiero ser un gran poeta inglés del siglo pasado decir oh cielo oh mar oh clan oh destino luchar en la India en 1866 y desaparece".

Claudia Piñeiro ha reconocido estar en shock. "No lo puedo creer. Qué pena, murió Claudio Lopez Lamadrid, gran editor. Qué tristeza. Lo extrañaremos". Marta Rivera de la Cruz ha indicado: "Lamento muchísimo la prematura muerte de Claudio López Lamadrid. La cultura pierde a uno de sus referentes". Para David Rieff ha fallecido "la figura imponente de la edición española y un querido amigo".

La editorial Seix Barral ha apuntado: "Nuestro pensamiento mágico nos impide utilizar un verbo en pasado. Respeto, admiración y cariño ante la pérdida de Claudio López Lamadrid. Grandísimo editor y enorme persona. Siempre leyendo contigo".

El sello Blackie Books ha resaltado que fue un hombre que siempre les "ayudó, animó, nos echó cables... Una gran persona, generoso y divertido. Qué mierda". Editorial Minúscula también ha lamentado su muerte, igual que el programa de televisión Página 2, que ha recuperado una de las reivindicaciones de López Lamadrid, la edición de texto, "trabajar al lado del escritor, con la traducción, y hacerlo de forma anónima, sin dejar rastro de autoría. Es fascinante, porque tocas la esencia misma de tu cometido: el editor trabaja para el autor, y no viceversa".

La editorial Sexto Piso se ha sumado a "la inmensa tristeza causada por la muerte de un grandísimo editor y muy amigo de la editorial, Claudio López Lamadrid, en extremo cariñoso y generoso con nosotros (y con todo el mundo)".

La Feria del Libro de Guadalajara (México) ha mostrado una "profunda tristeza" por la muerte del editor, al que ha calificado de "figura fundamental de la edición contemporánea", y el Hay Festival su consternación por un "gran amigo", que "iba a ser parte del Hay Festival Cartagena de Indias".

Agencias literarias como las de Silvia Bastos, Sandra Bruna o Dos Passos han mostrado su pésame a la familia, igual que la editora Blanca Rosa Roca, mientras que la revista Mongolia ha decidido dedicarle la función de hoy de Mongolia sobre hielo.

La artista Paula Bonet ha dicho sentirse "tremendamente afortunada" por haber podido trabajar con él en los últimos meses y "terriblemente triste" por el deceso de su editor. Para el periodista Juan Cruz, Claudio López Lamadrid "era elegante e imaginativo. Defendió la gran literatura hecha y la que él quería que se hiciera nueva. Un gran amigo".

El Gremio de Editores de Cataluña ha expresado su "profunda tristeza por la súbita muerte del compañero Claudio López Lamadrid. La desaparición de Claudio es una gran pérdida para el sector editorial" Otros editores como Berta Bruna, Aniol Rafel o Miquel Adam también han deplorado el fallecimiento de López Lamadrid, igual que la librera Marta Ramoneda, la directora del CCCB, Judit Carreras o el político Manuel Valls.