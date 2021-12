Según nos dice, la redacción de esta novela "(bastante) estrictamente autobiográfica" parte de un previo intento que no sabemos cómo habría sido. La que leemos, desde luego, es un prodigioso artefacto. Sobre ella se proyecta el magisterio indirecto de Nabokov –autor de uno de los mejores libros autobiográficos que registra la historia de la literatura, Habla, memoria– y el inmediato de Saul Bellow y Philip Larkin, gigantes a los que Amis trató muy de cerca. A ellos se suma la permanente compañía de su íntimo amigo Christopher Hitchens, con quien tanto quiso, una especie de hermano desde la adolescencia a las postrimerías, narradas en páginas conmovedoras que rinden homenaje al viejo camarada. El mencionado Kingsley, a quien Amis hijo no ha dejado de recordar, su mujer (de su padre) la escritora Elizabeth Jane Howard o su amigo el historiador Robert Conquest, y otros autores como Kurt Vonnegut, otro maestro en el arte de combinar la ficción y la vida, comparecen en un relato donde el propio Amis se convierte en personaje, del que el narrador habla a veces en tercera persona. Pero quizá sea la novia descarriada, Phoebe Phelps, suma de caracteres que adquiere la fuerza de un arquetipo, una mujer que es hasta cierto punto todas las mujeres de su vida, quien junto a su confidente Hitchens aporte el necesario contrapunto de su tendencia a la egomanía.

Más allá de Experiencia, el libro donde Martin Amis abordó su itinerario de un modo no distinto al que practica en sus narraciones, muchas de estas, especialmente la primera, El libro de Rachel, en buena medida un autorretrato de la primera juventud, o después Koba el temible, donde tan presente está su padre, el también novelista Kingsley Amis, y en parte La viuda embarazada, inseparable de la figura de su malograda hermana Sally, se internan en la autobiografía de la manera híbrida que caracteriza todas sus incursiones en este terreno. Importa poco en este sentido si hablamos de relatos reales o memorias noveladas, teniendo además en cuenta que algunos de los títulos citados contienen en mayor o menor medida pasajes ensayísticos. Al contrario que en Experiencia, sin embargo, calificada por el autor de memoir, el título original de su nuevo recuento, Inside Story, se presenta en la cubierta de la edición inglesa acompañado de la leyenda a novel, dejando claro desde el principio que la realidad de lo que se cuenta está sometida –sobre esto mismo discurre Amis en algunos de los pasajes que abordan los desafíos de la escritura– a los procedimientos de la ficción.

Compañero de viaje

Desde la misma fotografía de cubierta, donde Amis y su gran amigo aparecen retratados en París, 1980, es decir, cuarenta años atrás, Christopher Hitchens es el otro gran protagonista de las páginas de Desde dentro, un "exacto coetáneo" y compañero de viaje –fallecido hace ahora una década– con el que Mart o el Pequeño Keith, como lo llamaba Hitch, tuvo una intimidad sustentada en mil complicidades. Aún más desde la perspectiva actual, la trayectoria del controvertido y brillante polemista –véanse su memorias, Hitch-22, publicadas en España por Debate– resulta ejemplar no tanto por la vigencia de las causas que defendió o no defendió, como por la actitud insobornable, siempre acogida al modelo de Orwell. Trotskista en su juventud, Hitchens ejerció de provocador insumiso, "escéptico ilustrado" y ateo militante, fiel a la consigna que titula uno de sus libros: God is not great. Fue el hombre que tuvo el valor de hospedar en su casa a Salman Rushdie, condenado a muerte por la teocracia islamofascista, y a la vez de defender las impopulares intervenciones en Irak y Afganistán. Pero fue sobre todo un escritor apasionado y libre y un analista riguroso, de vastísima cultura y lucidez implacable, cuya vocación disidente era incompatible con cualquier forma de beatería.