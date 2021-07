El propio Kerényi aclara que la suya no es una obra escrita para especialistas ni tampoco meramente divulgativa, al modo de esos prontuarios infantiles donde los mitos aparecían resumidos y adulterados, expurgados de sus aspectos más salvajes o inquietantes, sino dirigida a los lectores adultos que estén interesados, al margen de su relación con la literatura clásica, la historia de la religión o la etnología, en el "estudio de los seres humanos". Y para el autor, que cita en este punto a un "gran exponente del pensamiento humanístico moderno", su amigo Thomas Mann , la psicología, con su doble interés por las profundidades del alma y los tiempos primordiales, es una herramienta incomparable a la hora de emprender ese estudio. El camino que toma, sin embargo, aunque basado en la familiaridad con las fuentes y una erudición formidable , no es el de la exégesis, sino el de la narración estricta, pues "si queremos devolver vida plena a la materia muerta de los fragmentos de mitología griega que nos han quedado, tenemos que reponerlos" en "su medio original: en el contar historias mitológico".

Monumentos de palabras

Excelente conocedor del mundo antiguo, Kerény se formó como filólogo, pero su acercamiento a la cultura griega bebió de muchas otras disciplinas y en particular de la psicología, de la mano del gran teórico del inconsciente universal, Carl Gustav Jung, con quien escribió una espléndida Introducción a la esencia de la mitología (Siruela) que define y ejemplifica la aproximación de ambos a la materia. Exiliado en la Suiza italiana, fue asiduo a las reuniones del Círculo de Eranos, en Ascona, donde estudiosos de todo el planeta ponían en conexión la sabiduría de Oriente y Occidente. Para Kerényi, como humanista, el estudio de la religión era una forma de antropología, que recuperaba el perdido vínculo con lo sagrado. Como los restos de la arqueología, los relatos o mýthoi, monumentos hechos de palabras, ayudan a reconstruir un universo que ya no existe, pero que no ha dejado de ser el nuestro. Provienen de una época muy arcaica, pero nos siguen interpelando, a la vez extraños y tan familiares. Del mismo modo que las referidas a los héroes, las viejas historias de los dioses no hablan de un orden ajeno a los mortales, sino de la compleja y apasionante realidad de la experiencia humana.