Una poesía terrible

La reedición de Mephiboseth en Onou se ha sumado años después al rescate de una novela hasta entonces inédita de Juan Eduardo Cirlot, Nebiros (Siruela, 2016), donde el amigo epistolar de Ory, igualmente singular e irreductible a las clasificaciones, dejó constancia de su heterodoxia por la misma época –Cirlot escribió su novela en el verano de 1950, el año anterior decía Ory haber casi terminado la suya, aunque de hecho la seguiría corrigiendo– en que el gaditano se batía con su particular descenso a los infiernos. Tanto García Gil como el biógrafo del barcelonés, Antonio Rivero Taravillo, en Ser y no ser de un poeta único (FJML, 2016), han tratado de lo que la medievalista Victoria Cirlot, editora de la novela póstuma de su padre, llamó una "amistad abstracta", sostenida por afinidades intelectuales y completamente ajena a los rumbos de la cultura oficial de aquellos años. Pese al reiterado empeño de sendos editores, el benemérito José Janés en el caso de Cirlot y el inquietante Eduardo Aunós en el de Ory, ambas novelas encallaron en lo que este último llamaba la "censura autocrática de mi retrógrado país". Las dos eran y son libros difíciles, de escritura densa y repleta de significados no expresos, pero los inconvenientes, claro, no venían por ese lado. A Ory, como a un hereje de otro tiempo, lo acusaban de blasfemo. A Cirlot, su hermano apenas visto, de exhibir una "moralidad grosera y repugnante". Todavía veinteañero, Carlos Edmundo afirmó que su Mephiboseth estaba bañado por "una poesía terrible". Es esa poesía, que también anega las páginas de Nebiros, lo que eleva ambas narraciones por encima de su radical extravagancia.