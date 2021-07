Honestidad radical

Lo hace la misma Rojas-Marcos en esta biografía de Mohamed Chukri , que tuvo un contacto muy estrecho con los protagonistas de aquel mundo perdido pero a la vez había conocido –y reflejó como nadie– la vida de los desheredados . Siguiendo de cerca lo que el propio escritor contó de sí mismo, que fue mucho, especial pero no únicamente en su impresionante trilogía autobiográfica, la autora ha escrito una breve e intensa semblanza donde recrea el insólito itinerario de un paria que llegaría a convertirse, gracias a su determinación y a su talento, en uno de los grandes narradores marroquíes del siglo. Nacido en una aldea del Rif, cerca de Nador, en la época del protectorado español , Chukri hablaba muy bien el castellano, pero fue analfabeto hasta los veinte años y cuando aprendió a leer y a escribir optó por el árabe marroquí –su idioma nativo era el rifeño– como lengua literaria. Tuvo una "infancia sarnosa", marcada por la pobreza severa , el hambre y la crueldad del padre, un desertor del ejército que se estableció con su familia en Tánger y después en Tetuán. Siendo niño, vio como ese padre mataba con sus propias manos a su hermano –de Chukri– en un rapto de ira, crimen que el futuro escritor no olvidaría nunca. Criado en un "ambiente viciado de violencia y sinrazón", fue un "niño sin infancia", obligado a trabajar o a trapichear desde edad muy temprana.

Una lengua viva

Entrega inaugural de la gran trilogía que continuaría con Tiempo de errores y Rostros, amores, maldiciones, la ópera prima de Chukri, cuyo título en castellano, El pan desnudo, traducía la versión francesa y ha pasado a ser El pan a secas por insistencia de Juan Goytisolo, tiene una historia editorial fascinante. El libro se publicó por primera vez en inglés (For Bread Alone, 1973) gracias a la intercesión de Paul Bowles, que tradujo a esa lengua los capítulos que el autor le iba leyendo en español. A juicio de Rojas-Marcos, no hubo –no se conoce– un original en árabe propiamente dicho, sino un mero guion, hoy perdido, del que se habría ayudado el narrador para componer su texto sobre la marcha. En cualquier caso, como resalta la biógrafa, lo importante es la naturaleza oral del relato y de la literatura de Chukri, escrita en un registro no estandarizado, trufado de palabras rifeñas o españolas que le dan a la lengua un carácter híbrido e intransferible. El estilo seco, directo y descarnado de Chukri, volcado "desde las tripas", subvirtió el canon al describir la realidad sin velos ni adornos, dejando al margen lo que su amigo el escritor y crítico Mohamed Berrada ha llamado "lo etéreo de la retórica".