Un 97% de futbolistas desconoce las sustancias prohibidas por Antidopaje

Un 97,4% de los futbolistas españoles desconoce la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, según una investigación de un grupo de la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada entre 1.324 jugadores de 88 equipos, entre ellos 304 de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

El estudio, que acaba de publicarse en la revista internacional Journal of Science and Medicine in Sport, arroja también el dato de que el 95% de ellos ni siquiera sabe lo que es la Agencia Mundial Antidopaje, ha informado este lunes la Universidad de Granada.

Se trata, según los investigadores, del primer estudio de estas características en el ámbito internacional debido a "la dificultad de acceder a este tipo de muestra y al carácter tabú de la combinación del binomio fútbol-dopaje".

El 5% de los futbolistas que participaron en el estudio reconocieron haber consumido sustancias prohibidas alguna vez en su carrera deportiva, y el 23,7% de los participantes conoce a compañeros que sí recurren a este tipo de sustancias.

A este fenómeno se le conoce en la literatura científica como Efecto del falso consenso: El participante afirma no ser consumidor, pero curiosamente sí conoce consumidores en su entorno.

Los autores concluyen que "existe una importante falta de conocimiento en materia de dopaje entre los futbolistas evaluados".

Consideran que el dopaje como tal es un fenómeno complejo que implica factores médicos, éticos, farmacológicos y educacionales entre otros, y que, por tanto, se debe atajar con una estrategia multidisciplinar.

Aunque consideran necesarios los controles antidopaje, proponen la prevención a partir de la implantación de programas educativos desde edades tempranas como vía para erradicar esta práctica.

Los autores del estudio son los investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada Jaime Morente, Thomas Zandonai y Mikel Zabala.