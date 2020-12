Luis Enrique Martínez, técnico de la selección española, calificó el sorteo de grupos para la fase previa del Mundial de Qatar 2022 de "normal", si bien admitió que el hecho de volver a enfrentarse a Suecia, a la que se medirá también en la Eurocopa, no hará mucha gracia a ninguna de las dos partes.

"Es un sorteo normal, como podría ser otro cualquiera con una cantidad de equipos muy grande, con selecciones, algunas de ellas, que no conocemos, y otras ya archiconocidas. Normal, aunque un poco con la euforia por ver lo que significa clasificarse para otro Mundial. Y ése es el objetivo, sin duda", afirmó en declaraciones a los medios de la RFEF el técnico, quien no consideró un inconveniente el hecho de encontrarse de nuevo con el conjunto escandinavo salvo por ese cansancio que puede provocar enfrentarse de nuevo. "Simplemente, ya por el cansancio de enfrentarnos, tanto suecos como nosotros, que nos hemos enfrentado en la clasificación para el Europeo, y estamos en el grupo dentro de la propia Eurocopa, y otra vez ahora, no creo que ni a ellos ni nosotros nos haga demasiada gracia. Pero dentro de las selecciones que nos podían tocar en ese bombo dos había muchas de ellas con las que prácticamente nos habíamos enfrentado a lo largo de estos dos últimos años", dijo.

"Pero, bueno, ha tocado Suecia y lo aceptamos. Será difícil porque ya lo hemos visto y así ha sido en anteriores partidos", abundó el asturiano, para quien el hecho de tener algún viaje largo "no puede servir en ningún caso como un pero, sino simplemente es una circunstancia más que rodea este tipo de partidos", aseveró.

OPTIMISMO "Es tan ilusionante jugar una clasificación para un Mundial que la selección tiene que estar preparada para solventarlo"

RIVAL "Dentro de las selecciones que nos podían tocar había muchas con las que prácticamente nos habíamos enfrentado estos dos últimos años"

"Es tan ilusionante jugar una clasificación para un Mundial que independientemente de los rivales que nos hubieran tocado la selección tiene que estar preparada para solventarlo de la mejor manera, para hacer una buena fase de clasificación y para seguir subiendo puestos en esa lista de equipos FIFA y asegurarnos poder a estar en otro mundial", manifestó Luis Enrique.

"Debido a los partidos anulados por todo el tema de la pandemia hemos tenido ventanas normales de siete u ocho días en las que hemos jugado dos partidos. Ahora lo han alargado a diez y tres partidos y nos tenemos que adaptar y acostumbrar", consideró el seleccionador, que añadió: "Normalmente en las listas de jugadores los seleccionadores hemos intentado ampliar las listas y que en vez de 23 puedan venir 25-26 e ir rotándolos. Tenemos que adaptarnos a esta nueva situación que ya no es tan nueva, por desgracia. Esperemos que se pueda acabar, pero tenemos que estar preparados para solventarlo de esta manera", añadió .