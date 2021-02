Correctivo y paso atrás en Valdepeñas para el Betis Futsal (6-0)

El Betis Futsal recibió un duro correctivo en su visita al Valdepeñas, con lo que vio frenada su buena racha después de tres partidos sin conocer la derrota. El conjunto entrenado por David Ramos se hizo con los tres puntos gracias al doblete de Dani Santos y a los tantos de Xavi Cols, Álex García, Nano y José Ruiz, sumando el triunfo después de dos partidos seguidos sin ganar.

Éric Pérez tuvo la primera ocasión clara del encuentro para los béticos, con un disparo al poste en el minuto dos. Edu Sousa apareció para salvar a los suyos en el minuto siete, al sacar un milagroso pie ante el disparo de Ivi. Respondieron los azulones con una buena jugada finalizada por Sergio González, que se encontró con gran buena intervención de Cidao.

El portero brasileño volvió a emplearse a fondo poco después tras el disparo de Cainan. Juanan estrelló el balón en el poste con una acrobática volea cuando la primera parte llegó a su ecuador, en la oportunidad más peligrosa de los de David Ramos hasta ese momento.

Los verdiblancos también siguieron intentándolo y en el minuto 13 Emilio Buendía se plantó solo ante Edu, que desbarató su ocasión en el uno contra uno. Los mismos protagonistas se citaron en ese mismo minuto en un penalti pitado por mano de Cainan que paró el guardameta portugués. Pocas jugadas después Xavi Cols adelantó a los locales en el marcador, al rematar al segundo palo un pase de Sergio González tras un buen contragolpe, poniendo el 1-0 con el que el encuentro se marchó al tiempo de descanso.

Poco después de que la segunda parte arrancase Álex García anotó un tanto de bella factura, colocando el balón en la escuadra de la portería bética.

El inicio de la segunda mitad por parte de los de David Ramos fue fulgurante, ya que poco después Nano hizo el tercero con un ajustado disparo tras ser asistido por Nano y José Ruiz redondeó el arranque de la segunda parte con un potente chut, haciendo que Juanito emplease el juego de cinco con la intención de poder recortar distancias en el marcador.

Edu sostuvo a los de David Ramos, realizando grandes intervenciones que evitaron en varias ocasiones el tanto del conjunto verdiblanco, que no cejó en su empeño de inaugurar su casillero de goles. Pero fue Dani Santos quien puso el 6-0 definitivo con dos tantos, primero a portería vacía y después ante Cidao, logrando los valdepeñeros sumar un triunfo que no habían conseguido en los dos últimos partidos disputados del campeonato.