Alcaraz no jugará en Montecarlo

El español Carlos Alcaraz, número 3 mundial, no jugará el Masters 1.000 de Montecarlo debido a una lesión en el brazo derecho, según ha anunciado el propio jugador en sus redes sociales.

"He estado trabajando en Montecarlo e intentando recuperarme hasta el último momento de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar. Tenía muchas ganas de jugar.... ¡Nos vemos el año que viene!", informó.

La lesión retrasa el comienzo de la temporada sobre tierra de Alcaraz, que ganó el penúltimo Masters 1.000 de esta temporada, en Indian Wells, y perdió en los cuartos de final del siguiente, en Miami, ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

Este resultado y la victoria del italiano Jannik Sinner colocaron al transalpino en el número dos del mundo, en detrimento de Alcaraz.

Tras el torneo de Miami, Alcaraz viajó a España y el pasado jueves recogió en Madrid el Premio Rey de España, de los Premios Nacionales del Deporte. No se refirió entonces a ninguna dolencia física y declaró que la gira estadounidense había sido "muy positiva en los tenístico y lo anímico" y que encaraba la temporada de tierra "con mucha ilusión".

Luego se desplazó al Principado de Mónaco. El torneo de Montecarlo comenzó a disputarse el pasado domingo y él era el tercer cabeza de serie, por detrás del serbio Novak Djokovoc y de Sinner.

Alcaraz iba a debutar este miércoles con el canadiense Felix Auger-Aliassime como rival.

El músculo pronador redondo está situado en el antebrazo. En los entrenamientos en Montecarlo se observó a Alcaraz tomar precauciones en la zona, pero sin que pareciese peligrar su participación.

