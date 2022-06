Alisa Ozhogina: "Hemos mejorado mucho desde los Juegos de Tokio"

Alisa Ozhogina, que logró el pasado sábado en Budapest la medalla de bronce con el equipo español de natación artística en la modalidad de highlight, cree que este "Mundial ha sido una lección de aprendizaje" y consideró que su disciplina deportiva "ha mejorado desde los Juegos de Tokio" del pasado verano.

"He aprendido mucho y he analizado mucho lo ocurrido en estos días. Estamos subiendo escalones muy rápido desde el año pasado y eso me motiva mucho, me entran ganas de más", señaló la nadadora rusa criada en Sevilla.

La vuelta a un podio mundialista después de unos años de ausencia "ha hecho muy feliz" a la deportista "pero no hay que quedarse con la medalla, sino que hay que usarla como una vía para creer más y seguir dando pasos hacia adelante", ya que considera que las españolas deben estar "orgullosas del rendimiento en todas las pruebas".

"Somos un equipo que nadamos con corazón, arte y coraje, eso es una gran ventaja que solo España tiene sobre la mayoría de las rivales", subrayó Alisa Ozhogina.