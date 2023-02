Amanece una sabatina asaz inquietante

OTRA sabatina trascendente en el camino del fútbol según Sevilla. Llega en un momento de mutuo bajón, pues a la catástrofe defensiva del Betis ante el Celta con un gazpacho de agravios de propina se une el baño de cruda realidad recibido por el Sevilla en el gran escaparate culé. O sea que la segunda jornada de la segunda manga liguera no aparece en el mejor momento, por mucho que esos en el Sevilla no hayan proliferado en este curso. Abre el programa el Betis en un choque regional que no merece por ningún motivo el calificativo de derbi. Ni hay un historial mínimamente común ni la distancia entre Sevilla y Almería propicia que sea adecuado el calificativo. Y es que lo que más une a Betis y Almería es el entrenador local y algún que otro futbolista, casos de Portillo y De la Hoz, el capitán de la tropa rojiblanca. También podía unir Leo Baptistao, pero la tarjeta que le mostraron en Vallecas lo inhabilita para hoy.Y como se esperaba, el ultraje se consumó al hacer Apelación oídos sordos al recurso del Betis por la roja a Luiz Felipe. Nuevamente debe Pellegrini improvisar un eje defensivo y también una plataforma de proyectos, ya que William Carvalho y Fekir están out. Tampoco Almería es campo propicio, pues si ganó a veces en el Franco Navarro, en el actual es sólo un empate lo que consiguió. Y no más terminar, duelo en el que el Sevilla está obligado a derrotar al Mallorca.Llegan los bermellones con el ánimo por las nubes después de haber logrado la proeza de vencer al Madrid. La tropa que adiestra Javier Aguirre tiene el sello del vasco-azteca y en él nunca falta a lista la competitividad. Siguen latentes en la memoria aquellos rifirrafes entre su Osasuna y el Sevilla de Caparrós. Ha pasado mucha agua bajo los puentes, pero eso no se olvida. Y más aún en un momento en que los locales no pueden ceder un solo punto. A ver qué sabatina.