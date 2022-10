El Badminton Rinconada estrena una ilusionante temporada en casa

Se acabaron las probaturas y especulaciones. El Bádminton Rinconada de la temporada 2022-2023 será una realidad este próximo sábado en el Pabellón Fernando Martín, un partido que, aunque es pronto aún, parece que servirá para medir fuerzas entre los dos favoritos del grupo, rinconeros y jienenses. Este no será sin embargo el primer partido para el CB Arjonilla, que ya ganó en la primera jornada al recién ascendido Universidad de Valladolid por 5-2 en su casa.

El Rinconada, por su condición de cabeza de serie, descansó en la primera jornada del grupo 2 de la Liga TOP10 Iberdrola. Esto le ha servido al Rinconada para ver qué aspiraciones puede haber entre los equipos que componen el grupo, como son, a parte de Rinconada y Arjonilla, Granada, Paracuellos y Universidad de Valladolid. El otro grupo (la competición se divide en dos grupos de cinco) son San Fernando Valencia, IES La Orden, Oviedo, Ravachol Pontevedra y Benalmádena.

Sin duda es importante comenzar con buen pie la competición, una condición que el técnico rinconero ya ha transmitido a los suyos para el estreno en su casa, ante su afición. Será el estreno del equipo y también el de las caras nuevas de esta temporada, como Bea Corrales, Claudia Leal y Thomas Fourcade, que estarán presentes en el estreno liguero y supondrá la primera intervención con la elástica rinconera. Los tres jugadores han sido sin ninguna duda los fichajes de renombre que el Bádminton Rinconada necesitaba para dar ese salto de calidad que tanto anhela tras los múltiples subcampeonatos cosechados en los últimos aós. Sin ninguna duda, parece que este año los de Antonio Molina irán en serio a por el ansiado decimotercer título de Campeón de España.

El técnico rinconero valoraba las incoporaciones del mercado veraniego con “satisfacción e ilusión por la plantilla creada. No hemos dado bandazos y hemos fichado a los deportistas que teníamos pensado desde hace varias temporadas. Siempre hay posibilidades de mejora, pero si no hay nada fuera de lo normal, la plantilla es la que es y en la que confiamos y estamos convencidos de pelear por los objetivos planteados a principios de temporada. Estoy seguro que la plantilla tiene mucho recorrido y poco a poco irá dando el nivel que tienen cada uno/a de sus integrantes. Esperamos que tengan un gran rendimiento y no podemos olvidar que todos los equipos se han reforzado de gran manera. Tendremos posibilidad de ir al mercado de invierno a conseguir limar los defectos que podamos tener en la primera vuelta del Top 10.”

Respecto al partido y a la presión que puede tener añadida el Rinconada, Molina no quiere cargar a los suyos con esa vitola de "favoritos": “Creo que tenemos la misma presión lo seamos o no. El tema de ser favoritos nos debe dar bastante igual, tenemos una gran plantilla para competir por todo. Tenemos mucha confianza y muchas ganas de hacer una buena temporada. Nadie debe descartar que el Bádminton Rinconada estará peleando hasta el final. Pero debemos ir paso a paso y el primer escalón lo tendremos el próximo sábado".

Respecto al rival, el técnico valora de manera importante al conjunto jienense, pues “han sido otro de los equipos que mejor se ha movido en el mercado de fichajes. Ha conseguido grandes refuerzos al equipo que ya tenía anteriormente, como pudimos comprobar en las semifinales de la pasada temporada, donde nos costó derrotarlos. Será un duro rival y está claro que, si comenzamos con la regularidad que no tuvimos la temporada pasada, será muy buena señal, pues este equipo siempre va de menos a más”

El encuentro, previsto para las 19:00 horas de este sábado, se verá en directo a través del canal oficial de Youtube de la Federación Española de Bádminton.