Sin el Balón de Oro Benzema, la inquietud ahora en Qatar 2022 es Messi

"Mi ambición es ahora ganar el Mundial con Francia", aseguró Karim Benzema nada más ganar el Balón de Oro en octubre pasado. Pero el delantero francés del Real Madrid no podrá cumplir en Qatar el sueño de llevar a su palmarés el trofeo que le falta a causa de una lesión que le obliga a perderse la competición. La ausencia ya confirmada de Benzema se une a la inquietud que existe en torno al estado físico de Messi, que lleva dos días sin entrenarse con el resto de la selección argentina, aunque no parece que sea nada grave.

Benzema arrastraba molestias que lo habían dejado casi fuera de juego durante el último mes y que lo habían apartado de los entrenamientos colectivos desde que Francia se concentró el pasado lunes.

Este sábado regresó a las sesiones con sus compañeros e incluso el seleccionador, Didier Deschamps, lo había colocado con los titulares en los ejercicios preparatorios.

Pero Benzema, reputado por cuidar su cuerpo como el oro, sintió un dolor agudo en la pierna izquierda, a la altura del femoral. Nada que ver con las molestias que había tenido hasta entonces, lo que hizo saltar las alarmas en la concentración.

El jugador se retiró renqueante y fue enseguida trasladado a una prestigiosa clínica de Doha donde fue sometido a una resonancia magnética que confirmó las sospechas: "lesión del femoral que precisa una convalecencia de tres semanas", según reza el comunicado oficial de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Dolor inmenso

Benzema abandona Qatar con un dolor inmenso, porque era su segunda oportunidad de brillar en un Mundial, tras haberse perdido el de Rusia, donde fue apartado del equipo por las acusaciones de complicidad en chantaje.

El seleccionador, Didier Deschamps, que lamentó la ausencia y aseguró que harán todo lo posible para compensarla, tiene hasta el próximo lunes, víspera de su debut ante Australia, para convocar a un sustituto de Benzema.

Entre los nombres que suenan figura el ex sevillista Wissam Ben Yedder, pero también otros nombres, como Anthony Martial, Moussa Diaby o el jugador del Atlético de Madrid Thomas Lemar.

Para Francia, la ausencia de Benzema es otro duro golpe, tras las de Ngolo Kanté y Paul Pogba antes de la concentración y las de Presnel Kimpembe y del delantero Chritophe Nkunku, ya con la lista formada, que fueron sustituidos respectivamente por Axel Disasi y Kolo Muani.

Pero la baja de Benzema es de más peso, por el buen rendimiento que venía teniendo el Balón de Oro con la selección de Francia, en la que se había convertido en una pieza clave del colectivo de Deschamps como pareja ofensiva con Kylian Mbappé.

Tras tres años y medio de ausencia, el seleccionador le levantó el veto antes de la pasada Eurocopa, en la que comenzó a revelarse como una figura importante del equipo, en paralelo a las grandes actuaciones que fue firmando con el Real Madrid.

No es la primera decepción que se llevaría Benzema en un Mundial. En Sudáfrica en 2010, cuando con 22 años era uno de los delanteros más prometedores de Francia y ya estaba en el Real Madrid, se quedó fuera del grupo porque no era titular indiscutible en su club, pese a que había marcado dos goles en la fase de clasificación.

El futbolista no ocultó su amargura. Cuatro años más tarde, ya con Deschamps en el banquillo, firmó una gran actuación en Brasil, donde era titular indiscutible, anotó tres tantos en la fase de grupos pero no pudo evitar la eliminación de los galos en cuartos de final contra una lanzada Alemania.

Al año siguiente estalló el escándalo del chantaje, que le apartó del equipo y le dejó fuera de la Eurocopa que Francia disputó en su territorio.

Regresó a mediados de 2021, en vísperas de otra Eurocopa, la tercera que ha jugado con Francia.

El principal candidato para sustituir a Benzema en el once de la defensora del título ante Australia es el veterano Olivier Giroud, de 36 años, que ha regresado al equipo tras meses de ausencia y que está a dos tantos de igualar con Thierry Henry como máximo goleador histórico de Francia.

Messi, al margen

A falta de tres días para la puesta en marcha de Argentina en Qatar 2022, Leo Messi se ejercitó, por segunda vez consecutiva, al margen del grupo de Lionel Scaloni, aunque, inicialmente, la presencia del capitán albiceleste en el duelo contra Arabia Saudí no está puesta en entredicho.

El plantel de Scaloni se ejercitó por tercera vez en las instalaciones de la Universidad de Qatar, donde tiene la expedición argentina su lugar de operaciones en este torneo.

El combinado albiceleste incorporó a los recién llegados a primera hora, Ángel Correa y Thiago Almada, que formaron parte de la sesión.

Veintitrés jugadores saltaron inicialmente al terreno de juego del recinto. Lisandro Martínez y Ezequiel Palacios se quedaron en el interior de las instalaciones. También Leo Messi, que irrumpió en el césped minutos después, cuando el resto del plantel ya llevaba minutos con los ejercicios fijados por Scaloni.

Entró al campo Messi y se trasladó a otro lado acompañado por Daniel Martínez, médico de la selección argentina. Inició su trabajo, específico. Nada que ver con el realizado por el resto. Labores de estiramiento y trote, sobre todo, en los quince minutos que el entrenamiento fue abierto.

Messi ya se perdió la sesión del viernes. Hizo, junto a otros seis futbolistas, un trabajo especial en el gimnasio, de recuperación.

El astro argentino continuó al margen también este sábado, por segundo día seguido. La expedición albiceleste no clarifica la situación del jugador del PSG, que arrastra una leve sobrecarga desde el encuentro de preparación ante Emiratos Árabes.

Sin embargo, las sensaciones no son negativas en el entorno del conjunto argentino, que no contempla la posibilidad de que el capitán no esté a punto para el debut del lunes ante Arabia Saudí. Es una medida de precaución y cuidado extremo de la gran estrella de Argentina.